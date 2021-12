La semana de la política: de la ruptura del radicalismo a los silencios en el peronismo mendocino

Live Blog Post

Miércoles 08

De Marchi, lejos del mandato radical, advierte: "No creemos que haya que silenciar el 2023"

Omar De Marchi, referente PRO ratificado como vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación, lejos está de dejar el tema de las candidaturas de lado como pretenden Cornejo y Suarez y retruca: "No creemos que haya que silenciar el 2023".

Hace una salvedad: puede que hablar estrictamente de posibles candidatos lleve el debate al plano meramente electoral pero, dice De Marchi, "no se puede no poner sobre la mesa la discusión 2023".

"Los proyectos de transformación de una provincia no se alumbran en dos o tres meses. Requieren tiempo de estudio, de armado de la gestión provincial, de convocar a los más calificados para que formen parte del equipo", explica el líder de la otra pata de Cambia Mendoza.

Coincide De Marchi con las posturas de Cornejo y de Rodolfo Suarez de no hablar de nombres pero no cree en dejar el 2023 de lado. Que hay que gestionar, sí. Que hay que gobernar en el mientras tanto, sí. Pero no se puede obviar que las elecciones están a la vuelta de la esquina y que, en Mendoza, porque lo manda la Constitución, sí o sí habrá un nuevo gobernador y con él un nuevo equipo de trabajo.

Suarez ya tiene modelos de boleta única y todo indica que logrará cambiar la ley electoral

El gobernador Rodolfo Suarez parece decidido a que en las próximas elecciones del 2023 en Mendoza se use una boleta única de papel, y para eso ya comenzó a construir el respaldo para que su proyecto llegue a la Legislatura con el mayor aval posible. Lo giró a los intendentes oficialistas y también a los presidentes de los partidos que integran Cambia Mendoza, y con la mayoría en ambas cámaras, tendría asegurados los votos para convertirlo en ley en el 2022.

Entre las fortalezas del proyecto los oficialistas destacan que promueve la equidad entre los partidos y genera un fuerte ahorro en impresión de boletas.

Los líderes del PJ local pactaron no hacer declaraciones públicas hasta que se recompongan

A casi un mes de la dura derrota que sufrió en las elecciones legislativas de noviembre, el PJ mendocino y sus referentes prefieren el silencio a hacer declaraciones públicas que embarren aún más el escenario partidario. Sin embargo, hacia adentro ya se mueven fichas, se proponen liderazgos y se movilizan equipos técnicos porque tienen la presión de generar una propuesta que atraiga a los mendocinos para el 2.023. "Es eso o convertirnos en un partidito", aseguran algunos por lo bajo.

"No es que hubo una asamblea para decidirlo, pero hemos acordado no hacer declaraciones públicas que compliquen aún más el escenario del partido", asegura un legislador que obviamente pidió no ser identificado.

Con la ya pública postura de la presidenta partidaria y senadora nacional Anabel Fernández Sagasti de correrse del protagonismo central y fomentar la aparición de "nuevos actores", todo llevaría a pensar que ese lugar se reservaría al nuevo rol que podrían adoptar los intendentes, sobre todo a los tres jefes comunales que en el 2023 dejarán sus intendencias: Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán) y Roberto Righi (Lavalle).

El Gobierno busca socios privados para financiar proyectos tecnológicos mendocinos

El Gobierno de Mendoza puso en marcha el primer fondo de inversión público-privado en startups. Desde la dirección de Emprendedores a cargo de Emilio Aguiló se dio rienda suelta al Mendoza Emprende Ventures, que contará con una inversión de 2 millones de dólares.

La creación de este fondo tiene por objeto financiar el desarrollo exclusivo de startups tecnológicas y/o proyectos disruptivos e innovadores de emprendedores mendocinos o que vayan a instalarse en Mendoza.

"La creación de este fondo implica una inversión de un millón de dólares por parte del Estado mendocino y otro millón de dólares por parte del sector privado para invertir en startups de la provincia o que se vengan a instalar en Mendoza", explica Aguiló respecto de lo que será su último aporte antes de dejar el cargo en el ministerio de Economía y volver a la actividad privada.

Stevanato dará a sus empleados un bono de $20.000

Los trabajadores de la Municipalidad de Maipú recibirán un bono de fin de año que alcanzará los $20.000, el monto más elevado de todas las comunas de Mendoza para este adicional. Se tratará más de un "bono de reyes", tomando en cuenta que lo comenzarán a percibir en enero del 2022.

Los $20.000 serán pagados en tres cuotas. La primera, de $10.000, será abonada antes del día de Reyes Magos, que es el 6 de enero. El resto se desglosará en dos partes: $5.000 en febrero y $5.000 en marzo.

Juri pretende que Flybondi y JetSmart tengan más vuelos a Mendoza

Es prioritario aumentar la oferta de vuelos que llegan a Mendoza desde Aeroparque. Este es el punto número 1 en la agenda de trabajo de la ministra de Turismo, Mariana Juri.

"No podemos depender sólo de Aerolíneas Argentinas para traer pasajeros a Mendoza. Es cierto que han aumentado la cantidad de frecuencias y tienen buena predisposición para ampliar la oferta, pero eso no basta. Hace falta que las otras dos Aerolíneas que operan en el país, Flybondi y JetSmart, tengan posibilidad de volar desde Aeroparque con más frecuencias", sostiene Juri. Pese al cambio de funciones (juró como senadora el jueves), seguirá teniendo este tema en agenda porque lo considera vital para aumentar el potencial turístico de Mendoza.