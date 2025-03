La salud mental de los adolescentes se pone en alerta tras el boom de una miniserie de Netflix

ADOLESCENCIA SERIE NETFLIX (2).jpg El joven actor Owen Cooper hace su debut con el protagónico en la miniserie "Adolescencia". Foto: Netflix.

Los códigos del lenguaje adolescente en las redes, la intolerancia a la frustración, las crisis de identidad y autoestima y los miedos al rechazo sexual forman parte del universo juvenil que expone la ficción.

Y son los mismos que incomodan al espectador adulto, abriendo el debate acerca de las nuevas formas de vínculo social, alentando a hablar de salud mental adolescente en tiempos de hiperconectividad y cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) declara a la soledad como un problema de salud pública que alarma con la fuerza de una epidemia.

La salud mental de los adolescentes mendocinos

Si bien en este informe de Diario UNO los especialistas consultados no encuentran todavía réplicas directas en Mendoza de la subcultura “incel” que revela la miniserie británica, de todos modos sí los pone en alerta sobre el fenómeno y desde el ámbito gubernamental toman medidas en el asunto.

¿Pero qué es ser incel? Es la abreviatura de involuntary celibate, es decir, "célibe involuntario". Se trata de un fenómeno que ha ido creciendo en espacios digitales y que involucra a jóvenes (en su mayoría varones) que se identifican como incapaces de tener relaciones afectivas o sexuales con mujeres y, en algunos casos, canalizan esa frustración en discursos de odio, misoginia o victimización.

Ante la consulta de este medio, el psiquiatra Manuel Vilapriño, director de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Gobierno de Mendoza, destaca que la adolescencia es una etapa crítica en la formación de la identidad y la autoestima.

Señala que en los centros infanto-juveniles de la provincia aún no han llegado casos de jóvenes relacionados con comunidades como la "manosfera" o los "incels". Pero advierte que estas subculturas pueden afectar gravemente a los adolescentes con baja autoestima.

adolescentes-usando-sus-smartphones-foto-unsplash.jpeg Los adolescentes se pasan la mayor parte del día navegando en las redes. Subculturas como los "incels" que plantea la miniserie están al alcance de sus manos y pueden desequilibrar su bienestar emocional.

"El planteo que hace la miniserie habilita a empezar a hablar de estos temas. Cuando la autoestima disminuida interfiere en la interacción social, puede llevar a problemáticas más severas como la radicalización de conductas de odio", señala Vilapriño.

Para hacer frente a estos desafíos, Mendoza cuenta con 9 centros infanto-juveniles y está en proceso de abrir uno nuevo en el departamento de San Carlos. "Nuestro objetivo es fortalecer la prevención y evitar llegar tarde a los casos más graves", agrega el funcionario provincial.

Se triplicaron las consultas de salud mental infanto-juveniles

En los últimos años, se ha observado un aumento en los trastornos de ansiedad y depresión entre los jóvenes mendocinos, una tendencia que preocupa a especialistas de salud mental.

Según datos del Ministerio de Salud, después de la pandemia de 2020 se triplicó la cantidad de consultas en los centros infanto-juveniles de problemáticas como la ansiedad, la depresión y los conflictos de identidad.

En este contexto, la labor de contención y prevención se vuelve fundamental para evitar el desarrollo de cuadros más severos en adolescentes.

Educación emocional para adolescentes en las escuelas

Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la Dirección General de Escuelas (DGE), coincide en la importancia de abordar la problemática desde la prevención y la educación emocional.

"No es sólo celibato involuntario, sino una sensación de invisibilidad social" "No es sólo celibato involuntario, sino una sensación de invisibilidad social"

"El incel no es solo una cuestión de celibato involuntario, sino también de una sensación de invisibilidad social. No se trata solo de no tener pareja, sino de sentir que no se vale nada en una sociedad que celebra el éxito afectivo y sexual", explica.

Desde la DGE han implementado medidas concretas, como la incorporación de profesionales de salud mental en las escuelas y el programa "Padrinazgo Emocional" que busca fortalecer los lazos entre estudiantes de diferentes edades para generar confianza y espacios de diálogo.

alumnos secundaria.jpg La DGE incorporó profesionales de la salud mental en las escuelas, y trata de profundizar en la educación emocional de los adolescentes.

