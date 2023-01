El sector de Hebe Casado volverá a disputarle el PRO a Omar De Marchi y ya pide elecciones

En el PRO cuentan que el episodio enojó bastante al precandidato, quien ahora deberá, encima, pelear por mantener el poder en el propio espacio. Del otro lado, los dirigentes ya mencionados afirman que el período del oficialismo, que lo tiene al diputado Álvaro Martínez como presidente, está vencido desde hace casi cinco meses. Hay que ir a las urnas de nuevo, entonces, y justo en la previa del año electoral, según afirman.

Omar De Marchi-Sebastian Bragagnolo-Alvaro Martinez.jpg El tridente fuerte del oficialismo en el PRO. De Marchi, Bragagnolo y Martínez.

Se basan en el artículo 69 de la Carta Orgánica que tiene esa fuerza. Allí dice que la elección interna debe hacerse en el plazo de los nueve meses posteriores a los comicios generales de la provincia, y ahí viene el tema: para quienes buscan arrebatarle la cúpula a los actuales, el proceso de 2021 -que terminó en noviembre de ese año- implicó elecciones generales; mientras que para el oficialismo PRO, generales son las de este año, porque eligen cargos del Ejecutivo. Incluso, dicen, por eso iban a votar en 2020, porque lo hacían "después de las generales de 2019".

Entre los entendidos del tema, que prefirieron el off, afirman que una elección general es toda aquella que no sea PASO. Pero también afirmaron que a la discusión debería dirimirla Justicia Electoral Nacional, ya que el PRO es un partido de todo el país, con sello en Mendoza. No es lo único a lo que hacen referencia: también aseguraron que, más allá de lo que diga el artículo, además debe tenerse en cuenta el término del mandato. En ese sentido, Martínez aún no cumple dos años en la presidencia, pero lo hará el próximo 31 de marzo. Por eso la oposición ya está agitando el calendario.

Calendario que, entonces, puede darse de dos maneras: como quiere el oficialismo, que considera elecciones generales a las que se harán en septiembre (y por lo tanto apunta a hacer un recambio recién antes de junio 2024), o como busca la oposición, que, entendiendo que deberían hacerse en 45 días, analiza hacer una nueva petición a los jefes amarillos. Debe tenerse en cuenta que en 2020, con la pandemia casi en su peor momento, esos sufragios se pospusieron un año.

Hebe Casado.jpg Casado dejó su banca legislativa a mediados de 2022, pero no se alejó de la política.

Aunque Patricia Bullrich es la presidenta del partido a nivel nacional, en Mendoza está alineada con la disidencia del PRO, y no con el oficialismo. Más bien, hay un conflicto bastante explícito entre los bullrichistas mendocinos (que son tanto de la tropa amarilla como de la UCR) y los que siguen a De Marchi. Estos últimos, a su vez, comprometen su apoyo a la carrera presidencial de Rodríguez Larreta.

Los primeros se ilusionan con una versión que circuló la semana pasada: que la ex titular de Seguridad en el macrismo intervenga el PRO mendocino si Omar decidiese jugar por afuera. Algo que parece lejano, porque, aunque más adelante se decidiera a romper, se sabe que estiraría la decisión -o hacerla pública- hasta el máximo de tiempo posible. De todos modos, la presión está, y este fin de semana pudo verse en una frase concreta: el dardo envenenado que lanzó el radical Néstor Majul en una entrevista gráfica: "Si se quiere ir que se vaya, pero se va sin el sello del PRO".

En realidad, el asunto se viene hablando desde agosto de 2022. En aquel momento fue la primera vez que políticos mendocinos le plantearon esto a la ahora candidata a presidente. De hecho le habrían acercado información sobre supuestas irregularidades que, cuentan, fueron detectadas por el apoderado suplente del partido, un dirigente de San Martín llamado Franco Nozar. La respuesta de Bullrich, en principio, fue que "los conflictos de las provincias deben solucionarse en las provincias". Habrá que ver si esa premisa cambia.

Como se sabe, los rebeldes están más cerca de los popes radicales que de cualquier otra figura de peso que tengan los fundadores de Cambiemos en la provincia. Además de Hebe Casado y Pablo Priore, podrían reclutar más voces de importancia para su pedido de ir nuevamente a internas. Ahí mencionan a un bullrichista de los más acérrimos, como el diputado Enrique Thomas, a la concejal lujanina Cecilia Páez y a una figura en ascenso, como la edil de Capital, Sol Salinas.

baldasso vicchi pro legislatura.jpg Dos figuras de la fuerza legislativa que sigue a De Marchi: los senadores Germán Vicchi y Rolando Baldasso.

Si se confirma ese avance, todos abrevarían junto al sector denominado Propuesta Participativa, que ya tiene antecedentes peleándole al lujanino y los suyos. Hace poco, a propósito de la pelea entre el diputado y Suarez, expresaron que no se sienten representados por "las decisiones unilaterales del sector que lidera Omar de Marchi", a quien acusaron de haber usurpado el partido.

Antes, también le habían solicitado que internas se hicieran por boleta única de papel, tal como se llevarán adelante los comicios provinciales, y que las afiliaciones al espacio político pudieran hacerse por vía digital. Todas aquellas peleas son la base de una nueva que asoma: le exigen que vuelva a llamar a elecciones.

Pero eso no es todo. Lo hacen, ni más ni menos, para intentar arrebatarle la presidencia del partido a meses de que haya cambio de gobernador.

