La presencia de Fernández entusiasmó al peronismo no camporista de cara a las elecciones 2023

El miércoles pasado, el presidente Alberto Fernández visitó Mendoza y eso dividió a buena parte de la política vernácula en dos: los que fueron a encontrarse con el mandatario y los que no. Entre los ausentes, se sabe, destacaron el gobernador Rodolfo Suarez -"no estoy de ánimo", dijo- y el sector cámporo-ciurquista del PJ, que halló excusas para no ir. Pero otros sí asistieron y sacaron sus conclusiones.