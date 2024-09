Con 29 años, María Belén Morgan se impone en la arquitectura para la gastronomía local

Maria Belen Morgan 3 - Martin Pravata.jpeg Para Fabric Sushi, la joven arquitecta diseñó un local con formas orgánicas que generan una experiencia envolvente, inspirada en el Caribe mexicano. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

La joven arquitecta que ha estado al frente de la construcción de locales como los de La Vene o sitios de café como Mucho, confiesa que esta parte de su profesión la cautiva porque está muy vinculada al arte. Ella, que también es artista y dedica cada tiempo libre a la danza.

En esta entrevista con Diario UNO, María Belén Morgan revela porqué la arquitectura de locales comerciales, más aún los dedicados a la gastronomía, se convierte en una especie de obra de arte gracias a la vivencia que proponen al público-consumidor.

Locales de cafés y restaurantes: un "nicho" de la arquitectura

"Han sido años muy intensos...", reconoce María Belén refiriéndose a los últimos cuatro años de su vida que sin imaginarlo siquiera le pasaron volando gracias a la cantidad de propuestas que comenzaron a llegarle, sobre todo del rubro de comercios gastronómicos.

"Estudié arquitectura en la Universidad de Mendoza, me recibí en pandemia, doy clases en 4° año de la facultad, empecé trabajando con mi mamá que es profesora ahí", cuenta la joven y se ilumina su rostro cuando nombra a María Virginia Cómoli, su madre también arquitecta y quien más la guía en estos primeros y exitosos pasos de su carrera.

-De ahí viene tu amor por la arquitectura…

-Sí, sí, mi hermano también es arquitecto aunque ahora no se dedica a esto. Igual nunca me imaginé que me iba a gustar tanto, lo fui descubriendo más en la carrera. Una vez que me recibí, arranqué trabajando sola, dedicándome al diseño de locales comerciales.

Maria Belen Morgan con su mama María Virginia Cómoli.jpg María Belén Morgan comparte la profesión con su mamá, la arquitecta María Virginia Cómoli. Foto: Gentileza María Belén Morgan

-¿Es un "nicho" que encontraste?

-Hay bastante gente que hace arquitectura en la parte comercial, pero es verdad que no hay mucha gente que sólo se dedique a esto como yo. Hoy la gastronomía está pisando muy fuerte, lleva un montón de creatividad porque tiene que plasmar esa experiencia 360 que cuente una historia, que refleje una personalidad y respete la identidad de la marca, tanto en la estructura del local como en su espacio interior, en el diseño de interiores.

-¿Y cómo que se da la relación con el cliente en este contexto?

-Más del cliente, las marcas se construyen también a través de valores, de experiencias, de un público, de un montón de cosas que eso conllevan después a la elección de materiales, de diseño, de iluminación, de integración de vegetación o no, de las formas; una combinación de conceptos y de personalidad.

Cómo contar una historia a través del diseño de comercios

-¿Qué es lo que más te atrapa de esta área de la arquitectura?

-Me gusta mucho esta parte creativa que se genera y contar una historia a través de ese diseño interior o de ese diseño arquitectónico. Me atrae poder generar en las personas esa experiencia, que capaz no sea tan literal, que les genere algo distinto y refleje en ellos la historia de ese lugar y la personalidad de esa empresa dentro del espacio.

-¿Cuántos proyectos llevás concretados, además de este local de sushi Fabric?

-Mi primer proyectito fue un súper, y de ahí empecé a trabajar con La Vene hasta la actualidad. Les desarrollo toda la parte de sus locales comerciales. También hice una pizzería y después hice Chiamo Laboratorio de Café. También hice un café en la calle Arizu, que se llama Armonía, y el último que he hecho es otro café en el Mercado Moreno, que se llama Mucho y tiene un árbol adentro, en el medio del café, eso fue todo un desafío. Además tengo otros proyectos que todavía están en obra.

Maria Belen Morgan 4 - Martin Pravata.jpeg Gracias a la danza María Belén Morgan conoció a Barbarita Vila, quien le propuso diseñar su local gastronómico Fabric Sushi. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

-¿Cómo surgió el contacto con Barbarita Vila para diseñar y construir su local de sushi?

-Con “Barby” íbamos a danza juntas de chiquitas. Ella vio mi historial de proyectos, de trabajo, todo lo que voy subiendo a redes, y le gustó, le llamó la atención. Empezó a trabajar también con un grupo de marketing que yo trabajo con ellos, y así surgió y nos copamos con el proyecto de Fabric Sushi.

-¿Qué buscaste reflejar en este local en particular?

