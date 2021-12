De Marchi, lejos del mandato radical, advierte: "No creemos que haya que silenciar el 2023"

"Los proyectos de transformación de una provincia no se alumbran en dos o tres meses. Requieren tiempo de estudio, de armado de la gestión provincial, de convocar a los más calificados para que formen parte del equipo", explica el líder de la otra pata de Cambia Mendoza.

Coincide De Marchi con las posturas de Cornejo y de Rodolfo Suarez de no hablar de nombres pero no cree en dejar el 2023 de lado. Que hay que gestionar, sí. Que hay que gobernar en el mientras tanto, sí. Pero no se puede obviar que las elecciones están a la vuelta de la esquina y que, en Mendoza, porque lo manda la Constitución, sí o sí habrá un nuevo gobernador y con él un nuevo equipo de trabajo.

En los ejes en los que se basaría el nuevo Gobierno -de ganar las próximas elecciones- es que De Marchi reclama abiertamente trabajar desde ahora, no solo como UCR o como PRO sino como Cambia Mendoza.

Desde que el radicalismo volvió al poder allá por 2015 los equipos de trabajo se han mantenido sustancialmente a pesar del cambio de gobernador. La discusión sobre quiénes, o qué perfiles, se buscarán para lo que viene y los planes para desarrollar un "proyecto de transformación" de Mendoza que incluya reformas centrales es lo que el PRO, con De Marchi a la cabeza, insiste en dar de aquí hasta las elecciones del 2023.

Para traer al llano su postura, el diputado nacional hace un paralelismo con lo que entiende que sucedió a nivel país cuando fue electo Alberto Fernández como presidente. "A Martín Guzmán (ministro de Economía) lo llamaron un día antes de asumir; no tenía ni equipo conformado ni un plan económico", ejemplifica De Marchi. Eso es lo que no quiere que le pase a Mendoza de cara al próximo cambio de Gobierno y es por ello que propone no patear la discusión un año y empezar a diagramar abiertamente lo que podría ser un nuevo mandato si Cambia Mendoza fuera reelegido por los ciudadanos.

Por qué en el radicalismo no quieren ni hablar del 2023

La intención de Alfredo Cornejo fue bajar las ansiedades y Rodolfo Suarez es uno de los más interesados en que la discusión sobre las próximas elecciones se postergue lo más que se pueda.

Es que al gobernador le quedan dos años de mandato y, según dijeron desde su entorno, el solo hecho de que los rumores sobre sus posibles sucesores tomen forma ya le restan autoridad.

Cualquier candidatura prematura no sólo generaría ruido hacia adentro de Cambia Mendoza, sino que fundamentalmente distraería al posible candidato, sea intendente o funcionario, del foco que debiera ser la gestión.

Ese mensaje se iba a dar en una reunión con intendentes y varios funcionarios pero la presencia de Alfredo Cornejo en Buenos Aires, donde finalmente consiguió la presidencia del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, postergó el encuentro.

Los que asomaron la cabeza en Cambia Mendoza

Además de Omar De Marchi, que no esconde sus intenciones de gobernar la provincia, el radical Luis Petri se instaló como posible candidato. El diputado nacional termina su mandato en el Congreso y estos dos años que restan hasta el 2023 los dedicará a "caminar la provincia", como él mismo dijo públicamente.

Los otros nombres se fueron instalando poco a poco, en parte por lógica y en parte porque desde su entorno fueron haciendo ruido. En su mayoría se trata de intendentes que no tienen la posibilidad de reelegirse en 2023. Hablamos de Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz, que surge casi como sucesor natural al ser reafirmado por sus pares como presidente de la UCR provincial. Los otros nombrados como candidateables son los intendentes de Guaymallén, Marcelino Iglesias y el de Las Heras, Daniel Orozco, aunque, respondiendo a la consigna que se bajó de arriba, ninguno de los dos lo asume públicamente.

suarez cornejo tadeo garcia zalazar.jpg Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo y Tadeo García Zalazar, tres de los últimos presidentes de la UCR de Mendoza

El que también aparece en la lista es Ulpiano Suarez, jefe comunal de la Ciudad de Mendoza como lo fue Rodolfo Suarez, pero en su caso le queda la posibilidad de ser reelegido por lo que, dicen desde el entorno, las fichas estarán puestas allí.

En tanto que en la discusión -solo entretelones- se mete Mariana Juri. La saliente ministra de Turismo, que jurará el jueves como senadora nacional, quedó entre los posibles candidatos después de que Rodolfo Suarez diera el visto bueno para que sea una mujer la que lo suceda.