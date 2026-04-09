Ley de Glaciares: Javier Milei destacó el rol clave de Alfredo Cornejo tras celebrar la reforma

El agradecimiento presidencial también se extendió al equipo técnico que trabajó durante más de un año en la elaboración del proyecto, mencionando a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y a los secretarios del área energética y minera, Daniel González y Luis Lucero.

Claves de la reforma: ¿Qué cambia?

La iniciativa, que se sancionó tras una maratónica sesión con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, apunta a redefinir los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales. Los puntos centrales son:

Flexibilización: se busca dar mayor previsibilidad jurídica a las empresas para desarrollar explotaciones de recursos en áreas de montaña.

se busca dar mayor previsibilidad jurídica a las empresas para desarrollar explotaciones de recursos en áreas de montaña. Nueva Definición: la ley delimita con mayor precisión técnica qué se considera zona protegida, evitando que áreas sin hielo real bloqueen proyectos de inversión.

la ley delimita con mayor precisión técnica qué se considera zona protegida, evitando que áreas sin hielo real bloqueen proyectos de inversión. Impulso Minero: es considerada una herramienta vital para el despegue del cobre y el litio en las provincias cordilleranas.

ley glaciares La votación en Diputados de la ley de glaciares.

Rumbo económico y "batalla" contra la inflación

Esta victoria legislativa se suma a la agenda económica que el presidente defiende en sus últimas apariciones públicas. Javier Milei aprovechó la coyuntura para ratificar su "ortodoxia monetaria" y asegurar que, pese a las críticas por el ajuste, el mayor logro de su gestión ha sido "haber evitado la hiperinflación".

Con el apoyo de los gobernadores mineros en el bolsillo, el Ejecutivo nacional busca ahora acelerar la llegada de capitales extranjeros, para asegurar que el superávit fiscal y la seguridad jurídica para la explotación de recursos naturales son "innegociables" en esta nueva etapa de Argentina.