"De Marchi está sobreactuando para negociar desde un lugar de fuerza", analizaron algunos después de esa sucesión de debates y regaños. Pero es evidente que la cosa no terminó ahí y que el legislador -uno de los principales armadores en la carrera presidencial de Horacio Rodríguez Larreta- está dispuesto a pegar otro par de rebencazos.

Omar de Marchi 2.jpg De Marchi es uno de los principales armadores de Horacio Rodríguez Larreta.

►TE PUEDE INTERESAR: Una turista de Brasil sufrió un accidente en El Challao cuando iba en un parapente con un piloto

Dardos desde el PRO contra el radicalismo

En la entrevista con el diario porteño, el diputado nacional De Marchi sentenció: "Hoy los que aparecen con algún nivel de proximidad al radicalismo tienen que ver con Libres del Sur y con (Sergio) Massa, con el Frente Renovador. Entonces, por un lado se dice que a nivel nacional no hay que ni siquiera hablar con Massa, como dijo (Alfredo) Cornejo hace 10 días, pero el massismo es socio de Cambia Mendoza. Y Libres del Sur, que ha hecho de la toma de terrenos, de los aprietes a los supermercados y de los cortes de calles su acción política, es un socio importante”.

"El radicalismo de Mendoza maneja a la Suprema Corte de Justicia" "El radicalismo de Mendoza maneja a la Suprema Corte de Justicia"

Fuerte. El piñazo se enmarca en una serie que también incluyó críticas al estado de la economía y la institucionalidad en Mendoza bajo los gobiernos de Cornejo y Rodolfo Suarez.

►TE PUEDE INTERESAR: Un sector del PRO exigió que el partido ratifique su pertenencia al frente Cambia Mendoza

Sobre eso De Marchi también se explayó. "Hoy en la provincia hay un promedio de índice de pobreza mayor al nacional", resaltó; y denunció que "el radicalismo maneja la Corte, cuestión que nunca estuvo politizada en la provincia; maneja todos los organismos de control, tiene mayoría en ambas cámaras legislativas y una fuerte penetración en los medios a partir de la pauta”.

Y remató: "Si no somos capaces de volver a la institucionalidad profunda que siempre caracterizó a Mendoza, vamos a tener una provincia cuyas instituciones principales van a estar atravesadas por el poder político, produciendo un nivel de asfixia complicado”.

cornejo de marchi.jpg Alfredo Cornejo y Omar De Marchi en una foto del 2022. Las tensiones crecieron en los últimos meses.

►TE PUEDE INTERESAR: Omar De Marchi prepara su "operativo verano" para recorrer Mendoza como precandidato a gobernador

¿Bullrich quiere intervenir el PRO de Mendoza?

Se supo que en el último Zoom entre autoridades del PRO, Patricia Bullrich le recriminó a De Marchi que si quiere ser gobernador se ciña al entendimiento que selló el PRO con la UCR en el marco de Juntos por el Cambio: debería ir a unas PASO contra un candidato del radicalismo.

De Marchi sabe que si se expone a eso juega en desventaja, habida cuenta del armado que prolijamente han ido tejiendo Alfredo Cornejo y su entorno desde hace años.

"Bullrich tiene un acuerdo con Cornejo, y se lo dije de frente" "Bullrich tiene un acuerdo con Cornejo, y se lo dije de frente"

Acaso por eso el lujanino cuestionó lo dicho por la presidenta de su partido al señalar que la opinión de Bullrich “está viciada porque tiene un acuerdo con Cornejo, entonces todo lo que pueda decir no es desde una posición independiente o imparcial”.

Es más, De Marchi calificó de “amenaza autoritaria e impracticable” la advertencia que habría hecho Bullrich de intervenir el PRO en caso de que De Marchi se resista a participar en las PASO de Cambia Mendoza.

-Yo se lo dije de frente: 'Vos tenés un acuerdo con Cornejo y tenés que decirlo claramente, no estás hablando desde la presidencia del PRO- lanzó De Marchi.

enrique thomas patricia bullrich.jpg El viernes, el diputado provincial bullrichista Enrique Thomas elevó una carta pidiendo que el PRO de Mendoza llame a asamblea, ante la inquietud que generó en su sector la actitud de De Marchi.

►TE PUEDE INTERESAR: El sector de Hebe Casado volverá a disputarle el PRO a Omar De Marchi y ya pide elecciones

"El frente como tal no existe en Mendoza: gobierna el radicalismo"

Para el precandidato, la idea de una intervención del PRO de Mendoza sería un atropello contra el federalismo. El exintendente de Luján opina, además, que el desdoblamiento que habrá en la provincia permitiría que su fuerza vaya por afuera de Cambia Mendoza en los comicios para gobernador y por adentro de Juntos por el Cambio en las presidenciales.

"El frente como tal no existe en Mendoza, lo que ha habido en la provincia desde 2015 a la fecha fue un frente electoral, pero quien gobierna es el radicalismo. No me quejo, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, sino sólo estoy describiendo una realidad", dijo De Marchi.

"Entonces la articulación de un frente en la provincia tiene que tener como parámetros esta discusión, no la discusión de nombres propios, no caer en la discusión personalista de si es Juan o es Pedro, sino cuál es la Mendoza que queremos y eso es lo que nos va a permitir poder eventualmente, si estamos de acuerdo, articular un frente común que nos va a permitir en todo caso ir a una PASO. Pero si no existen coincidencias sobre el rumbo que tiene que tener una provincia es muy difícil articular un frente", reflexionó.

Hay quien le advierte que si se rompe Cambia Mendoza se le abrirá el camino al peronismo para reconquistar el poder. De Marchi desestimó esa posibilidad: "El kirchnerismo ha secuestrado de tal manera al peronismo local que hoy lo transformó en una alternativa con escasa competitividad. Es mentira cuando dicen que por cualquier división nuestra se corre el riesgo de perder la provincia. Eso expresa nada más que la enorme inseguridad por competir en serio".

►TE PUEDE INTERESAR: La estrategia de Sebastián Bragagnolo para que no lo salpiquen las críticas de Omar De Marchi a Suarez