Uno por uno, cómo votó cada diputado mendocino la Ley de Glaciares

luis petri diputado nacional ley de glaciares Luis Petri votó a favor de la reforma de la Ley de Glaciares. También lo hicieron otros 6 diputados mendocinos. Foto: Noticias Argentinas

También los sanjuaninos de Unión por la Patria Cristian Andino y Jorge Chica.

Las tres abstenciones fueron de Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID; y de Karina Maureira, de La Neuquinidad.

Así votaron la Ley de Glaciares los mendocinos

A favor de la reforma de la ley que regula zonas glaciares y periglaciares votaron los diputados por Mendoza de La Libertad Avanza: Luis Petri, Álvaro Martínez, Julieta Metral Asensio, Facundo Correa Llano y Mercedes Llano. Junto con ellos, lo hicieron los dos radicales cornejistas, Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

El botón del “no” apretaron los peronistas Emir Félix y Martín Aveiro; y la diputada Lourdes Arrieta, hoy en el bloque de Provincias Unidas.

El antecedente a esta votación fue la del Senado, a fines de febrero. En ese entonces, los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri votaron a favor; y Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria, en contra.

Karina Milei Diego Santilli ley de glaciares Karina Milei celebró desde el balcón la aprobación de la Ley de Glaciares. Imagen: Diputados TV.

Qué dice la Ley de Glaciares vigente

La norma actual define de manera amplia el ambiente periglacial y establece prohibiciones absolutas para actividades como la minería y la explotación hidrocarburífera en glaciares y zonas periglaciares. Al ser una ley de orden público, subordina cualquier actividad económica al interés de preservación hídrica.

El principal cuestionamiento técnico de los impulsores de la reforma es que el esquema vigente no distingue entre geoformas con aporte hídrico relevante y aquellas con contenido de hielo mínimo, lo que genera restricciones incluso en casos donde el impacto sobre el recurso hídrico sería irrelevante.

Qué cambia la reforma

El proyecto aprobado en el Congreso Nacional introduce una distinción conceptual entre áreas periglaciares y geoformas periglaciares, le da la potestad de la definición a las provincias y establece que su inclusión en el régimen de protección dependerá de análisis técnicos que las reconozcan como reservas estratégicas.

La incorporación al Inventario Nacional de Glaciares quedará sujeta a la validación de la autoridad ambiental de cada jurisdicción.

glaciares en mendoza La nueva Ley de Glaciares redefine el ambiente periglacial.

Uno de los cambios más significativos es el reemplazo del esquema de prohibición por ubicación por un modelo basado en Evaluación de Impacto Ambiental. Esto permitirá que proyectos productivos obtengan factibilidad ambiental si demuestran que no afectarán la función hídrica del glaciar.

En la práctica, quedarán protegidos únicamente los cuerpos de hielo o geoformas con aporte hídrico relevante y comprobable, excluyendo a aquellos suelos congelados sin capacidad de aporte significativo. Además, la reforma endurecerá los criterios para excluir un glaciar del inventario.