Además, han puesto a disposición la línea 148, opción 4, exclusiva para la comunidad educativa, con el objetivo de atender situaciones de violencia y acoso escolar como el bullying.

A esto se suma la capacitación docente en educación emocional, con talleres específicos para reconocer señales de alerta en los estudiantes y ofrecer herramientas de apoyo. "Muchas veces los docentes son los primeros en notar cambios en el comportamiento de los adolescentes, por eso es clave que estén capacitados para actuar a tiempo", añade Gannam.

La construcción de discursos de odio en redes y el valor de la Ley ESI

El psicólogo Leandro Picighelli advierte sobre el papel de las redes sociales en la proliferación de discursos de odio.

"Estamos en la época del odio, donde el afecto principal termina siendo el odio. Cuando seguimos ciertas cuentas, damos un like o hacemos un comentario, podemos estar alimentando una subcultura que promueve el desprecio hacia el otro", sostiene.

Para él, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) es fundamental para contrarrestar estos fenómenos, ya que no solo aborda la sexualidad sino también las relaciones interpersonales desde una perspectiva de respeto y empatía.

Educación Sexual integral.jpg Para los especialistas en salud mental adolescente, es fundamental que se mantenga y fortalezca la educación sexual en las escuelas.

El neologismo "manosfera" (del inglés manosphere, combinación de man –hombre– y sphere –esfera o ámbito–) que se desarrolla en la miniserie "Adolescencia" hace referencia a un tipo de masculinidad que va en detrimento de lo que sea distinto a lo masculino, según explica Picighelli, quien ejerce la práctica analítica con adolescentes y adultos.

Y completa: “Muchas veces, en estos tipos de comunidades de goce, como le llamamos en el psicoanálisis, tienden a desplazar y a generar un agrandamiento de las características propias que se ubican como positivas, y al otro grupo, que aquí serían las mujeres, ese distinto a mí, lo ubican como objeto de burla, de risa o de ataque”.

Adolescentes en libertad viven una sexualidad inhibida

El psicoanalista Andrés Romero ofrece una mirada diferente sobre la experiencia sexual en los adolescentes. Habla de la falta de contacto personal y la inhibición como factores de distanciamiento entre los jóvenes, trayendo a colación el concepto del "malestar en la cultura" acuñado por Freud para explicar ese conflicto estructural entre la vida individual y colectiva que en los años '20 del siglo pasado se vinculaba, entre otros aspectos, con la represión de la sexualidad.

Hoy la dinámica tiene rasgos propios. "En nuestra época se da la caída de ciertos organizadores culturales. La potencia del relato ordenador, como puede ser lo religioso o lo romántico en otras épocas, cae. De repente, cuando todos podemos vivir libremente nuestra sexualidad, nos confrontamos unos a otros", reflexiona.

Ni Una Menos Mendoza Femicidios (5).jpeg Las marchas de Ni Una Menos mantienen su vigencia debido al aumento de femicidios en Mendoza y el país. Foto: Martin Pravata /Diario UNO

Argumenta que "es la época donde menos encuentros sexuales hay porque aparece una gran inhibición. Es uno de los efectos de este tiempo, tanto en hombres como en mujeres. Todos estamos en el mercado para ser objetos sexuales y al mismo tiempo eso queda sólo en la imagen; no hay acercamiento".

Para el licenciado Romero, "sea por inhibición o por encontrar la salida radical de pasar al acto de eliminar a ese otro malo que piensa distinto y debo cancelar, en ambos casos todo está alentado por los discursos de odio que no hacen más que alimentar ese malestar en la cultura del que hablaba Freud".

Subculturas en redes que pueden prender fácil en los adolescentes

Por su parte, el psicólogo y doctor en Letras Gastón Cottino señala que la actualidad está marcada por dos elementos clave que se reflejan en “Adolescencia”: la sexualidad y el lenguaje de las redes sociales.

"Los adolescentes encuentran en las redes un espacio de pertenencia o de rechazo, con un lenguaje propio que escapa al de los adultos. Esto puede generar una fuerte identificación con ideologías que ofrecen respuestas rápidas a su malestar, como ocurre con los grupos incels", detalla.

Un informe de UNICEF de 2021 reveló que el 87% de los adolescentes argentinos de entre 13 y 17 años tiene acceso a un celular, y más del 80% lo utiliza para navegar por redes sociales diariamente.

