Las terapias alternativas ganaron terreno tras la pandemia: los límites según los expertos

familia biodescodificación.jpg Las Constelaciones Familiares analizan la relación del sujeto con su madre y padre. Fuente/ Internet

La especialista en Constelaciones Familiares y Biodescodificación, Mónica Balderrama defendió el trabajo que se hace desde estas disciplinas y recalcó: "Hay una necesidad de sanar en las personas y esto se profundizó desde la pandemia. Hay mucha necesidad de ser escuchadas, porque no hemos sido escuchadas y esto nos dificulta la posibilidad de gestionar nuestras emociones".

Interpretar el síntoma físico y emocional

Baderrama explicó a UNO que tanto en las Constelaciones como en la Biodescodificación se interpreta un síntoma físico, que es ocasionado por una emoción que no fue bien gestionada. "Puede ser algo que pasó en la niñez, que no pudiste hablarlo, algo que escuchaste, que viste y nadie pudo explicarte, de allí surgen las necesidades de hablar y ser escuchadas".

"En lo cotidiano, me encuentro en las sesiones que hay personas que tienen la necesidad de llorar. Nosotros hacemos un acompañamiento. No curamos porque para eso está la medicina. Sí somos sanadores", puso blanco sobre negro la especialista en coaching que trabaja en varios países de sudamerica en sesiones por videollamada.

Y comentó que su trabajo es a la par de psicólogos, al igual que con otros profesionales y remarcó: "En las sesiones yo invito a los pacientes a que estas cosas que vimos en la sesión las puedan compartir con su terapeuta".

Respecto de los señalamientos que hacen los profesionales de la Salud Mental sobre el aval de estas disciplinas, la biodescodificadora reconoció que "no hay un título universitario que acredite el conocimiento, pero a diferencia de la psicología nosotros vamos a una parte más profunda que son las emociones".

En estos diez años de carrera, la especialista en Constelaciones Familiares observó que hay una gran ignorancia sobre las emociones: "La gente no sabe lo que es un síntoma emocional y ahí es que nos damos cuenta que no escuchamos nuestras emociones y que repercute en la parte física".

La técnica consiste en volver hacia atrás con ese síntoma físico y rastrear en qué momento de la vida ocurrió un hecho puntual para buscar entenderlo.

síntoma físico descodificación.jpg La Biodescodificación busca interpretar de qué emoción está hablando un síntoma físico.

"Sería muy positivo que desde las distintas áreas de la Medicina se recomiende hacer una consulta desde las emociones. En el pasado, los médicos hablaban con sus pacientes y trataban de reconocer qué componente de la emoción había en un padecimiento del cuerpo. Se sentaban al pie de la cama e iban derecho a indagar qué situación vivió el enfermo para que se te desencadena ese síntoma", consideró.

Una sesión puede realizarse una vez al mes y tiene un valor que parte de los $12.000 hasta los $15.000 según sea el centro o el referente al que se consulta, dato obtenido en un sondeo de UNO en la Provincia.

Diversidad de centros, técnicas y métodos alternativos en Mendoza

En las redes sociales puede encontrarse una gran cantidad de oferta sobre Biodescodificación, Constelaciones Familiares, movimiento en los chakras, terapias florales, entre otras que buscan ser un pasaje para el relax, para el bienestar de la mente y el cuerpo.

"Tanto las Constelaciones Familiares como la Biodescodicación son prácticamente muy similares, la única diferencia es que en la primera se pone directamente a las personas con mamá y papá para poder saber qué es lo que pasó y en la bio, trabajo con el árbol genealógico y lo trasgeneracional, de acuerdo a la fecha de nacimiento, al nombre y a algunas técnicas pregunto si algún familiar tiene una incidencia en la fecha y el nombre en la repetición de la historia", detalló Balderrama.

La biodescodificación del árbol genealógico se basa en la creencia de que los problemas pueden repetirse de generación a generación.

árbol biodescodificación.png Biodescodificación a partir del árbol genealógico.

La facilitadora Sandra Musa y especialista en Constelaciones Familiares se explayó en una reciente entrevista con UNO que las sesiones de Biodescodificación son individuales y consisten en develar de dónde viene la raíz de un síntoma o de una conducta y la entrevista no dura más de una hora y media.

