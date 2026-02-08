Entre el arte y el derecho: la doble vocación del abogado mendocino Hernán Simó

Hernán Simó, abogado y artista Como abogado ha recibido diplomas de mérito en la UNCuyo, en Barcelona y en California. Como artista, acaba de ser premiado en Qatar. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Al mismo tiempo -aunque muchas veces a contramano de las expectativas de su entorno- sostuvo una vocación artística que lo acompaña desde la infancia y que hoy florece con fuerza en la música y el arte digital.

Su historia no es la del talento innato que se da por decantación. Es, por el contrario, la de un camino marcado por el sacrificio, las frustraciones, la postergación y un rigor casi obsesivo. Fines de semana sin dormir, años sin ocio, decisiones difíciles y renuncias necesarias para llegar a un punto donde ambas pasiones pudieran convivir sin anularse.

La pandemia: un punto de inflexión entre las leyes y el arte

La pandemia fue un punto de inflexión que lo llevaría más tarde a una pregunta incómoda: ¿seguir en la función pública hasta la jubilación o arriesgarlo todo por una vida más auténtica? La respuesta no fue inmediata, pero sí coherente con una búsqueda personal que venía gestándose desde hacía décadas.

Hoy, mientras asesora jurídicamente a clientes en uno de los estados más complejos de Estados Unidos, como es California, expone arte digital en festivales internacionales, gana premios en Qatar, graba un disco de piano y compone en inglés.

Obras de arte digital de Hernán Simó Fiel creyente en Dios, las obras de arte digital de Hernán Simó transmiten espiritualidad y están inspiradas en la música. Foto: Gentileza Hernán Simó

“Finalmente siento que puedo compartir el derecho y el arte y que no se ponga celoso ninguno de los dos”, suelta con alegría. Y esa frase, quizás, resume mejor que ninguna otra su recorrido. Y su año bisagra, el 2025, que lo lleva a un futuro promisorio en esa conjunción de las dos facetas de su vida.

En un encuentro con Diario UNO, el abogado y artista mendocino repasa su historia de vida, que aunque parezcan muchas es una sola: la de un hombre de firmes convicciones que no declina en el primer intento.

Abogado y artista: una fusión que exige tomar riesgos

-Nos gustaría saber un poco más acerca de tu curiosa vida…

-Ay, qué lindo empezar así porque para mí ha sido también curiosa, te lo digo honestamente. Mi historia es una historia de mucho sacrificio y frustraciones, de riesgo y coraje para llegar hasta acá a los 36 años.

Es que desde muy chico, la música ocupó un lugar central en la vida de Hernán Simó. A los 10 años comenzó a estudiar guitarra y rápidamente descubrió que aquello no era un hobby pasajero.

-En mi infancia y adolescencia, la música y el arte en general eran todo para mí. Empecé con un profesor de guitarra y luego seguí estudiando con quien era entonces productor de Los Tipitos. Ahí empecé a descubrir un instinto musical muy fuerte que después se confirmó en el colegio secundario.

Hernán Simó, abogado y artista A la par que hizo la carrera de Abogacía en la UNCuyo, también estudió el profesorado de piano. Ya desde el Secundario tenía una banda. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Así fue como un test vocacional terminó de poner en palabras lo que ya era evidente.

-Cuando me hacen el test me salió 95% música. Ya tenía una bandita con mis amigos del colegio, teníamos 15 años. Era claro que había en mí una inclinación artística, y particularmente musical, muy fuerte.

Sin embargo, la pasión del incipiente artista convivía con una inquietud más pragmática: cómo vivir de la música. "Sentía que necesitaba estudiar algo que me brindara una salida laboral más segura", admite el abogado.

Dos carreras, una misma disciplina

Al momento de elegir una carrera universitaria, Simó optó por Derecho y comenzó a estudiar Abogacía en la UNCuyo. Pero no dejó la música de lado. Ni el arte. Escribía, pintaba, tocaba instrumentos y cantaba. Todo con la misma intensidad.

-A la par de iniciar la Facultad me metí en un conservatorio de piano, el Instituto Musical Gutiérrez del Barrio, que queda en el centro y tiene más de 100 años de antigüedad.

Durante más de una década, Hernán sostuvo dos formaciones de alta exigencia en simultáneo: la carrera en el conservatorio y la carrera de Derecho. De abogado se recibió en cinco años mientras que el profesorado de piano le llevó 12. "Estudiaba las dos carreras a la vez, con mucho esfuerzo, sacrificio y mucha disciplina", repite una y otra vez en su relato, no como una virtud impostada sino como una condición de supervivencia.

Hernán Simó, abogado y artista Abogado y artista, Simó se destaca en ambas facetas en el exterior. Pero todo lo gesta en su Mendoza natal. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

-Siempre fui muy disciplinado. Me recibí de abogado en 2013 mientras seguía estudiando piano y adquiriendo una base teórica y musical muy fuerte.

De ahí que su desempeño académico fue sobresaliente. "Me gradué de Abogacía con el premio al mejor egresado, con el mejor promedio: 9,56", reafirma.

