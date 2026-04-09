Javier Milei ratificó el rumbo económico e hizo una defensa incondicional de su círculo íntimo

Ortodoxia monetaria y "superávit o muerte"

En diálogo con la prensa, el jefe de Estado defendió a rajatabla la ortodoxia monetaria y el mantenimiento del superávit fiscal. Para Javier Milei, los indicadores macroeconómicos están mostrando señales de estabilización que no se veían en décadas.

Déficit Cero: ratificó que es la "viga maestra" de su gestión.

ratificó que es la "viga maestra" de su gestión. Inflación: aseguró que la desaceleración es producto de dejar de emitir para financiar al Tesoro.

aseguró que la desaceleración es producto de dejar de emitir para financiar al Tesoro. Gasto Público: prometió continuar con el recorte en áreas que considera "nidos de militancia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/2042081315189879134&partner=&hide_thread=false "Eso lo va a determinar la gente" respondió @JMilei al ser consultado por una posible reelección.



Mirá la entrevista completa al Presidente en https://t.co/fnEKkuaLFH con @tonyaracre y @rcas1#EconomistasEnTVP pic.twitter.com/bfFSC7RcC9 — TVP (@TV_Publica) April 9, 2026

Respaldo político: el factor Adorni

En el plano estrictamente político, Javier Milei aprovechó para cortar de raíz las especulaciones sobre posibles cambios en su gabinete. Volvió a expresar su apoyo incondicional a Manuel Adorni, el Jefe de Gabinete, destacando su labor diaria frente a los medios.

Este gesto busca dar una imagen de unidad en el "triángulo de hierro" de la Casa Rosada, en un contexto donde la oposición y ciertos sectores aliados reclaman mayor apertura al diálogo.