Omar De Marchi prepara su "operativo verano" para recorrer Mendoza como precandidato a gobernador

El cónclave suele hacerse de modo virtual todos los lunes, pero esta vez tendrá el condimento especial de tener que armar un calendario y un recorrido, además de que, desde hace poco más de diez días, su protagonista ya es casi oficialmente precandidato: su último acto fue un lanzamiento de los ejes con los que pretende conducir la provincia desde este año.

"A lo que es esa mesa, que ya viene trabajando muy bien y que ya se conocen, hay que sumar a algunos referentes departamentales que ha ido sumando el PRO", explicaron a UNO desde adentro. "La idea es armar a partir de esta semana una agenda de enero, donde más o menos se vayan viendo los viajes y armando un día por día pormenorizado", contaron.

Según supo este diario, De Marchi irá a esos lugares con un formato prearmado. En su propio equipo cuentan que se sabe de antemano cuáles serán los motivos de las charlas que brinde - muy probablemente vinculadas a los cuatro ejes que vienen siendo centrales en la incipiente campaña-, las personalidades con las que se reúna, y también cómo será la vinculación con todos ellos. Empresarios y productores agrícolas aparecen entre esos posibles careos.

"A esta altura todavía no sabemos a dónde irá primero y a dónde después, o qué tiempos se van a estar manejando. Hay que recordar que, igualmente, a todas estas visitas ya las venimos haciendo desde hace más de un año. Lo que sí podemos dejar en claro es que tiene la intención es recorrer toda la provincia en lo que queda del verano, o casi toda. Hay que armar qué hacemos con los dirigentes que vayan a estar de vacaciones. Si bien Omar se queda en la provincia, muchos van a estar afuera y eso puede complicar", ampliaron a UNO.

El armado local y cómo sigue la interna del PRO en Buenos Aires

De Marchi viene de lanzar sus cuatro ejes para la transformación de la provincia, de acuerdo a la forma en que él mismo lo presentó. Fue el pasado 23 de diciembre, con un acto en el hotel Sheraton, al que acudió todo el PRO local, además de ciertos dirigentes que están cada vez cerca y cuya presencia aquel día podría cifrar más o menos cuál es el futuro de Cambia Mendoza y sus principales alfIles.

Son al menos tres espacios. Además de su vinculación con el ex titular de Coninagro, Carlos Ianizzotto, el lujanino viene tejiendo buenas migas con el Partido Demócrata: acudió la asunción del nuevo presidente Armando Magistretti y ellos le devolvieron la gentileza con la presencia en el acto de Gabriel Llano, la diputada Mercedes Llano y el expresidente del partido, Roberto Ajo.

"Lo que está muy cerca es la Coalición Cívica", filtraron a UNO desde el demarchismo. Aseguraron que ha habido encuentros importantes y que a partir de ese vínculo puede definirse cómo encararán el proceso electoral que está a punto de arrancar ya formalmente. En ese sentido, la gran -y remanida- incógnita sigue siendo si el diputado competirá en unas PASO ante el candidato del radicalismo (¿Cornejo?), o si si lo hará, como vienen agitando algunos desde hace tiempo, por fuera de la coalición. Su malestar con la UCR es notorio, pero no implica que sea una pista concreta sobre su futuro.

A su vez, la gran cantidad de ocupaciones que se le vienen al ex PD lo alejarán un poco de sus gestiones nacionales junto a Horacio Rodríguez Larreta. Su tarea como coordinador federal en la campaña del porteño para ser presidente lo obligó a estar viajando constantemente a Buenos Aires, algo que no ocurrirá en este primer mes del año, o al menos no en los primeros días.

Larreta tendrá al mismo tiempo un careo con Mauricio Macri que puede ser trascendental para su futuro político y el del espacio. Se encontrarán en las próximas horas en Cumelén, el exclusivo country de Villa La Angostura donde el expresidente suele convocar reuniones políticas en verano. Allí se espera que se discuta, entre otras cosas, la interna del PRO con Patricia Bullrich, una carrera que involucra a Mendoza, ya que tanto el jefe de Gobierno como la presidenta del partido tienen a sus brazos políticos trabajando en la provincia.

