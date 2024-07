Tiene 32 años, gerencia una industria pyme y es parte de la nueva dirigencia de Asinmet

Diversificarse para afrontar los cambios

Un debate muy frecuente en la provincia es el de "diversificar la matriz productiva", una frase que muchas veces se repite pero pocas se reflexiona y tiene que ver con la posibilidad de abrir caminos alternativos tratando de adaptarse a los desafíos actuales. En este sentido, la empresa que gerencia Nair ha tomado decisiones de este tipo.

"Nosotros tenemos dos unidades de negocios, una es la que se dedica a desarrollar soluciones que integren mecánica, electrónica y firewire, que apuntan a satisfacer necesidades para transporte de carga, transporte de pasajeros y otros campos como medicina o el agro.

Nair Tari marca wa.jpg La marca "WA" de artículos de diseño para el hogar, una unidad de negocios que se creó para afrontar la crisis, Nicolás Ríos / Diario UNO

Como ejemplo, Nair mencionó el validador de la tarjeta Sube que todos los días utilizamos los usuarios de transporte público para pagar el viaje. Ese "aparatito amarillo", que adentro tiene un circuito integrado, se fabricó en la empresa de Nair.

En Ambiente lounge también se desarrollaron las estaciones inteligentes de bicicletas y han trabajado con el Iscamen para realizar trampas para la lobesia, con inteligencia artificial, un proyecto que lo investigaron a medias con el Instituto.

Algo que el común de la gente ni siquiera imagina que se desarrolla en Mendoza y no solo el fireware, sino todo lo que implica desarrollo de software para poner estas soluciones a funcionar. Sin embargo, la empresa de Nair no se dedica al software sino que trabaja con una empresa también mendocina que los provee.

Sin embargo, Nair contó que cuando comenzaron a tener problemas con las importaciones, puesto que cada vez se hacía más difícil conseguir traer de afuera los componentes electrónicos necesarios para los proyectos, decidieron abrir otra unidad de negocios,

"Ahora desarrollamos mobiliario para el hogar. Fuimos mutando y abrimos una marca de accesorios para el hogar. El fuerte maquinaria de corte laser y plegado CNC. Lo que buscamos fue crear una marca accesible a la nueva clase media argentina, una marca joven, así surgió "WA" en la que fabricamos accesorios para el baño, el dormitorio y la cocina, desarrollamos productos innovadores, con el acento en el diseño".

Esta fue una manera de adaptarse a los desafíos de la terriblemente fluctuante economía argentina, pero no abandonaron la empresa tecnológica.

Una gerenta en un mundo de varones

Si bien la Pyme que Nair gerencia es familiar, ya que su papá es el director y su hermana se dedica a la parte administrativa, reconoció que fue difícil no solo para ella.

Nair Tari ok.jpg

"Hay desafíos que se siguen enfrentando y que son diversos y complejos, cuando yo ingresé al negocio, el 100% de la planta eran varones, y no sabían como expresarse conmigo. Tuvieron que adaptarse y cambiar, a mi la industria me encanta, yo estoy en la parte más política de la empresa, pero me gusta la producción. Fue un trabajo, una re educación interna. Hoy somos 6 mujeres, en puestos administrativos y de producción".

Otro objetivo: Formar parte de la política industrial

A Nair le gustan los desafíos y entendió que muchas veces las soluciones para los propios problemas hay que buscarlas en comunidad. Por esto, no se quedó solo viendo como mejorar su industria, sino que le interesó la política industrial y se sumó a Asinmet.

Nair tari mendotran.jpg Los desarrollos tecnológicos de la empresa de Nair con los que nos encontramos casi todos los días los usuarios de transporte público Diario UNO / Nicolás Ríos

"Hace cuatro años que participo de la Asociación, a mi me interesa la política en general, yo soy profesora de matemática, y estuve ligada a políticas educativas, cuando entré en la empresa comencé a capacitarme y a reunirme con otros industriales y esto me fue llevando a la Cámara y así ingresé a Asinmet".

Desde este año, estará a cargo de la comisión de Asinmet joven, donde la esperan nuevos desafíos que está dispuesta a afrontar.

Cuál es el principal problema de la industria en la actualidad

Desde su visión de mujer industrial joven, Nair manifestó que el principal flagelo actual es la inflación.

"No nos permite tener previsibilidad. Nosotros trabajamos con proyectos a mediano y largo plazo, pero no podemos saber cuánto nos va a salir producirlo dentro de un mes. Es mucha la incertidumbre financiera y económica. Hace dos meses, era conveniente sacar préstamos, ahora el dólar volvió a aumentar, esto es lo que más se complica", enfatizó

Nair tari wa.jpg Según Nair, ningún flagelo es tan grande para la industria como la inflación actual. Diario UNO / Nicolás Ríos

También agregó que no faltan líneas de financiamiento, de hecho ahora los bancos tienen dinero para prestar, pero no se pueden tomar sin saber que luego se podrán pagar con trabajo genuino. Esto es lo que genera que ser industrial en Argentina se convierta en un desafío diario al que hay que ir adaptándose para seguir en carrera.