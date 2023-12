Cómo bajarán los cuerpos del andinista mendocino y los dos pampeanos que murieron en la Cordillera

cerro marmolejo 2 (1).jpg El cerro Marmolejo tiene 6.108 metros de altura sobre el nivel del mar. Dos de los andinistas argentinos fueron encontrados a 5.900 metros de altura.

Según los pronósticos del tiempo, durante este martes tampoco estarán dadas las condiciones meteorológicas para hacer la extracción de los andinistas muertos, pero todo indica que el miércoles habrá una ventana de bien tiempo la cual servirá para hacer el trabajo.

Mientras, los familiares del guía de montaña mendocino Ignacio Nacho Lucero y de los pampeanos Raúl Espir y Sergio Berardo, esperan la llegada de sus cuerpos para poder despedirse de ellos.

El operativo de descenso de tres andinistas muertos en el cerro Marmolejo

Camilo Carvacho, Capitán del GOPE, detalló que dos de los cuerpos estaban más cerca de la cumbre, mientras que el tercero fue hallado varios más abajo. Luego de juntarlos a los tres, dejarlos en un lugar seguro y georeferenciados, los rescatistas salieron del cerro debido al ingreso de un temporal.

Se espera que el miércoles ingresen y las condiciones estén dadas para que los efectivos del GOPE lleguen hasta el lugar donde dejaron a los andinistas argentinos para bajarlos hasta el campamento base, a 4.800 metros de altura sobre el nivel del mar, donde esperan que un helicóptero pueda aterrizar y así sacar a las víctimas más rápido.

Marmolejo clima edit.png Indicaron que el cerro Marmolejo tiene un nivel técnico difícil y para andinistas para expertos.

"Esta cumbre tiene características de un nivel técnico de experto, hay lugares complejos por tramos porque hay glaciares, por lo que se bajará a los cuerpos con camillas hasta los campamentos donde se pueda hacer la extracción vía aérea, con aeronaves que tengan características técnicas para esa altura", señaló Carvacho.

Además, estimó que el miércoles subirá un grupo de 12 personas, entre rescatistas del GOPE y de la División Socorro Andino.

El hallazgo de los andinistas y la confirmación de su muerte

El titular del GOPE de Carabineros de Chile detalló: "Los andinistas iniciaron el ascenso el miércoles 22 y el sábado somos activados por una presunta desgracia por la no llegada de estas personas. Otros amigos se acercaron a una Comisaría e hicieron la denuncia a las 23.30".

"El domingo se activó el GOPE y coordinaron la concurrencia a un campamento base a 4.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Un helicóptero contratado por amigos hizo un sobrevuelo y un helicóptero civil contratado por un servicio Nacional de Chile trasladó al equipo del GOPE al campamento", indicó el funcionario policial.

Marmolejo.jpg Los andinistas muertos en el cerro Marmolejo dejaron sus carpas armadas en un campamento a 4.800 metros de altura.

Sostuvo que los rescatistas pasaron la noche allí y "con las primeras luces comenzaron el ascenso a la cumbre del cerro Marmolejo con una entrada en zigzag para visualizar mejor y tratar de encontrar a los andinistas", relató y aseguró que tenían "la ilusión que se mantuvieran vivos ya que estas personas tenían experiencia en montaña".

"Cuando los equipos de tierra ascienden, luego de 3 horas y media de caminata, a los 5.900 hicieron contacto con los montañistas que ya estaban fallecidos", explicó Carvacho.

Quiénes eran los andinistas y el último mensaje

Ignacio Nacho Lucero tenía 50 años, con 30 de experiencia en la montaña y como guía. Él mismo contaba que la montaña fue su vida desde los 13 años, y a pesar de haber sido profesor de Literatura, hizo del andinismo una forma de vida y su sustento.

Estaba en pareja con María Fernanda Martínez, con quien tuvo su primer y único hijo en el 2021, llamado Salvador. Su llegada fue en un momento muy especial de su vida y desde muy pequeño le enseñó a su hijo el amor por la montaña, y compartía con él diferentes salidas en la naturaleza.

andinista ignacio nacho lucero cerro marmolejo.jpg María Fernanda Martínez e Ignacio Nacho Lucero, junto a su hijo Salvador.

Luego de conocerse su muerte, su esposa posteó en sus redes sociales: "Está sentado a mi lado la persona más generosa, el papá más hermoso, me dio el mejor regalo, a Salvi. Me eligió como pareja, me quiso con mis caprichos, pero él es súperheroe de la montaña".

En el 2011 Nacho Lucero sufrió un infarto masivo y un ACV cuando estaba en el cerro Manaslú, a 7.400 metros de altura, en el Himalaya. Fue operado en Katmandú y estuvo internado 24 días en Nepal hasta que regresó a Mendoza.

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro moralejo oro 4.jpg Nacho Lucero junto a su amigo incondicional Oro en la montaña.

Todos lo describieron como alguien inquieto que buscaba todo el tiempo cosas nuevas, y eso lo impulsó a tener una rehabilitación única. Pero no estuvo solo, contó con la ayuda de un perro de pelo dorado a quien llamó Oro, y se transformó en su fiel compañero de aventuras en la montaña. Nacho decía que Oro lo potenciaba en su actividad y en su amor a la montaña.

Era un perro de asistencia, y fue el único animal autorizado a ingresar a diferentes montañas. Juntos hicieron cumbre en el Aconcagua 4 veces, de las más de 45 que coronó en el parque provincial, además de sumar cumbres en el Ojo del Salado, en Nepal, en Pakistán, Chile, India, España, Francia, Suiza, Italia, Ecuador, Perú, entre otros.

El intendente de la localidad San Martín de La Pampa, Raúl Espir, de 55 años, iba junto al escribano Sergio Berardo, quienes trabajaban juntos en el mismo municipio y continuaban sus funciones en el próximo período.

andinistas sergio berardo y raul espir cerro marmolejo.jpg El escribano Sergio Berardo y el intendente de San Martín de La Pampa, Raúl Espir, juntos en el cerro Marmolejo.

Los dos amaban la naturaleza y las montañas, y junto con Nacho Lucero habían coronado varias cumbres las cuales atesoraban en sus bitácoras. Tenían experiencia, conocían las dificultades y los riesgos que se corren en la altura.

A las 9.10 del viernes 1 de diciembre los familiares de los andinistas tuvieron la última comunicación con ellos emitida a través de un dispositivo de monitoreo satelital llamado Inreach, desde el cual indicaron "Estoy empezando el viaje", en referencia a que partían hacia la cumbre. Pero poco después notaron que el aparato se quedó sin batería y no supieron más nada de ellos.