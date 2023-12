Quién es Ignacio Nacho Lucero el mendocino desaparecido en el cerro Marmolejo en Chile

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro moralejo 2.jpg Ignacio Nacho Lucero, de 50 años, superó un infarto masivo y un ACV en el 2011 cuando estaba en el cerro Manaslú, a 7.400 metros de altura, en el Himalaya.

Hoy Lucero tiene 50 años. Cuando tenía 38 años, en el 2011, sufrió un infarto masivo seguido de un ACV cuando estaba en el cerro Manaslú, llamado la montaña del Espíritu, a 7.400 metros de altura en el Himalaya. Fue operado en Katmandú y estuvo 24 días internado en Nepal hasta que regresó a Mendoza.

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro moralejo 5.jpg Luego de sufrir un infarto y un ACV en el Himalaya, se esforzó para recuperarse y volver a la montaña. Lo consiguió con ayuda de un perro de asistencia al que llamó Oro.

El andinista Nacho Lucero y su recuperación junto a su perro Oro

Gran parte de su recuperación fue junto a un perro de asistencia, al cual llamó Oro y nunca se separó de él. Fue el único animal autorizado oficialmente para subir diferentes cerros con él, y su historia recorrió el mundo entero. Tal fue su recuperación y sus logros, además de su particular compañero, que en diciembre del 2015 Diario UNO eligió a la dupla como Personajes del Año, quienes salían en la tapa de fin de año en la edición papel.

"Oro me marcaba tiempo de pastillas, tiempos de descanso e hidratación. La disciplina se llama Canicross. Yo utilizo su energía, es como que me remolca, me tira, entonces tengo un ahorro de energía de 15% o 20%. Entrenamos juntos, es un perro de deportistas y está certificado en Buenos Aires", indicó Lucero en una entrevista realizada en el 2019 por el periodista de Ovación Gustavo Privitera.

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro moralejo oro 2.jpg Nacho Lucero junto a su perro de asistencia Oro en la cumbre del Cerro Aconcagua. Era el único animal autorizado oficialmente para ingresar a las montañas y llegar a la cumbre.

En aquel momento se describió como "montañista desde siempre", ya que desde los 13 años escalaba cerros y disfrutaba de la montaña hasta que lo convirtió en una forma de vida y de sustento, a pesar que también es profesor de literatura. Incluso contó que su abuelo era Toribio Lucero, quien fue rector de la Universidad Nacional de Cuyo. A pesar de lo que le decían los médicos, en julio del 2019 hizo cumbre en el cerro El Gasherbrum II, también conocido como el K4 o Moravi II, a 8.034 metros sobre el nivel del mar. Es la decimotercera montaña más alta del mundo y está ubicada en Pakistán.

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro moralejo oro.jpg Oro, en la cumbre del cerro Aconcagua. Murió en el 2020, luego de años de ser incondicional con Nacho Lucero.

Ignacio Lucero está es guía de montaña con 30 años de experiencia y está certificado por la Asociación Argentina de Guía de Montaña (AAGM) y por la Union of International Mountain Leader Associations, (UIMLA). Si bien tiene en su bitácora una gran cantidad de cumbres en todo el mundo, su lugar especial es el Aconcagua, en Mendoza, donde superó 45 cumbres, de las cuales 4 las hizo junto a su perro Oro, y el volcán Ojos del Salado, también en el límite entre Argentina y Chile.

En el 2020 Oro murió, y en el 2021 Nacho Lucero fue papá por primera vez, a quien desde pequeño comenzó a mostrarle la vida de montaña, y lo lleva con él a diferentes expediciones.

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro moralejo 3.jpg El guía de montaña Nacho Lucero junto a su hijo. La foto fue publicada por el mendocino para el Día del Niño.

Hasta este lunes, el experto andinista está desaparecido en el cerro Marmolejo, el cual tiene 6.108 metros de altura sobre el nivel del mar, y es el de mayor altura y más austral del mundo. Si bien comparte territorio entre Mendoza y Chile, es por el lado del vecino país donde ingresó el mendocino junto con los dos pampeanos.