Adolescencia miniserie Netflix Stephen Graham.jpg.webp El actor Stephen Graham encarna al papá del adolescente en problemas y además es uno de los creadores de la miniserie.

Cottino reflexiona que la miniserie británica “nos ha puesto en alerta. No estamos muy al tanto de esta subcultura incel, creo que todavía no llega a Mendoza, pero nos moviliza porque no es algo que pueda resultar ajeno a nuestra sociedad”.

Y advierte: “Los grupos de pertenencia o ciertas identificaciones dadas por ideologías como puede ser el incel prenden fácilmente en el adolescente, ya que le facilitan un modelo identificatorio que le resuelve qué hacer con su propia sexualidad, con su propio mundo interno que pugna por acercarse al otro sexo”.

Los códigos y emojis no dan lugar a la conversación

El psicólogo, que está a cargo de un centro infanto-juvenil de Mendoza, habla además de los códigos propios de las redes que revela “Adolescencia”, donde los adultos se quedan afuera dado que resultan desconocidos para la comunicación humana tradicional.

“Las relaciones sociales van teniendo un lenguaje propio en las redes que escapan al lenguaje hablado o escrito tal como lo conocemos. Allí no hay tonos, gestos ni modos de cariño o rechazo tal como lo reconocemos en la calle”, explica.

Y completa: “Aparecen códigos y emojis que los adolescentes usan para que los adultos no entiendan, pero también se valen de ese lenguaje que tiene por sí mismo cada vez menos posibilidades de enunciación, de incluir algo personal que pueda dar lugar a abrir una conversación o desplegar un mensaje más amplio o argumentado respecto a lo que se dice”.

Adolescencia.avif Amari Bacchus interpreta al hijo del detective que descubre los metamensajes de los emojis que aparecen en las redes.

En este aspecto, Cottino hace referencia a una de las escenas de la miniserie. “Ponemos un emoji que dice '100' y eso ya alude a lo del 80/20 para el incel, sin dar lugar a ir más allá de por qué ese pibe se siente rechazado sexualmente”, dice.

(Dentro de la jerga incel y de la manósfera en general, el principio 80/20 implica que el 80% de las mujeres solo están interesadas en el 20% de los hombres más atractivos, dejando al 80% restante de los varones en desventaja o sin oportunidades románticas).

Cottino considera que la Ley ESI ayuda “en tanto y en cuanto incluya escuchar a los pibes para que entiendan lo importante que es hablar de estos temas; los pibes necesitan saber de sexualidad, de amor, de género, si sienten que se puede hablar recién ahí nosotros vamos a poder escucharlos”.

Hacia una prevención efectiva: ¿celular sí o celular no en el aula?

Desde diferentes ámbitos se coincide en que la solución no pasa por prohibir el uso de tecnología, sino por educar a los jóvenes en el uso responsable de las redes y brindarles herramientas emocionales para afrontar la frustración.

"No se trata de quitarles el celular, sino de enseñarles a manejar sus emociones y a reconocer el impacto de sus interacciones digitales", enfatiza Gannam en alusión a la reciente polémica que desató una escuela de gestión privada de Mendoza que prohibió el uso de los celulares de los alumnos durante las horas de clase.

El fenómeno de los discursos de odio y las comunidades radicalizadas en internet aún no ha alcanzado una magnitud preocupante en Mendoza, pero las autoridades y los profesionales de la salud mental coinciden en que es un tema que debe abordarse de manera urgente.

Psicología ¿Cómo se desarrolla la personalidad durante la adolescencia (3).jpg La sesión terapéutica es la que desvela en la miniserie el verdadero estado de salud mental del protagonista.

La serie “Adolescencia” ha puesto el tema en agenda, y en la provincia se trabaja en estrategias para prevenir la radicalización y promover una adolescencia más saludable y libre de violencia.

En este sentido, el Gobierno de Mendoza está desarrollando nuevas iniciativas en conjunto con organizaciones sociales y educativas para ampliar el acceso a espacios de contención y orientación psicológica.

También se están explorando alianzas con plataformas digitales para fomentar políticas de seguridad y mecanismos de denuncia que permitan una rápida intervención ante casos de violencia o acoso online.