Sagasti reunió a los K mendocinos y les dio once meses "para posicionarnos" y ganar en 2023

La senadora nacional le advirtió al círculo K que el momento de trabajar pensando en el 2023 es ahora. "No se piensen que falta más de un año para las elecciones, tenemos once meses para posicionarnos", dijo Sagasti palabras más, palabras menos, destacando además cómo el sector identificado como Unidad Ciudadana fue creciendo desde 2015 hasta ahora: "Tenemos representantes en todos los departamentos. Desde Malargüe hasta Lavalle", dijo.

anabel fernandez sagasti cristina kirchner.jpg Anabel Fernández Sagasti se reunió con el sector más kirchnerista del Partido Justicialista

El peronismo mendocino afronta desde el 14 de noviembre un proceso de cambio. Las estrategias usadas hasta ahora no le han dado resultado y el abultado triunfo de Cambia Mendoza en las legislativas acabó por demostrarlo. Ya no hay quien crea que el camino que se siguió fuera el correcto.

Fernández Sagasti habló y escuchó. Cada uno de los dirigentes presentes tuvo su momento para expresar su diagnóstico y una posible solución.

En el seno de Unidad Ciudadana, como en el justicialismo clásico, la mayoría considera que es momento de abrirse y atraer a todos los peronistas que en las últimas elecciones fueron por afuera.

Para eso, aportó uno de los políticos que participó de la reunión, sería importante "escuchar y responder desde la política a las inquietudes de los mendocinos y no imponer moldes". En "ser más peronistas", coincidió la mayoría. Y entonces habrá que "caminar, caminar y caminar el territorio", no solo en tiempo de campaña electoral.

Respecto de eso, Anabel los llamó a despertarse. "Dijo que no podemos quedarnos sentados esperando que las candidaturas lleguen de arriba, sino que desde ahora hay que ir pensando y trabajando desde en quiénes serán los concejales propuestos hasta en quiénes podrían ocupar cargos más altos", confió otro de los dirigentes presentes.

Está claro que la premura del perdedor no coincide con los tiempos del ganador. En Cambia Mendoza, la consigna es justamente la opuesta: dejar de pensar en candidaturas para no desenfocarse de lo urgente, que es gobernar. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho y, si bien públicamente ya los intendentes se muerden la lengua para no hablar del tema, son más de uno los díscolos que no responden a Alfredo Cornejo y a Rodolfo Suarez, que ya se lanzaron de lleno camino a la gobernación y que no pararán hasta instalarse como candidatos.