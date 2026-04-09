Ulpiano Suarez impulsa una nueva coparticipación que mida cuánto aporta cada municipio

El cambio que Ulpiano Suarez propone en la coparticipación municipal

Actualmente, los fondos coparticipables se reparten 25% en partes iguales para todos los departamentos, 65% en base a la cantidad de población y el 10% según un coeficiente de equilibrio establecido por ley que, en su momento, se incluyó para equilibrar el reparto a municipios más postergados o menos poblados.

Ese sistema fue catalogado por el intendente de la Ciudad de Mendoza como una “involución” y consideró “se hizo –en el gobierno de Arturo Lafalla- para beneficiar a municipios más poblados de Mendoza gobernados por el peronismo”.

“Yo propongo –dijo Ulpiano Suarez- volver a un régimen virtuoso” para un reparto más equilibrado.

Embed - Ulpiano SUAREZ pasó 7D y contó su PROPUESTA de coparticipación MUNICIPAL

“Mendoza tiene un muy buen régimen de distribución primaria de coparticipación, que es cuánto se queda la provincia y cuánto va a los municipios”, consideró Suarez.

Según ese reparto, la participación municipal en los recursos nacionales y provinciales efectivamente percibidos por la Provincia es del 18,8% -de Ingresos Brutos, impuesto de sellos e Inmobiliario-, del 70% en el caso del impuesto al Automotor, y del 12% en las regalías.

El intendente de la Ciudad de Mendoza considera que esos porcentajes están entre los mejores del país, pero su propuesta apunta a mejorar la forma en que los intendentes se reparten esa masa de recursos.

“Propongo que se reparta el 40% según la población, el 30% por eficiencia fiscal y el otro 30%, según cuánto aportamos al Producto Bruto Geográfico de la provincia, es decir, cuánto aporta la economía del departamento a la de Mendoza”.

coparticipacion ulpiano suarez.jpg El sistema actual de coparticipación y el que propone Ulpiano Suarez.

En ese nuevo esquema de coparticipación, reconoció Ulpiano Suarez, la Ciudad de Mendoza es el que justamente más aporta al PBG provincial. Aunque, aclaró, “con el proyecto buscamos un equilibrio”.

Pilares de la coparticipación de Ulpiano Suarez

Así, el intendente propone un equilibrio basado en tres ejes:

Aporte a la riqueza (PBG): reconocer cuánto aporta la actividad económica de cada municipio al Producto Bruto Geográfico de la provincia. Propone que este criterio represente un 30% de la distribución.

reconocer cuánto aporta la actividad económica de cada municipio al Producto Bruto Geográfico de la provincia. Propone que este criterio represente un de la distribución. Premios a la eficiencia: incentivar a los municipios que administran bien, gastan con responsabilidad y demuestran eficiencia en la recaudación de sus propios recursos.

incentivar a los municipios que administran bien, gastan con responsabilidad y demuestran eficiencia en la recaudación de sus propios recursos. Equilibrio territorial: mantener criterios que aseguren que los departamentos con menos población no queden desamparados, buscando un desarrollo armónico en todo el territorio mendocino intendentes ucr Ulpiano Suarez propone que la autonomía municipal llegue acompañada de un nuevo sistema de coparticipación.

Para facilitar la transición y evitar conflictos con otros intendentes, plantea que los nuevos criterios de eficiencia y aporte económico se apliquen sobre los fondos excedentes o incrementales que se generen a futuro.

El objetivo, expresó Ulpiano Suarez, es garantizar que ningún municipio reciba menos de lo que percibe actualmente durante el periodo de transición.