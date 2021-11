Rompecabezas peronista para el 2023: intendentes aliados, Sagasti y un ex gobernador

En los tres departamentos juran que los vínculos están intactos, que nadie piensa en el mediano plazo y, mucho menos, en candidaturas. “No vamos a poner el carro antes que el caballo. Necesitamos ideas y un plan de gobierno, no nombres”, se atajó uno de los aludidos. Sin embargo, en las últimas semanas ocurrieron dos hechos que todavía truenan con fuerza en el corazón del PJ.

Roberto Righi-2.jpeg Roberto Righi, intendente de Lavalle.

El primero fue en un estudio de televisión. Faltaban 15 minutos para el final de Séptimo Día (el programa político de Canal Siete), cuando Emir Félix eligió a Righi por encima de su propia figura y la de Anabel Fernández Sagasti para ser quien conduzca la siguiente etapa del movimiento en Mendoza.

“Creo que Roberto es un experimentado y puede ser un gran convocante, teniendo en cuenta que Anabel ha cedido ese lugar en sus declaraciones. Creo que es muy adecuado para esta etapa”, dijo textual el jefe sureño.

Entonces le preguntaron:

-Si se produjese esa interna, y una opción fuera Anabel y la otra Righi, los Félix estarían con Righi...

-Sí, absolutamente, contestó.

Fue como un dardo.

Dos actos distintos, a kilómetros de distancia

dia de la militancia santa rosa3.jpg La diputada nacional Marisa Uceda, y los jefes comunales de Santa Rosa, Flor Destéfanis, y de La Paz, Fernando Ubieta. Foto: Luis Rodríguez

El otro hecho contundente ocurrió hace dos semanas. El 17 de noviembre, a sólo tres días de haber caído en las elecciones, el PJ celebró el Día de la Militancia en Santa Rosa con la presencia de la intendenta Flor Destéfanis y el jefe paceño Fernando Ubieta, entre otros, pero con la ausencia de Anabel, quien participó de los festejos nacionales en Buenos Aires.

Al mismo tiempo, y sin promocionarlo demasiado, hubo un acto paralelo en Godoy Cruz, lo que generó rispideces.

“Lo sentimos como una contrapropuesta a lo que nosotros armamos, que se sabía desde antes del domingo 14”, señaló un referente histórico de los que sí asistieron al Este, visiblemente enojado.

“Claramente el mensaje que quisieron dar fue ese. Yo veo una línea que se está armando con una parte de la coalición y estos tres intendentes, fueran o no a esa convocatoria. Ellos tienen una reacción como diciendo ‘nosotros no perdimos’ y queriendo ser los formadores o los referentes de una nueva etapa. La verdad, no cae muy bien, es el momento de unirse”, completó.

El encuentro casi no fue difundido y se organizó en la sede partidaria de calle Perito Moreno. Según entienden fuentes que participaron, que hubiera dos actos se explica por las diferencias entre Unidad Ciudadana y el peronismo clásico. Justamente en Godoy Cruz, los primeros ganaron la primaria en una definición asfixiante, y los segundos, un poco dolidos, quisieron tener "su” acto, contaron a Diario UNO.

¿Y Aveiro?. “El Martín está con Anabel. Ha sido su jefe de campaña, y no va a estar en contra de, sino a favor”, dijeron desde Tunuyán.

Hablando de Anabel

anabel fernandez sagasti.jpg La senadora nacional y presidenta del PJ de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.

La senadora nacional apareció el lunes posterior a las elecciones con una frase contundente: “Empieza una nueva etapa en el peronismo, y en esa nueva etapa, yo quiero ser una más”. Para los jefes comunales, fue un gesto y a la vez la inauguración del camino 2021-2023.

Con Anabel se da una situación similar a la del presidente de la UCR nacional y senador electo, Alfredo Cornejo, en la vereda de enfrente: todos esperan que definan qué van a hacer en el 2023 para largarse de lleno a la carrera por la gobernación.

Y además -también en espejo con el presidente del radicalismo- los suyos coinciden en que, por ahora, son más importantes sus labores con los referentes nacionales –tejiendo y fortaleciendo lazos- y lo que pueda llegar a construir desde su banca en el Senado.

Así lo graficó un intendente del PJ. “Ella va a tener el rol que quiera tener, es nuestra figura más dinámica, con muchas relaciones y con más llegada que nadie a la mesa chica del Gobierno nacional. Y nadie le puede discutir todo lo que trabaja”, respondió.

Vuelos de Repatriación I

Entre el Partido Federal, el Partido Verde y Compromiso Federal, sacaron más del 15% de los votos en las últimas elecciones. Todos tenían entre sus principales figuras a candidatos de extracción peronista, y en algunos casos, a referentes que estuvieron en el Frente de Todos hasta hace pocos meses. En el interior del PJ aseguran que ya hay movimientos para tender lazos y “empezar a repatriarlos”.

En primer lugar, sobresalen los cambios. Mario Vadillo será el nuevo presidente del Partido Verde de Mendoza, ya que Emanuel Fugazzotto le dejará su lugar incluso antes de asumir su banca en la Legislatura. Y al mismo tiempo, Marcelo Romano se encamina a conducir la estructura pero a nivel nacional.

“¿Que si nos iríamos con el peronismo? Pero ni locos”, respondieron ante la consulta de Diario UNO. “No, no ha habido ni habrá ningún tipo de reuniones con ellos. No cometeríamos el mismo error que José Luis Ramón de dilapidar todo nuestro capital político en esa alianza. Lo nuestro es genuino y construido a pulmón. Ahora no tenemos que perder fuerzas, sino sumar”, añadieron los consultados.

