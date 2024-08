Julia Echegaray, la mujer que anima a otras mujeres a generar negocios con la minería

►TE PUEDE INTERESAR: Tiene 32 años, gerencia una industria pyme y es parte de la nueva dirigencia de Asinmet

foro metalmetanica y mineria.jpg Julia Echegaray cerró el bloque "Jóvenes + Industria. Una oportunidad de futuro" durante el III Foro de Metalmecánica y Minería.

"La minería es una gran oportunidad", tanto para esos jóvenes como para las mujeres sin prejuicios. "Las mineras necesitarán proveedores locales y estamos preparando a los mendocinos para eso", dijo en una profunda charla con Diario UNO.

Mujeres en la industria

"Cuando nosotras perdemos el prejuicio y vemos que sí podemos participar en ámbitos que históricamente han sido para hombres, se abren los caminos", dice Julia Echegaray.

Para ella, son las mismas mujeres las que van abriendo esas puertas y dejando huellas para que otras tantas puedan también avanzar.

Una de las que resalta es la geóloga Marita Ahumada, coordinadora de la tecnicatura en Minería que da el Insutec y directora del Comité Asesor de Women in Mining (Mujeres en la minería) en Argentina.

►TE PUEDE INTERESAR: El presidente de Asinmet pidió diálogo a los legisladores para que no frenen la minería con leyes

La Fundación que preside, y que craneó durante la pandemia, se ha vinculado, entre otras, con esta organización que promueve la inclusión y el avance de las mujeres en el sector minero a nivel internacional.

Juntas, teniendo en cuenta el impulso que desde el Gobierno provincial se le está dando a la industria, es que se propusieron preparar a los mendocinos -en especial a mujeres y jóvenes- para cuando los inversores empiecen a necesitar proveedores locales.

julia echegaray mujeres negocios mineria (4).jpeg Julia Echegaray, presidenta de la fundación Mujeres que inspiran. Foto: Axel Lloret.

"La idea es brindarles herramientas para generar emprendimientos que puedan proveerle a la minería y a la metalmecánica", explicó Echegaray. Ese espacio -cuenta- "no está desarrollado en Mendoza y en algunos años será necesario; porque, entre otras razones, el RIGI exige en ocasiones el compre local".

Julia Echegaray, su pasión por emprender y animar a otras a hacerlo

Nació en Jáchal, San Juan, hace 49 años. Lleva una vida viviendo en Mendoza pero nunca olvidó sus raíces -y quizás por eso le tira la minería- y hoy, mediante la fundación Mujeres que inspiran, volvió a vincularse con su provincia, donde también -como aquí y en San Luis- ayuda a otras mujeres a armar su propio negocio.

"Desde el secundario sabía que iba a tener mi empresa. Lo que no tenía claro era de qué", cuenta. Mientras lo descubría, se recibió de martillera pública y formó una familia. "Los remates no eran lo mío", dice y recién hace ocho años empezó a dedicarse a lo que realmente ama: formó una firma que organiza y provee servicios y productos para eventos corporativos.

Como a muchos en ese rubro, la pandemia la dejó fuera de juego y fue entonces cuando empezó a pensar cómo ayudar a otras mujeres que estuviesen en una situación similar o que hubiesen dejado rezagada su vida profesional, por el motivo que fuera.

"Me interesa muchísimo el emprendedurismo. Y me di cuenta que a muchas otras mujeres también, pero que no saben cómo llevar a cabo un negocio", relata.

Y así comenzó Mujeres que inspiran. "La fundación nació como un club de negocios especialmente pensado para que mujeres puedan ofrecer productos y servicios en Cuyo".

Profesionales asesoran a esas emprendedoras en potencia para que puedan llevar a cabo una empresa.

julia echegaray mujeres negocios mineria (8).jpeg Actualmente, la fundación de Julia Echegaray desarrolla desayunos mensuales de negocios y talleres de asesoramiento en la Municipalidad de Las Heras. Foto: Axel Lloret

Desde enero del año pasado, ese club se transformó en fundación y así comenzó la articulación formal con empresas y Estados.

En octubre desarrollará el segundo Foro Mujeres que Deciden, con paneles que tienen su eje puesto en las mujeres que toman decisiones dentro de la minería.

►TE PUEDE INTERESAR: "Mi mamá siendo mucama de una minera me pagó la universidad privada: eso quiero para Mendoza"

Consejos a mujeres que emprenden

Lo primero que Julia les dice es que "se vean como mujeres de negocios". Que tengan en su cabeza, que si bien en la primera parte harán todo por su cuenta, poco a poco podrán formar su estructura de empresa.

Desde el vamos, entonces, hay que profesionalizarse y formalizarse: "Al hacerte el monotributo ya estás pensando como empresa.

Eso te permite entrar a los programas de financiamiento, a capitales accesibles".

Este punto, dice Julia desde su experiencia, es tan importante como desconocido entre los emprendedores que, solo por eso, acaban perdiéndose muchas oportunidades.

Una vez en marcha, desde la Fundación "conectamos a la gente; y eso hace una diferencia importante".

Y "si te ayudan con contadores y abogados a precio de emprendedor, si te enterás de las ayudas y después esos mismos profesionales de preparan en cuestiones laborales, entonces podés empezar a caminar tranquila".

Y reitera como clave:

"Desde la idea hasta formar la empresa te tenés que convencer de que es un negocio".