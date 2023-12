El "latigazo del diablo", el viento que habría causado la muerte de los tres andinistas en la cordillera

Con el correr de las horas, el avance de la investigación y con los cuerpos en el llano de Chile, pudieron establecer que los tres andinistas argentinos hicieron cumbre en el cerro Marmolejo, tal como lo habían planeado.

andinistas ignacio nacho lucero raul espir y sergio berardo.jpg El andinista y guía de montaña Ignacio Nacho Lucero y los funcionarios de La Pampa Raúl Espir y Sergio Berardo hicieron cumbre en el cerro Marmolejo y murieron cuando bajaban.

Por el último mensaje que mandó Ignacio Nacho Lucero desde su dispositivo satelital Inreach, partieron hacia la cumbre a las 9.10 del viernes 1 de diciembre, cuando estaban a 5.891 metros de altura, y debían llegar a los 6.108 metros de altura sobre el nivel del mar para coronar la cima del Marmolejo.

Todo indica que tras cumplir su objetivo de llegar a la cumbre, comenzaron el descenso y poco antes de llegar al lugar de partida murieron como consecuencia de las adversidades meteorológicas de esa altura y ese cerro.

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro marmolejo 6.jpg El último mensaje que envió el andinista mendocino Nacho Lucero desde su dispositivo de comunicación satelital Inreach.

La pareja de Nacho Lucero explicó la posible causa de muerte del andinista

El guía mendocino y los dos funcionarios de La Pampa permanecen en el Servicio Médico Legal de Chile, donde después de realizar la autopsia podrán hacer todos los trámites para repatriarlos.

Mientras, María Fernanda Martínez junto a su suegra, cuñadas, sobrina y amigos, siguen en Chile hasta que puedan traer de vuelta a Nacho Lucero a Mendoza para darle una gran despedida.

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro marmolejo2.jpg Ignacio Nacho Lucero tenía 50 años y más de 30 de experiencia en la montaña. Hasta el 2020 llevaba 45 cumbres en el cerro Aconcagua, Mendoza.

La mujer confirmó que Lucero, Espir y Berardo hicieron cumbre en el cerro Marmolejo y murieron cuando descendían. "Vino una ráfaga que le dicen 'latigazo del diablo' y los congeló. Nacho intentó salvarse porque lo encontraron estirado, si hubiese estado en posición fetal, acurrucado, era porque se dejó morir", relató.

Los rescatistas del GOPE de Carabineros de Chile bajaron a los andinistas y se reencontraron con sus familiares, y en ese momento ella notó que Nacho Lucero tenía una sonrisa en su rostro. "Él prefería morir en la montaña antes que morir en un hospital o en cualquier otro lado", afirmó.

María Fernanda contó que su hijo, Salvador, quien se quedó con su abuela en Mendoza, "sigue diciendo que su papá está en el cielo, y eso que no le dijimos nada todavía".

La explicación científica del "latigazo del diablo"

El reconocido meteorólogo Maximiliano Viale, quien es investigador en Ciencias Atmosféricas del Ianigla, Conicet, posteó en su cuenta de Twitter: "Temporal de mal tiempo con sensación térmica de -34°C y tiempos de congelamientos de 11 minutos previo a los decesos de los andinistas en el cerro Marmolejo a 6.000 metros de altura. Valores normales en la cima del Everest".

En una publicación más extensa y detallada que escribió en su blog personal, Viale detalló su análisis de la situación en la cordillera. "Las observaciones más cercanas posibles provenientes del globo sonda lanzado a las 9 am. del mismo día prácticamente a la misma latitud en las costas de Chile, en la ciudad de Santo Domingo, y que en su ascenso registra las variables meteorológicas en altura, demuestran las condiciones extremas de frío y vientos reinantes a los 5.900 metros de altura cuando fue emitido el mensaje", en referencia al texto enviado por Nacho Lucero desde su dispositivo Inreach que decía "Estoy empezando el viaje".

maximiliano viale cerro marmolejo andinista.jpg El claro posteo del meteorólogo e investigador Maximiliano Viale, donde refuerza la hipótesis que los andinistas argentinos murieron congelados en el cerro Marmolejo.

"Temperaturas de -17.2°C a los 5.800 metros y vientos 50 km/h. corriente arriba de los Andes. Es de esperar que el viento podría haber sido aun de mayor intensidad en su ladera a barlovento y a muy pocos metros de la cresta de los Andes, debido a un efecto de aceleración de los vientos del Oeste al atravesar la barrera de 5.000 metros de altura, conocido como efecto de Bernoulli. Estas condiciones extremas permanecieron durante el 1 y 2 de diciembre, con temperaturas cercanas a -15°C y vientos del Oeste incrementándose a 90km/h", explicó el meteorólogo.

El investigador se basó en métricas que cuantifican la potencial extremidad de las condiciones meteorológicas en alta montaña, como la sensación térmica y el tiempo de congelación repentina y concluyó: "La situación reinante por la cual pasaron los montañistas fueron muy extremas. Usando los datos, observado por el radiosondeo, con temperaturas de -17.2°C y vientos de 74km/h., la sensación térmica habría alcanzado -34°C, mientras que el congelamiento repentino habría sido de tan solo de 11 minutos. Dichos valores estimados a los 6.000 metros de altura en las cercanías del cerro Marmolejo se corresponden con los valores promedios estimados para las cercanías del monte Everst de 8.848 metros de altura".

cerro marmolejo chile argentina.jpg Especialistas indicaron que el cerro Marmolejo tiene una dificultad técnica para expertos por el terreno y los glaciares.

