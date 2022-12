Juan Noguera, el presidente de la Juventud PRO que reivindica a Roca, a Alberdi y al liberalismo

Juan Noguera 2.jpg

-¿Cómo arrancó tu relación con la política?

-Me integré en 2016, cuando tenía 16 años; aunque ya desde antes de algún modo estaba haciendo y discutiendo política. Me sumé al PRO por invitación de un amigo, cuando ya estábamos con el gobierno de Mauricio (Macri). Y para serte sincero un poco me resistía a incorporarme, porque los partidos políticos suelen generar desconfianza. Me quedé militando, salimos a escuchar a los vecinos y hoy peleo por una renovación que nos ponga a los jóvenes en los lugares de decisión.

-Que son los lugares de poder.

-Sí. Con el tiempo entendí que no hay que tenerle miedo al poder. Y que los lugares no se abren solos, sino que hay que ir a buscarlos. No tenemos que esperar que venga un político con más experiencia a decirnos "les vamos a encargar esto", sino laburar para asumir responsabilidades.

De acuerdo con sus referentes, la Juventud PRO tiene presencia en al menos 14 de los 18 departamentos mendocinos. El próximo sábado esperan reunir a más de 200 personas en un cierre de año en Maipú (ver más abajo).

Y en ese proceso de crecimiento, Juan asegura que su militancia empieza por conocer a las personas. "Intentamos -dice- que nos conozcan primero a nosotros y después en todo caso al partido". En ese sentido se distancia de alguna tradición superideologizada que todavía marca la relación de otros espacios con la gente de a pie.

-¿Y qué pensás que puede aportar tu generación a diferencia de la gente más grande?

-Mi generación suele no tener problema en sentarse a conversar con alguien que piensa diferente. Para mí es un desafío, me gusta. Lo fácil es juntarse sólo con el que piensa igual, y no creo que sea el camino porque en realidad la Argentina somos todos. Es más: hace algunas semanas nos juntamos en un panel con jóvenes de todos los partidos, pusimos los temas que nos interpelan sobre la mesa y la verdad es que fue increíble ver las coincidencias que tenemos. Es cuestión de sentarse y ver cuál es el camino.

-Vos te definís como liberal en un contexto en el que muchos liberales se alinean no sólo con el PRO sino con espacios como el de Javier Milei o José Luis Espert ¿Por qué decantaste por el PRO y no por otras fuerzas?

-Las bases del PRO son liberales. Yo creo en un liberalismo pragmático, en el que se puedan hacer las cosas con la gente adentro. Tengo muchos amigos que apoyan a (Javier) Milei y los entiendo, porque él representa algo distinto y es consecuencia de que la política tradicional no haya sabido responder a las necesidades de las personas. De todos modos, no creo que esté utilizando las formas adecuadas para resolver los problemas que tenemos.

-Las formas terminan, en alguna medida, delineando el contenido de una política.

-Con el tiempo descubrí -y cuando uno es más chico por ahí deja eso de lado- que las formas también son una parte importante de la solución. No hace mucho, Milei no estuvo presente en una sesión del Congreso y por falta de votos para oponerse se terminaron subiendo impuestos. Entonces tenemos que ser liberales en la televisión y en las redes pero también en el Congreso.

-Esas "formas" de Milei, a su vez, tienen que ver con la intención de sintonizar con el discurso antipolítica...

-No es positivo que exista un movimiento antipolítica. De acá se sale con política pero buena, bien hecha. Porque es muy fácil hablar mal de la política. Para mí también sería lo más fácil salir a la calle, gritar "son todos un desastre" y listo. Sin embargo eso no sería la solución. Yo escuché a Milei decir que la gente del PRO es toda delincuente. Y yo no considero que Mauricio Macri ni Omar de Marchi sean delincuentes. Entonces la salida no es salir con esas consignas, sino involucrarse de verdad.

-¿Y qué pasa con el otro lado del espectro ideológico? ¿Pensás que podrías sentarte a hablar, por ejemplo, con un marxista?

-En esto que te comento de sentarnos en una mesa también hay límites. Con una persona que no cree en la propiedad privada quizá pueda dialogar pero sé que nunca me voy a poner de acuerdo y creo que está bien que eso suceda. Con una persona que defiende los saqueos, que planea expropiar Vicentín o aumentar los impuestos no vamos a coincidir, eso está claro. De todos modos creo que es un sector minoritario de la sociedad. En verdad, creo que los extremos se van a volver más y más minoritarios.

-¿Has leído textos de adversarios políticos? ¿El "Manifiesto Comunista", por ejemplo?

