El presidente Javier Milei brindó una entrevista en las que trazó un balance de su gestión, reafirmó su compromiso con el ajuste fiscal y despejó dudas sobre los próximos pasos de su plan monetario. El mandatario aseguró que el mayor hito de su administración hasta la fecha fue "haber evitado la hiperinflación" que, según sus cálculos, heredó del gobierno anterior.
Javier Milei ratificó el rumbo económico e hizo una defensa incondicional de su círculo íntimo
Javier Milei descartó una dolarización inmediata, ponderó el superávit fiscal como "innegociable" y volvió a respaldar públicamente a Manuel Adorni
Uno de los puntos que más resonó en las últimas horas fue su explicación sobre por qué la dolarización, una de sus principales promesas de campaña, aún no se concretó. Javier Milei fue tajante al señalar que, si bien el objetivo sigue vigente, la arquitectura financiera actual requiere de un saneamiento previo del Banco Central más profundo.
"No vamos a rifar el esfuerzo de los argentinos. La dolarización se hará cuando las condiciones de liquidez y la limpieza del balance del BCRA sean totales para evitar cualquier tipo de corrida", explicó el mandatario en la entrevista en la Televisión Pública.
Ortodoxia monetaria y "superávit o muerte"
En diálogo con la prensa, el jefe de Estado defendió a rajatabla la ortodoxia monetaria y el mantenimiento del superávit fiscal. Para Javier Milei, los indicadores macroeconómicos están mostrando señales de estabilización que no se veían en décadas.
- Déficit Cero: ratificó que es la "viga maestra" de su gestión.
- Inflación: aseguró que la desaceleración es producto de dejar de emitir para financiar al Tesoro.
- Gasto Público: prometió continuar con el recorte en áreas que considera "nidos de militancia".
Respaldo político: el factor Adorni
En el plano estrictamente político, Javier Milei aprovechó para cortar de raíz las especulaciones sobre posibles cambios en su gabinete. Volvió a expresar su apoyo incondicional a Manuel Adorni, el Jefe de Gabinete, destacando su labor diaria frente a los medios.
Este gesto busca dar una imagen de unidad en el "triángulo de hierro" de la Casa Rosada, en un contexto donde la oposición y ciertos sectores aliados reclaman mayor apertura al diálogo.