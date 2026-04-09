Ley de Glaciares: Javier Milei destacó el rol clave de Alfredo Cornejo tras celebrar la reforma

En un clima de fuerte respaldo al sector minero, el presidente Javier Milei celebró este jueves la sanción de la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que generó un intenso debate parlamentario pero que finalmente fue convertida en ley gracias a la alianza estratégica entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.
A través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, el mandatario nacional envió un mensaje de gratitud a los legisladores que hicieron posible la aprobación de la Ley de Glaciares, pero puso especial énfasis en el "reconocimiento" a un grupo de gobernadores que resultaron fundamentales en la arquitectura política y técnica de la norma.
El protagonismo de Alfredo Cornejo
Para Mendoza, la noticia tiene un impacto directo. Milei destacó explícitamente la figura de Alfredo Cornejo, junto a sus pares Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Según la Casa Rosada, estos mandatarios realizaron una "labor coordinada" para lograr una redacción que logre equilibrio y permita el desarrollo minero en zonas donde antes la burocracia o la falta de claridad normativa lo impedían.
El agradecimiento presidencial también se extendió al equipo técnico que trabajó durante más de un año en la elaboración del proyecto, mencionando a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y a los secretarios del área energética y minera, Daniel González y Luis Lucero.
Claves de la reforma: ¿Qué cambia?
La iniciativa, que se sancionó tras una maratónica sesión con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, apunta a redefinir los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales. Los puntos centrales son:
- Flexibilización: se busca dar mayor previsibilidad jurídica a las empresas para desarrollar explotaciones de recursos en áreas de montaña.
- Nueva Definición: la ley delimita con mayor precisión técnica qué se considera zona protegida, evitando que áreas sin hielo real bloqueen proyectos de inversión.
- Impulso Minero: es considerada una herramienta vital para el despegue del cobre y el litio en las provincias cordilleranas.
Rumbo económico y "batalla" contra la inflación
Esta victoria legislativa se suma a la agenda económica que el presidente defiende en sus últimas apariciones públicas. Javier Milei aprovechó la coyuntura para ratificar su "ortodoxia monetaria" y asegurar que, pese a las críticas por el ajuste, el mayor logro de su gestión ha sido "haber evitado la hiperinflación".
Con el apoyo de los gobernadores mineros en el bolsillo, el Ejecutivo nacional busca ahora acelerar la llegada de capitales extranjeros, para asegurar que el superávit fiscal y la seguridad jurídica para la explotación de recursos naturales son "innegociables" en esta nueva etapa de Argentina.