-No me contacto tanto con esa bibliografía, si bien me encanta leer a gente que piensa muy diferente a mí. Leo diarios de izquierda, por ejemplo, aunque a veces me causen gracia algunos planteos. Me gusta saber qué piensan las personas que no opinan como yo.

Roca, Alberdi y la interna del PRO

Así como las propuestas políticas se construyen mirando hacia el presente y el futuro, toda ideología implica también un cristal para observar el pasado. Días atrás, Juan Noguera posteó en Twitter una foto de Julio Argentino Roca, un expresidente marcado como "maldito" por un sector de la Argentina.

-Por lo que se ve en tus redes, podría interpretarse que reivindicás a Roca. ¿Cómo le explicarías esa postura, por ejemplo, a alguien de los pueblos originarios?

-Lo primero que diría es que está bueno que nos juntemos a hablar de historia. Roca fue un gran presidente. Lo que pasa es que sobre él y otros dirigentes se extendió una "mala fama" durante la década que algunos llaman ganada y para mí fue robada. Se los demonizó en lugar de discutir de verdad las cosas que hicieron bien y mal. La Patagonia hoy es parte del país por Roca. No hay simplemente buenos y malos como plantea el kirchnerismo, son personas que construyeron la Argentina. Y en todo caso no son temas para hablar con simplificaciones, sino para discutirlos en profundidad.

De aquellos años, Noguera destaca sobre todo a Juan Bautista Alberdi. Y cuando se le pregunta sobre figuras del presente destaca a Mauricio Macri, porque -a su criterio- "fue un hombre que inició un gran cambio cultural en el país".

Horacio Rodríguez Larreta Omar de Marchi.jpg El lujanino Omar de Marchi es uno de los principales armadores de Horacio Rodríguez Larreta en su campaña presidencial de cara al 2023.

-¿Cómo viven en la Juventud PRO la interna en la que juegan Horacio Rodríguez Larreta, Macri, Patricia Bullrich, etcétera? ¿Los divide eso? ¿Lo discuten?

-Es una discusión que me da un poco de risa, porque se termina poniendo a las personas por encima de lo que queremos hacer. Lo cierto es que en la Juventud PRO estamos mucho más abocados a temas provinciales e incluso departamentales. Cuando salís a hablar con los vecinos te das cuenta de que ninguna persona cuando pone la cabeza en la almohada se acuesta pensando cuál será el candidato de los partidos.

-De todos modos alguna postura tendrás.

-Por supuesto que acá en Mendoza muchos apoyamos a Omar (De Marchi) y por lo tanto a Horacio (Rodríguez Larreta), porque nos parece que integran los mejores equipos para transformar la realidad. Pero el debate de candidaturas no es un tema en el que entremos, si bien para mí es un orgullo que hoy el PRO tenga a los tres principales candidatos a presidente de la Nación. Ante eso, nunca hay que tenerle miedo a competir. Mirá lo que pasa en los lugares donde gobiernan desde hace décadas los mismos partidos: La Matanza, Formosa. Son un desastre.

-Si bien existe una investigación en marcha, el otro día trascendieron chats donde se veía la posible connivencia entre jueces federales, fiscales, exagentes de la SIDE y operadores mediáticos durante un viaje a la Patagonia. La oposición nacional centró su agenda en la condena de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero no fue tan enfática respecto a este otro asunto.

-Esto de venir a renovar la política también es un debate interno dentro de Juntos por el Cambio. Personalmente, me he propuesto que si no coincido con lo que sostiene algún dirigente, se lo voy a decir de frente. Es, también, una característica de mi generación, que ha decidido no agachar la cabeza ni quedarse con las mañas de la vieja política. Es un desafío gigante, porque así como cuando uno es niño aprende de sus padres, cuando uno es joven en política tiende a aprender del que está arriba. Y muchas veces son cosas buenísimas pero otras veces son "mañitas", y hay que pelear fuerte contra eso.

-Al tener contacto con otros jóvenes y hablar de actualidad, ¿qué les decís cuando te plantean que la solución es directamente irse del país?

-Primero, que los entiendo y no los juzgo. De mi grupo de amigos, muchos de ellos ya se fueron. De todos modos cuando charlamos siempre les recuerdo que hay una cantidad muy grande de gente luchando para que esto cambie. Hoy, yo siento que no trabajo para mi futuro ni para la candidatura de nadie, sino para que los jóvenes tengan más oportunidades, sobre todo en los ejes que consideramos fundamentales, que son la educación y el trabajo.

* La Juventud PRO tendrá un encuentro provincial el próximo sábado 17 de diciembre en Maipú. Se espera la asistencia de más de 200 personas. Para inscribirse hay que contactar por redes con Juan Noguera (Twitter: @JuanFNoguera - Instagram juanfnoguera) o con los perfiles oficiales de la organización.