El camino judicial a la par de la excelencia académica

Tras recibirse, Hernán Simó rindió el examen para ingresar al Poder Judicial. "Entré, empecé a trabajar en las cámaras de apelaciones civiles, mientras seguía con el profesorado de piano, que terminé en 2019", apunta.

En 2017 sumó un nuevo desafío: un máster en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, España. Y allí, otra vez los honores: "Me gradué con promedio 9,65 y me dieron un premio a la excelencia académica", comenta al pasar el abogado.

En 2018 juró como fiscal civil sustituto y, un año después, fue designado fiscal con acuerdo del Senado provincial. Pero ahí nomás vino la pandemia, que fue determinante y transformadora para él.

La pandemia como punto de quiebre para darle paso al artista

Lejos de paralizarlo, el contexto global despertó su curiosidad intelectual -que, en realidad, nunca estuvo dormida-. "Siempre fui muy curioso, inquieto intelectualmente, me gusta aprender más y crecer", confirma el abogado y artista.

Durante ese período fue contactado por la University of Dayton School of Law de Ohio, en California, para hacer un Master of Laws en Estados Unidos de manera online. "Me pareció interesante, muy diferente a todo lo que venía haciendo", admite Simó y emprendió el nuevo desafío.

Hernán Simó, abogado y artista A su trabajo como abogado en un estudio de California, Hernán suma para este año varios proyectos artísticos, entre ellos exposiciones en Europa. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Y el abogado volvió a destacarse. "Me recibí con honores, con el mejor promedio: 4.11, cuando el máximo era 4", describe quien reconoce que "el sacrificio fue enorme".

-Fueron años de fines de semana sin dormir. Tenía 30 años y llevaba tiempo sin salir, solo trabajaba y estudiaba.

La decisión más difícil vino desde California

En 2023 se presentó una oportunidad inesperada: rendir el examen para obtener la matrícula de abogado en California. "Era uno de los exámenes más difíciles de Estados Unidos. Lo rendí en un auditorio gigante, seis horas de examen, 200 preguntas multiple choice", rememora.

Cuando llegó el resultado, todo cambió en su vida.

-Había aprobado. Y ahí se me presentó la disyuntiva: o me quedaba en la fiscalía hasta jubilarme, o exploraba el sector privado como abogado en California, lo que me permitía dedicarle más tiempo al arte.

Siempre fui muy curioso, inquieto intelectualmente, me gusta aprender más y crecer. Siempre fui muy curioso, inquieto intelectualmente, me gusta aprender más y crecer.

La decisión fue profunda, meditada y valiente. "Más que valiente, siento que fui auténtico", corrige. Y a fines de 2023 renunciaría como fiscal en Mendoza.

“El arte no era compatible con la función pública”

-¿Y todo ese tiempo seguías relacionado con la música?

-Daba algunas clases particulares de piano, pero no encaraba ningún proyecto profesional. Siendo abogado y fiscal, una carrera artística era incompatible con la función pública.

Hoy trabaja de manera remota para un estudio jurídico en California. Es abogado senior y gerente del estudio. "Tengo a mi cargo más de 60 casos, el dueño confía mucho en mí", comenta.

Y esa modalidad virtual le permitió, por fin, desplegar su faceta artística. Todo desde su amada Mendoza.

El nacimiento del artista digital

En diciembre de 2024, Hernán Simó lanzó un proyecto propio de arte digital, que describe como "vanguardista". Su propuesta combina tecnología, espiritualidad y música. Todo en una misma obra de arte.

-¿Cómo se dio esa fusión de disciplinas?

-Son obras digitales, espirituales, inspiracionales. Siempre trato de incorporar música cuando las publico. La mezcla de arte visual y música se dio de forma orgánica, aplicándola a través de las infinitas posibilidad que te da lo digital.

El proyecto artístico llamó la atención de curadores y galeristas. Como Diego Andrea Checoli, de Open Gallery, quien lo invitó a exponer en Buenos Aires. "Eso me llevó al Festival Internacional de Arte de Qatar", declara quien antes del viaje al exterior había llevado sus obras a diferentes salas y hoteles porteños.

Hernán Simó, abogado y artista Hernán Simó renunció a su función pública como fiscal civil para dedicarse a la abogacía en California mientras explota su costado artístico. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La séptima edición del Festival Internacional de Arte de Qatar (QIAF 2025) se realizó en Doha, con artistas de más de 70 países, en diciembre pasado. Y allí, en una tierra de gloria para los argentinos siendo su debut en una exhibición afuera de su país, Hernán Simó volvió a alcanzar notoriedad.

"Fue una experiencia increíble. Gané el Best Digital Art Award", dice sobre el premio al Mejor Arte Digital por su obra "Rivers of Wisdom" ("Ríos de Sabiduría"). Se trata de una distinción que celebra la innovación, originalidad y calidad en el arte digital contemporáneo y lo coloca entre los artistas emergentes del mundo.