La voz proviene de uno de los referentes máximos del espacio. A pesar de su vehemente respuesta, en el justicialismo aseguran que hay dos figuritas de la tercera fuerza que están apuntadas: Andrea Blandini (senadora provincial por el tercer distrito –donde el partido sacó casi 11 puntos- y ex frentetodista) y Alejandro Morales, quien se alejó del PJ luego de años de militancia en Guaymallén. “Es que tienen buena imagen”, explicaron.

Vuelos de Repatriación II

El Partido Federal es otro espacio en el que el peronismo buscaría construir lazos, aunque todo indica que ellos no están interesados en volver al viejo terruño. De hecho, algunos señalan que sus referentes ya mantuvieron dos reuniones -conversación en un café de Chacras mediante- con el otro wing de la política mendocina, "la pata empresaria”.

Sin embargo, el PJ sabe que algunos de los referentes que compitieron en la Lista 8 miden bien y destacan el nombre de Gustavo Majstruk, quien iba como candidato a senador. Muchos le atribuyen a su figura la buena performance del PF en el Sur, donde lograron colar no uno sino dos concejales: Gladys Yunes (una docente que jamás había hecho política) en Alvear y Francisco Parada en Malargüe.

Por ahora, desde adentro aseguran que su intención “no es correrse de la escena, sino seguir construyendo, a pesar de que los resultados no fueron los esperados”. Incluso, Carlos Ianizzotto estará en la cena de fin de año que planea el Partido Federal a nivel país, el próximo 13 de diciembre en Recoleta. Un gesto de fortaleza y de buena sintonía en la coalición, que se suma a otro ocurrido el domingo de las elecciones: el presidente del partido a nivel nacional, Daniel Madeo, llegó sorpresivamente a Mendoza y pasó la tarde en el búnker local.

La pregunta que queda por hacerse es la que involucra al médico Jorge Pujol y a Compromiso Federal. Desde ambos lados (es decir, las filas del PJ y las del galeno), dicen que “todo puede ser, y que los más de 25 mil votos que obtuvo en las elecciones, no serían para nada despreciables”. De los tres, este espacio es el que aparece más cercano a la idea de sumarse.

Como frutilla del postre para estos tres partidos que podrían o no volver al pejotismo, hay que contar que un ex gobernador tomó el teléfono y se decidió a llamar a uno de los referentes, diciendo: “Estoy para sumar”.

Las claves de la derrota

Más allá de pensar en 2023, el peronismo ya levanta la cabeza y piensa en qué errores no quiere cometer si quiere tener chances serias de arrebatarle la provincia al Gobierno. La campaña, la falta de vínculos con la gente y los errores de la gestión nacional fueron algunos de los temas que apuntaron.

“En primer lugar, hay que ser realistas. Necesitamos sí o sí que haya una tercera fuerza en Mendoza, porque cuando hay tres opciones es cuando tenemos posibilidades verdaderas, de otra forma es muy difícil”, dijo un referente que lleva décadas en el PJ. “A nosotros nos ‘mata’ que el Partido Demócrata haya abandonado ese lugar histórico, porque si la cosa se polariza, si es ‘nosotros contra ellos’, no tenemos forma, no es una provincia peronista”, se sinceró.

“También perdimos el voto de los más humildes, de los carenciados. La gente más pobre es la que menos nos votó, y eso no puede ser. Nos lo dicen los referentes de los barrios y nosotros mismos, en la recorrida, nos dimos cuenta de que había rechazo como pocas veces”, comentaron desde una intendencia históricamente peronista. La tendencia no fue sólo local, para dar un ejemplo, en Concordia, Entre Ríos -considerada durante mucho tiempo “la ciudad más pobre del país”-, Juntos por el Cambio aplastó al FdT por 20 puntos.

“Tenemos que volver a gustarle a la gente. Es tan simple y tan difícil como eso, pero lo tenemos que lograr con un proyecto serio de provincia, no con una cancioncita boba para la campaña, para eso me quedo en mi casa”. La expresión, que podríamos bautizar “más claro, echale agua”, es de un intendente.

Cambios en las comunas

imagen.png Matías Stevanato, intendente de Maipú.

Stevanato le había pedido la renuncia a todo su gabinete dos días después de los resultados de las urnas, y en la semana se supo que Gustavo Aroma (hermano de Nicolás, economista y parte de los equipos técnicos del Justicialismo) será el nuevo secretario de Gobierno. Pero no es la única novedad, según pudo averiguar Diario UNO. El jefe comunal ya les aceptó la renuncia al delegado de Gutiérrez, Damián González, y a su secretario privado, Luis Gudiño. Habrá cambios en nueve organismos en total.

En San Rafael las modificaciones ya estaban planeadas de antemano, dicen. Serán entre cuatro y cinco los cambios, y al menos una de las salientes podría ser una mujer. Se harán efectivos el próximo 9 de diciembre.

En Lavalle seguirán los mismos rostros. Lo que sí, dentro de la comuna dicen que si Righi avanza buscando la candidatura a gobernador, porque no puede reelegirse. Detrás de él, varios se quieren anotar para lograr la bendición y sucederlo. La mirada está puesta sobre tres cabezas y todos trabajan actualmente en el municipio, pero no han trascendido sus nombres.

En el peronismo pasa de todo. Claramente no es fácil ver cuál será su futuro cercano, y es cierto: también es demasiado pronto. Pero el presente ofrece datos que permiten ir construyendo un panorama.

Hace algunos días, por ejemplo, para dar con los referentes del PJ, había que partir la mirada en tres y apuntarla hacia lugares distintos: un acto en Santa Rosa, otro en Godoy Cruz, y Anabel fortaleciendo lazos en Buenos Aires. Ese es el cuadro.