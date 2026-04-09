En el norte de Italia la calma dura poco. A partir del 10 de abril, una masa de aire siberiano avanzará con fuerza y hará caer la temperatura hasta 15 grados en apenas 24 horas. El impacto no será solo térmico. También habrá nevadas inusuales en la llanura padana y una presión extra sobre el sistema energético europeo, justo cuando la demanda parecía estabilizarse.
Lo que ocurre en este abril de 2026 no es un simple capricho del clima. Es otra señal de una transformación más profunda. Las estaciones de transición, antes previsibles, hoy se vuelven escenarios inestables. En este caso, una corriente de aire frío que permanecía contenida sobre Eurasia encontró una vía de escape hacia el oeste debido al cambio climático.
Abril traerá "frío siberiano" a partir del 10 de abril: nieve y una caída de 15 grados
La influencia del frío siberiano se extiende mucho más allá de las fronteras de la región. El Ártico se está calentando mucho más rápido que el resto del planeta. Este proceso, conocido como amplificación ártica, reduce la diferencia de temperatura con latitudes más bajas. Y eso altera el equilibrio. La corriente en chorro ,esa autopista de vientos que ordena el clima en el hemisferio norte, se debilita, se vuelve más lenta, más ondulada. Así, el aire polar logra descender a zonas donde antes no llegaba, como al norte de Italia.
En ese contexto aparece otro factor difícil de anticipar. El bloqueo atmosférico. Son configuraciones donde sistemas de alta presión quedan estancados y desvían los flujos normales del aire. Incluso con modelos cada vez más precisos, estos eventos siguen siendo complejos de prever. El resultado, en este caso, será un desplome térmico abrupto que romperá cualquier lógica estacional para el norte de Italia en este abril.
Otro factor que contribuyen a las nevadas
Pero hay una contradicción que define este episodio. Mientras el aire siberiano avanza, el Mar Mediterráneo atraviesa temperaturas récord. El calor acumulado en los últimos años actúa como una reserva de energía y humedad. Y eso cambia todo. Porque ese mismo mar que puede suavizar el frío también puede intensificar las precipitaciones.
or cada grado que aumenta la temperatura del aire, la atmósfera puede retener un 7% más de humedad. En la práctica, eso significa que las nevadas ,sobre todo en zonas de montaña, podrían ser mucho más intensas de lo habitual para esta época. En medio de este escenario, aparecen tensiones más terrenales. Muchas ciudades de Italia regulan la calefacción con calendarios fijos, diseñados para un clima que ya no existe.