Premio a Mejor Arte Digital en el Festival Internacional de Arte de Qatar, copa que ganó Hernán Simó La copa que recibió el artista en Qatar y que lo hizo sentirse "el Messi del arte digital", confiesa. Foto: Gentileza Hernán Simó

-¿Por qué creés que premiaron tu obra?

-La verdad que no sé, fue una enorme sorpresa que me puso feliz. Tengo mucha fe y mucho amor en mi proyecto como artista. Que alguien reconozca eso fue muy gratificante. En ese festival de Qatar, visitando el estadio donde salimos campeones del mundo en el fútbol, yo que soy fanático de Messi; cuando me dieron el premio, que es una copa y que traía para Argentina, me sentí el Messi del arte digital.

Abogado del Año en California

Casi en simultáneo, apenas un mes antes del hito en Qatar, le había llegado otro reconocimiento. Esta vez por su ejercicio como abogado.

"Gané el premio Leading Lawyer of the Year 2025", suelta casi al pasar entre tantos hitos que quiere detallar de su intensa vida. Fue invitado a San Francisco a recibir el galardón como "El Abogado del Año 2025" que otorga la organización LexTalk World, y que incluyó dar una conferencia cuya temática él eligió la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo de las leyes.

Premio a Abogado del Año en Califonia para Hernán Simó El premio al Abogado del Año 2025 que le dio LexTalk World en California al mendocino Hernán Simó. Foto: Gentileza Hernán Simó

"Hablé sobre los desafíos de los abogados nativos en IA porque en el estudio de California notaba que muchos abogados junior usaban IA sin guía o ninguna orientación para superar los desafíos que ellos estaban enfrentando en los casos que tomaban", explica Simó.

“Pareciera que ya viví muchas vidas”

-¿Cuántos años tenés?

-Tengo 36 años, aunque parezca que ya viví muchas vidas juntas.

Tatuaje de Hernán Simó, abogado y artista El tatuaje del abogado y artista mendocina resume su mayor propósito: vivir. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El artista expondrá convocado por un conde griego

Además, Hernán Simó abrió su galería en Miami, que comparte con otros artistas del mundo. Y para este 2026 ya tiene en agenda dos muestras en el exterior.

Expondrá en mayo en Grecia y en septiembre en Mónaco. Aclara que estas exhibiciones no se dieron a partir del premio en Qatar.

"Me invitó el conde de Brasschaat y duque de Geraní, en Grecia, que es doctor en Arte Moderno y Contemporáneo y se llama Thomas Andre Louis Maes. Descubrió mis obras de arte en Instagram, le gustó mucho lo que hago, me envió un certificado de logro que sería como una distinción junto con la invitación a participar en estas exposiciones", revela.

Hernán Simó y el diploma que le entregó un duque griego El diploma que le envió a Hernán Simó un duque y conde de Grecia para invitarlo a exponer este año. Foto: Gentileza Hernán Simó

Se vienen sus discos de música propia y en inglés

También, y como si fuera poco, grabará dos discos este año. "Voy a grabar un disco de piano en español y otro en inglés", anticipa quien piensa estructurarlo en 10 canciones propias, de las cuales 3 ya compuso.

-Este disco tan personalísimo que vas a hacer, ¿cómo lo podrías definir? ¿Por dónde va?

-Muchas canciones suenan en inglés porque es un idioma en el que en algunos aspectos me resulta más fácil expresarme. Musicalmente me siento más cómodo, fluye más naturalmente cantando y componiendo en inglés antes que en español.

Me gusta mucho la música country, el pop, el rock; tiene un poco una fusión de esos géneros pero bien auténtico, con lo que a mí me gusta hacer y escuchar y tocar. Durante 12 años, toda mi formación ha sido muy rígida y muy formal. La abogacía, después el conservatorio de piano. Entonces en esto quería explorar algo más libre.

El arte sin más postergaciones

En el epílogo de la charla con Diario UNO, Hernán Simó reflexiona: "A mis 36 años, después de tantas cosas que me pasaron y tanto sacrificio, recién ahora puedo finalmente explotar mi faceta artística, dar rienda suelta a todo este arte que siempre llevé dentro mío y que por una u otra razón no podía salir".

Y concluye con orgullo: "Durante muchos años postergué mi arte. Recién ahora siento que puedo compartir el derecho y el arte, disfrutándolos a pleno sin cargo de conciencia".

Durante muchos años postergué mi arte. Recién ahora siento que puedo compartir el derecho y el arte, disfrutándolos a pleno sin cargo de conciencia Durante muchos años postergué mi arte. Recién ahora siento que puedo compartir el derecho y el arte, disfrutándolos a pleno sin cargo de conciencia

Hernán Simó no parece estar llegando a una meta sino abriendo una etapa donde todo lo vivido encuentra sentido. El abogado sigue siendo abogado, el artista empieza a ocupar su lugar y, entre ambos, se construye una identidad que no necesita justificarse. Tal vez ahí resida su mayor logro: haber entendido que no hacía falta elegir entre quién era y quién quería ser.