Agregó que existieron algunas hipótesis sobre la posibilidad que los tres andinistas argentinos hubiesen sido alcanzados por descargas eléctricas que son bastante comunes en situaciones de temporal en época estival. Pero esto fue descartado luego de los minuciosos análisis que Viale realizó junto con su par Roberto Rondanelli, de la Universidad de Chile, además los cuerpos no tenían signos de quemaduras.

Maximiliano Viale resumió: "Las observaciones meteorológicas soportan la hipótesis de que los montañistas muy probablemente no pudieron soportar dichas condiciones extremas, posiblemente operando con cansancio extremo o mal agudo de montaña. Los registros indican también que bajo situaciones de pasajes de sistemas de mal tiempo intensos para la época estival en la cresta de los Andes de Cuyo y Chile central, pueden ser semejantes a las situaciones normales o típicas a la cima del Everest en el verano boreal. Lo cual resalta lo importante o vital que puede ser para la planificación previa de la expedición contar con un buen pronóstico del tiempo. Normalmente las expediciones en nuestra región o para el cerro Aconcagua, no llevan el mismo equipamiento y vestimenta que para el monte Everest".

La última foto de los andinistas argentinos en el cerro Marmolejo

La imagen fue tomada en un campamento a los 3.800 metros de altura en el cerro chileno, en el cual fueron encontrados muertos el lunes en la mañana a 5.900 metros de altura, tras dos días de haber perdido comunicación con ellos.

Es la última foto compartida por los familiares de las víctimas, aunque no es la última que hay de ellos en el cerro de Chile, ya que se cree que en sus celulares o cámaras están las que se tomaron en la cumbre del Marmolejo.

andinistas ignacio nacho lucero raul espir sergio berardo cerro marmolejo chile.jpg

En el medio con abrigo rojo está el guía mendocino Ignacio Nacho Lucero, y a su izquierda está el intendente de San Martín de La Pampa, Raúl Espir, y a su lado el escribano de la misma localidad, Sergio Berardo.

Hacia la derecha de Nacho Lucero están los dos andinistas chilenos que habían comenzado la expedición con ellos, pero que decidieron bajarse por no sentirse en condiciones óptimas para estar en la altura.

andinistas sergio berardo y raul espir cerro marmolejo.jpg Esta era la última imagen que se compartió en las redes de Sergio Berardo y Raúl Espir al comenzar la expedición hacia la cumbre del cerro Marmolejo.

Quién era Ignacio "Nacho" Lucero y su perro Oro

El reconocido y experimentado guía mendocino tenía 50 años, estaba en pareja con María Fernanda Marínez, con quien tuvo a su hijo Salvador, de 2 años. Nacho caminaba por las montañas desde los 13, y a pesar de haber sido profesor de Literatura, convirtió su amor por la montaña en una forma de vida y de sustento, y hasta creó empresas de expediciones.

andinista ignacio nacho lucero cerro marmolejo.jpg Nacho Lucero junto a su pareja María Fernanda Martínez y su pequeño hijo Salvi.

En Aconcagua hizo más de 45 cumbres, y el Ojo del Salado era otro de sus cerros preferidos. Sus allegados señalaron que esos lugares eran como su casa.

Los ochomiles del Himalaya jamás fueron un límite para él, aunque en el 2011 su cuerpo le pidió un descanso y sufrió un infarto masivo seguido de un ACV con 38 años cuando estaba en el cerro Manaslú, llamado la montaña del Espíritu, a 7.400 metros de altura.

Fue rescatado con vida, lo operaron en Katmandú y estuvo 24 días internado en Nepal hasta que regresó a Mendoza. Su recuperación era difícil, pero se concentró y conectó su cerebro con la montaña para salir adelante.

andinista ignacio nacho lucero cerro marmolejo y oro 2.jpg Ignacio Nacho Lucero junto a su incondicional amigo de montaña Oro.

Hizo todo lo necesario para recuperarse física y mentalmente, y lo logró. En ese proceso fue fundamental el trabajo que hizo junto a un perro de asistencia de pelo dorado, al cual llamó Oro, quien se convirtió en su fiel compañero en su regreso a las alturas. Fue el único animal autorizado oficialmente para entrar a los diferentes cerros. En el Parque Aconcagua hizo cumbre con él cuatro veces.

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro marmolejo oro 5.jpg Nacho y Oro compartieron cuatro cumbres juntos en el cerro Aconcagua, Mendoza.

María Fernanda Martínez relató que el miércoles pasado fue la última vez que habló con el andinista: "Cuando iba a ir a una cumbre nunca me mandaba un mensaje porque se ponía nervioso, y yo siempre esperaba dos días o tres días para tener contacto. Pero el domingo cuando me llamó Pablo Buchbinder, que es el amigo incondicional para Salvi, nuestro hijo, yo dije: 'No va a volver'. Me dijo que no encontraban a Nacho y que iban a ir con unos rescatistas a buscarlo".

Desde el domingo la mujer está en Chile junto a su cuñada, su suegra y amigos: "No me voy a ir hasta que no lo lleven a Mendoza. No lo voy a dejar solo".

En el 2020 Nacho hizo su cumbre número 45 en el cerro Aconcagua, y desde los 6.962 metros de altura le dedicó unas palabras a su hijo Salvi que quedaron inmortalizadas en un video.