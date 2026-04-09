Abril traerá "frío siberiano" a partir del 10 de abril: nieve y una caída de 15 grados

En ese contexto aparece otro factor difícil de anticipar. El bloqueo atmosférico. Son configuraciones donde sistemas de alta presión quedan estancados y desvían los flujos normales del aire. Incluso con modelos cada vez más precisos, estos eventos siguen siendo complejos de prever. El resultado, en este caso, será un desplome térmico abrupto que romperá cualquier lógica estacional para el norte de Italia en este abril.

Ola de frío (2)

Otro factor que contribuyen a las nevadas

Pero hay una contradicción que define este episodio. Mientras el aire siberiano avanza, el Mar Mediterráneo atraviesa temperaturas récord. El calor acumulado en los últimos años actúa como una reserva de energía y humedad. Y eso cambia todo. Porque ese mismo mar que puede suavizar el frío también puede intensificar las precipitaciones.

or cada grado que aumenta la temperatura del aire, la atmósfera puede retener un 7% más de humedad. En la práctica, eso significa que las nevadas ,sobre todo en zonas de montaña, podrían ser mucho más intensas de lo habitual para esta época. En medio de este escenario, aparecen tensiones más terrenales. Muchas ciudades de Italia regulan la calefacción con calendarios fijos, diseñados para un clima que ya no existe.