Jueza mendocina usó la Biodescodificación en padres que no llevaban a sus hijos a la escuela

justicia de familia padre e hijo.jpg El juzgado de Palmira implementó la justicia restaurativa, mediante la Biodescodificación. Es el primero en Mendoza. Foto: Google

El Código Contravencional de Mendoza, expresa en artículo 99 advierte que "los padres, tutores o curadores de alumnos menores de edad que, de manera reiterada e injustificada" hagan faltar a clases a sus hijos serán sancionados con multas desde $5.700 a $14.250. Pero también podrían ser castigados con 15 días de arresto o trabajo comunitario de hasta 20 días".

La Biodescodificación es una de las propuestas que intenta encontrar el origen de las enfermedades, desde lo que se la conoce como la nueva medicina germánica o su significado emocional, para buscar la forma de “sanar” o restaurar un lazo, creando la conciencia de responsabilidad y el compromiso de no repetición de la conducta disvaliosa. En este caso, se habla de síntoma para referirse a un patrón de conducta. Específicamente el incumplimiento de las obligaciones parentales como es el derecho a la educación y el cumplimiento de pautas de cuidado.

A través de un trabajo en red de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias escolares (DOAITE), el juzgado de Paz y la Municipalidad de San Martín es que se propuso a los contraventores realizar sesiones de Biodanza, o Biodescodificación para subsanarlo abordando un proceso reflexivo profundo. El equipo está integrado por Sandra Musa, Claudia Garay y Eduardo Irusta, como facilitadores.

“Antes de sugerirle esta medida restaurativa se analiza caso por caso y de acuerdo al perfil los contraventores a realizar este tipo de técnicas. Nosotros le ofrecemos este tipo de alternativa para resignificar la situación y es un compromiso que debe asumir la persona. Por ejemplo, asistir a una sesión de Biodescodificación”, comentó la magistrada. Y enfatizó: “Es un proceso de resignificación y de reeducación. Se trata de promover la transformación en nuevas creencias y valores”.

Como resultado de las sesiones de Biodescodificación, los papás y mamás que son juzgados por su incumplimiento como tutores “logran visibilizar por qué no le dieron valor a la educación de sus hijos, por qué priorizaron que los chicos se queden en casa o los acompañen a realizar trabajos, sobre todo en la época de cosecha”, remarcó.

“Pueden ver que en su infancia que fueron criados con esos valores, quizás que ellos no pudieron asistir a la escuela y repiten lo que recibieron, añadió.

►TE PUEDE INTERESAR: Marcos Vazquez contó cómo es ser campeón nacional de malambo y trabajar en trenes de carga

familia biodescodificación.jpg La Biodescodificación analiza patrones y mandatos que pueden ser disfuncionales. Fuente/ Internet

La jueza indicó que el trabajo en red con organismos como la subsecretaria de Trabajo de Mendoza, desde la Mesa de Enlace interdisciplinaria departamental permite que se pacten tiempos de recuperación de contenidos curriculares.

“Hemos logrado bajar en un 80% la reiteración de estas conductas y por supuesto que los niños se reintegren inmediatamente al ámbito educativo”, aseguró la funcionaria, quien aclaró que las sesiones son totalmente gratuitas para las personas que las realizan y son financiadas por la Municipalidad de San Martín, mediante un convenio de colaboración recíproca.

La Biodescodifcación es una técnica complementaria

La facilitadora Sandra Musa y especialista en constelaciones familiares comentó a UNO que las sesiones de Biodescodificación son individuales y consisten en develar de dónde viene la raíz de un síntoma o de una conducta y la entrevista no dura más de una hora y media.

“La raíz de la Biodescodificación es entender que la enfermedad viene ayudarle a sobrevivir. Es difícil entender cómo una enfermedad o un síntoma me puede venir a ayudar. Eso es lo que le permitimos a las personas a interpretar, que lo que el paciente no hace, lo hace el cuerpo a través de un síntoma”, describió.

En un ejemplo práctico destacó: “Yo no quiero ir a trabajar y se produce un esguince. Yo no quiero estar sentada en una silla, en un escritorio y voy a tener hemorroides. El cuerpo está decodificando. Nosotros nos dedicamos a ayudarle a encontrar por qué su cuerpo está hablando a través de ese síntoma”.

Escuelas de Mendoza Escuela educación en Mendoza (6).jpeg La DGE denuncia las inasistencias y da vista a la Justicia de Paz para que cite a la familia y les de a conocer que están incurriendo en una infracción al Código Contravencional de Mendoza. Foto: Diario UNO

“Nosotros venimos a ser un complemento de la medicina, nunca un sustituto. Las personas continúan sus tratamientos con los psicólogos o sus especialistas. Lo que hacemos es ayudarles a entender qué nos quiere decir ese síntoma, que se manifiesta como una enfermedad, o esa conducta y la persona es la que toma la decisión de qué camino seguir”, destacó Musa.

Dónde se busca la raíz del síntoma

La Biodescodificación indaga el por qué del síntoma “en tres carpetas: una es su historia, desde que nació hasta el día de hoy, la segunda es el proyecto sentido, qué pasó mientras estuvo en el vientre de esa mamá y lo tercero lo trasgeneracional”, resaltó la especialista que lleva 23 años en esta disciplina.

En el caso concreto del síntoma, “los resultados del trabajo que se desarrolló en el Juzgado de Palmira han sido sumamente mayúsculos y maravillosos. Pudimos lograr que estas familias que participaron pudieran situarse, estos papás y entender por qué tenían problemas de autoridad con un hijo, situándonos en un sistema y cómo estoy posicionado”.

Escuelas de Mendoza Escuela educación en Mendoza (11).jpeg A través de un trabajo en red con otras instituciones, se aplicó la justicia restaurativa con la implementación de la Biodescodificación. El objetivo fue evitar la deserción escolar. Foto: Diario UNO

Mamás que no cumplen su rol

Musa analizó que dentro de las historias con las que se encontró en el Juzgado de Palmira, “muchas mamás no podían cumplir con ese rol. No sabían ser mamás, porque se quedaron muy chiquitas y es tanta la carencia afectiva que poner un límite les hace pensar que sus hijos las van a dejar de amar. Cuando sanamos su relación como hija se pueden parar como madres”.

“La mayoría de estas terapias yo le digo a mis alumnos que el trabajo está bien hecho, cuando se da ese quiebre y puede emocionarse desde el alma se logró el objetivo”, subrayó la facilitadora.

UNO intentó acceder al testimonio de familias que habían vivido la experiencia, pero por razones de confidencialidad que pacta el juzgado no fue posible.

► TE PUEDE INTERESAR: Entre las 60 cumbres de esta temporada en el Aconcagua está la número 60 de Ulises Corvalán