Miguel García Urbani pasa del periodismo a la poesía tomando el cine como inspiración

Portada del nuevo libro de Miguel García Urbani 33 Poemas en Cartelera Portada del libro de poesías del locutor de Radio Nihuil, en el que intervino su hijo para el diseño gráfico.

Entre abril y agosto del año pasado, durante un tiempo de quietud personal, vio 33 películas y a partir de ellas escribió los textos que integran el volumen de estas poesías. Pero no se trata de críticas ni reseñas: cada filme fue apenas un disparador. Algunas palabras, un color, un clima o una imagen bastaron para activar el proceso creativo.

Lo que más le interesó fue la libertad que encontró en esta forma de escritura. Asegura que no hubo un criterio definido para la selección cinematográfica: ni por director, ni por época, ni por género. Lo único que los une es el disfrute que le provocaron.

La experiencia de inspirarse en el cine para escribir poesía

De hecho, Miguel García Urbani considera que esta experiencia podría marcar el inicio de una nueva etapa en su obra literaria, ya que escribir poesía sobre otras artes como el cine le resultó "un camino fértil y estimulante".

La idea de "33 poemas en cartelera" surgió, curiosamente, de una película de Andréi Tarkovsky. Mientras veía "Sacrificio", se dejó llevar por una imagen secundaria –una bicicleta negra que aparece varias veces– y comenzó a escribir versos de forma automática.

"Una noche me encontré escribiendo sobre una bicicleta negra en una película tan larga que sólo era posible recorrerla sobre dos ruedas. Otra noche un documental me dio dos palabras para tejer algo cálido para el invierno austral; después una película latinoamericana me dio un acento con caudal que corrió por las hijuelas de la página. Un filme europeo con amores mesurados me hizo raspar las costras del lado de adentro de mi esternón", describe el autor en el prólogo de su libro.

Miguel García Urbani presenta su libro "33 poemas en cartelera" Este sábado en la librería Antü, Miguel García Urbani presenta su primer libro de poesía. Foto: Gentileza Agencia Fogón

Así descubrió una nueva manera de crear: usando el cine como estímulo para la poesía. Aclara que no es un cinéfilo erudito, y que el libro no pretende analizar las películas.

Más bien, deja que lo conmuevan aspectos puntuales como la fotografía, los rostros, las texturas o ciertas palabras que quedan resonando en las escenas cinematográficas.

Un libro de poesía "sensorial" en el debut del locutor de Radio Nihuil

Cada poema está acompañado por el cartel o afiche del filme que lo inspiró. La edición, de tirada limitada (apenas 100 ejemplares), fue concebida como un objeto artístico en sí mismo. García Urbani quiso que fuera un libro sensorial: "agradable al tacto, al olfato, visualmente cuidado", dice.

Además, esta publicación tiene una característica muy sentida por el conductor de "Un reo meditabundo" y "Calle 52". Su hijo Joaquín, de 22 años, participó en el diseño gráfico de su primer libro de poesías y le aportó "coherencia estética", según Miguel García Urbani.

El evento de presentación será gratuito, con una propuesta que combina poesía, cine y música. Contará con la participación del cantor Jerónimo Flores y el guitarrista Sebastián Kusselman, quienes interpretarán jazz y tango, mientras se proyectan fragmentos de los filmes que inspiraron los poemas.

El conductor de Radio Nihuil y su relación con la música

Para García Urbani, esta incursión en la poesía no es nueva, pero sí es distinta. En sus tres últimos libros comenzó a darle más espacio a este género, alejándose de la prosa con la que había trabajado durante años.

Debutó en las librerías en 2016 ("Tangos y falsas promesas"), aunque siempre escribió, desde joven. Durante mucho tiempo fue Radio Nihuil el canal principal de sus textos. Hoy, la escritura ocupa un lugar más presente en su vida, nutrida por múltiples artes y experiencias cotidianas.

Dice que no espera la llegada de la inspiración como si fuera una musa esquiva; simplemente se sienta a escribir, deja que fluya el primer impulso y luego trabaja sobre él.

Miguel García Urbani con sus musicos.jpeg Miguel García Urbani suele fusionar las letras con la música en presentaciones de sus libros. Foto: Gentileza Agencia Fogón

Además de la escritura, la música es otro lenguaje que lo atraviesa. Su anteúltimo libro, "Alto del olvido" -una metáfora inspirada en un paraje lavallino-, fue la base para "Calle 52", un disco en colaboración con Agustín Leal y el saxofonista Mauro Bianchinelli.

Doce de sus poemas fueron musicalizados por Leal y el resultado está disponible en plataformas digitales de música. Se trata, según el autor, de un trabajo sensible que le permitió difundir su obra de otra manera.

Llevará su poesía a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Con "33 poemas en cartelera", Miguel García Urbani sigue cruzando fronteras entre lenguajes. Esta vez, desde el cine hacia la poesía, y desde la emoción personal hacia un libro que, como él mismo dice, aspira a convocar todos los sentidos del lector.

“Quería publicar un libro que dentro de lo posible tenga el mejor papel, el mejor diseño, la mejor estructura, que sea agradable al tacto, al olfato; que estén los cinco sentidos involucrados”, declara el autor.

El domingo 4 de mayo, a las 19, Miguel García Urbani llevará “33 poemas en cartelera” a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Será en el stand de las Letras de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis).