La pareja de Ignacio Lucero reveló su teoría sobre la muerte del andinista en la cordillera

andinista ignacio nacho lucero cerro marmolejo maria fernanda y salvi 2.jpg Ignacio Nacho Lucero fue papá en el 2021 de su primer hijo, al que llamó Salvador.

"Llamé a Cecilia, mi cuñada, hermana de Nacho, y le pedí que viajáramos juntas a Chile", señaló María Fernanda y agregó con la voz entrecortada: "No me voy a ir hasta que no lo lleven a Mendoza. No lo voy a dejar solo".

Qué pasó y cuándo bajarán los cuerpos de los andinistas

Según la información que les dieron, al parecer la causa de muerte fue "un viento muy fuerte arriba, en lo plano, que los congeló". Pero eso se corroborará luego con diferentes estudios.

Debido al mal tiempo, el trabajo de los rescatistas del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), de Carabineros de Chile, fue suspendido y esperan retomar el miércoles para bajar los cuerpos hasta el campamento base del cerro Marmolejo, a 4.800 metros de altura, y desde allí sacarlos en helicóptero.

Ante los miles de mensajes y muestras de amor a Nacho Lucero, María Fernanda expresó: "Es hermoso lo que están haciendo. Es muy lindo sentir ese cariño porque es como sentir que él está acá cerquita".

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro marmolejo 3.jpg Nacho Lucero le enseñó a su hijo Salvo los primeros pasos en la naturaleza y en la montaña.

Recordó que en el 2021 vivió un día tremendo: "Él fue a Nepal cuando estuvieron las avalanchas. Un día me llegó un video a las 5.30 am en el que se veían las avalanchas y los cuerpos. Tuve comunicación con él recién al otro día a las 2 am, y fue el peor día de mi vida".

Sobre qué harán cuando regresen a Mendoza, dijo que "pensamos en cremarlo y ver dónde lo llevamos. Seguramente al Aconcagua, y el que se quiera sumar nos puede acompañar".

También recordó que la semana pasada, cuando regresó del trabajo, un día su hijo le pidió rezar la oración del Ángel de la Guarda para dedicársela a su papá. "El amor que le tenía a Salvi era único. Era el mejor papá del mundo", destacó.