-En este local de Fabric Sushi el objetivo era que la gente se sienta de vacaciones, entonces era romper con todo. Y en ese romper estaba el desafío de traer la parte de naturaleza y de playas de Tulum, México, que es un concepto de la marca. Nos inspiramos en todas esas formas naturales, por eso tiene un juego de morfología de la naturaleza, de recorrido orgánico. Buscamos generar la belleza en lo imperfecto, entonces no hay ningún ángulo recto, son formas orgánicas que te van llevando a recorrer el local y a la vez te van generando una experiencia envolvente. El salón del fondo, por ejemplo, está inspirado en un cenote, tiene todas las curvas que van bajando a la altura del cielo raso, y están iluminadas, eso termina en un porcelanato que es como un símil espejo que refleja como si fuese el agua, por eso tiene esa textura media hondeada.

La arquitectura ante las exigencias del nuevo consumidor

-¿Te resulta más fácil cuando te toca un cliente de tu generación?

-En estos pocos años súper intensos de trabajo me he encontrado con clientes grandes y también jóvenes. Actualmente estoy trabajando en un local que es de una persona que debe tener 70 años, y también busca esto que estamos hablando. Está buenísimo, porque entienden que hoy todo pasa por esa experiencia, por transmitir esa identidad o esa originalidad de la marca. Creo que, más que por la edad, va por la personalidad del cliente, si tiene esa visión distinta o capaz es más clásico. Barby quería realmente salirse de toda estructura para su local de sushi, buscaba algo súper original, atractivo, porque ella tiene una personalidad súper creativa. Nos llevamos muy bien en ese sentido.

-Esa experiencia 360 de la que hablás, ¿se puede trasladar a todos los rubros comerciales y no sólo a lo gastronómico?

-Sí, claro. Hoy los consumidores buscamos esa experiencia más integral, más allá del simple hecho de ir a tomar algo o salir a comprar ropa, sino que queremos vivir esa experiencia desde la música, desde los colores, texturas, todo lo que implica ese local comercial que lo hace más sensible y único. El diseño y la arquitectura juegan un rol fundamental, la verdad es que me apasiona mucho todo esto.

Maria Belen Morgan - Martin Pravata.jpeg Hija de la arquitecta María Virginia Cómoli, la joven busca plasmar una experiencia 360 en sus proyectos en locales gastronómicos. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

-¿Y te especializaste en marketing o en temas comerciales?

-Sí, he tomado cursos online sobre manual de marca, hice un curso de marketing digital, otro sobre etiquetas de vino para meterme en el mundo gráfico y poder entenderlo. Porque trabajamos de la mano con los diseñadores gráficos y con los creativos de la marca para poder lograr el objetivo en el espacio.

-¿En tu estudio estás sola o compartís con otros arquitectos?

-Hay cuatro chicas más que están trabajando conmigo, un estudio joven y de chicas porque todas tenemos entre 20 y 30 años. El estudio queda en calle Rufino Ortega y se llama Morgan Studio. Recién lo estoy armando.

Probar suerte afuera con base en su país natal

-¿Pensaste en irte del país a emprender y ejercer tu profesión?

-Cuando terminé de estudiar mi idea fue irme, y justo me recibí en pandemia, entonces empezaron a surgir todos estos trabajos. Me gustó tanto que entendí que mi lugar era acá, con base en Mendoza, pero sí, mi sueño es poder también llegar afuera trabajando de lo que hago. O sea, me gustaría tener base en Argentina y hacer proyectos para afuera.

La arquitectura y la danza, dos mundos que se comparten en ella

-La arquitectura es un arte y vos, además, sos bailarina. ¿Cómo influye la danza en tu trabajo arquitectónico?

-Desde chica me relacioné mucho con todo el tema del arte, bailé toda mi vida y también estudié teatro, entonces siempre me gustó mucho ese lado artístico. Después, de grande descubrí estudiando arquitectura que tenía un montón de eso, así que ahí es donde llega mi conexión más creativa para el lado del interiorismo con lo gastronómico. Siento que hay mucho de eso, mucho vuelo creativo.

-¿Seguís bailando?

-Sí, sigo bailando. Tomo clases particulares con profesores, sobre todo con Eli Conte. He ido variando de estilos, pero es más comercial. Antes me iba a dedicar a la danza, en realidad, pero ahora lo hago como hobby.

Maria Belen Morgan baila.jpg En una zona de montañas y médanos baila María Belén Morgan. Utiliza, entre otros objetos, una silla de su propia creación. Fotos: Gentileza María Belén Morgan

-Si se te abre la puerta por ese lado, ¿qué harías?

-(Piensa). La verdad es que siempre me lo pregunto, creo que no dejaría la arquitectura de lado. Pueden ser etapas también, pero no me gustaría dejar el estudio de arquitectura de lado… la verdad es que no sé. Me imagino dedicada a la escenografía de cine o algo relacionado con eso me encantaría. Hacer una Vendimia estaría buenísimo.

Producción de fotos y video: Martín Pravata /Diario UNO