“La raíz de la Biodescodificación es entender que la enfermedad viene ayudarle a sobrevivir. Es difícil entender cómo una enfermedad o un síntoma me puede venir a ayudar. Eso es lo que le permitimos a las personas a interpretar, que lo que el paciente no hace, lo hace el cuerpo a través de un síntoma”, describió.

En un ejemplo práctico destacó: “Yo no quiero ir a trabajar y se produce un esguince. Yo no quiero estar sentada en una silla, en un escritorio y voy a tener hemorroides. El cuerpo está decodificando. Nosotros nos dedicamos a ayudarle a encontrar por qué su cuerpo está hablando a través de ese síntoma”.

La preocupación de los especialistas en Salud Mental frente a estas técnicas

El Colegio de Psicólogos de Mendoza elaboró un documento para sentar su postura frente lo instalado de estas técnicas:

"En principio vale mencionar nuestra preocupación ante la proliferación de prácticas desreguladas tales como: Constelaciones Familiares, Biodescodificación, regresiones, Coaching y otra diversidad de técnicas, por lo general aplicadas por personas que no tienen titulación profesional alguna ni matriculación en psicología", comienza el paper elaborado por la entidad.

Y continúa: "Terapéutico refiere a cualquier práctica que apunte a tratar dolencias o padecimientos. De hecho, la etimología de la palabra terapia, de raíz griega, significa tratamiento, aquello que alivia o atiende. En ese sentido puede considerarse terapéutica una caminata, un encuentro con amigas, o unas horas de sueño o descanso en el momento adecuado. Terapéutico es aquello que alivia. Hecha esta aclaración consideramos de gran importancia diferenciar abordajes profesionales en salud mental de aquellas propuestas que se enmarcan en búsquedas de desarrollo personal,espiritual, etc".

Consultas. La carrera de Psicología comparte sus servicios con toda la sociedad. El Colegio de Psicólogos de Mendoza mostró preocupación por la proliferación de técnicas alternativas y alertó sobre la falta de avales para su ejercicio.

"De ninguna manera podemos desconocer que constantemente estamos en la 'búsqueda de respuestas' y que a lo largo de la historia la humanidad cada grupo social ha recorrido diversos caminos para hallar estas respuestas. En ese sentido el art 19 de la Constitución Nacional resguarda las acciones privadas que no afecten a terceros como reservadas y exentas de la autoridad de los magistrados. Sin embargo, el credo personal o lo que para cada sujeto resulte terapéutico en el campo de su vida íntima, no puede ser confundido ni equiparado con prácticas profesionales en el campo de la salud en general y de la salud mental en particular, debido a que las mismas exigen tanto una formación académica específica que acredite la adquisición de ciertos saberes y prácticas como también, como requisito legal fundamental, la convalidación con un título y matrícula habilitante".

En otro de los párrafos de la opinión consultada con los especialistas en Salud Mental agregan: "Disentimos con una política de concentración de saberes, apostamos a la construcción colectiva de los dispositivos de salud mental con participación de usuarios tal como lo propone la Ley de Salud Mental. De esta manera desde nuestra perspectiva es central resguardar a las/os usuarias/os de salud a la hora de consultar, ya que los marcos legales vigentes protegen de malas prácticas a quienes consultan".

En ese sentido, señalan que "las prácticas alternativas y las instituciones que forman en dichas prácticas carecen de reconocimiento de parte del sistema educativo y por lo tanto están exentas de todo tipo de regulación tanto en la formación como luego en el ejercicio. Resultan de esta manera prácticas privadas a las que cada ciudadano/a se expone sin marco de protección legal vigente. La falta de regulación y supervisión adecuada puede dar lugar a riesgos potenciales para la salud mental y el bienestar de las/os usuarias/os, es por ésto que enfatizamos la importancia de que las intervenciones terapéuticas sean llevadas a cabo por profesionales debidamente capacitados, que cuenten con una formación sólida en teoría psicológica, técnicas terapéuticas respaldadas por evidencia científica y el compromiso con los principios éticos de la profesión".

Cabe recordar que cualquier usuaria/o tiene la posibilidad de consultar en la página del Colegio las/os profesionales con matrícula habilitante.