De Marchi subió la apuesta: "La construcción de viviendas en Mendoza fue la peor de los últimos 40 años"

El líder del PRO mendocino lanzó una crítica más, que se suma a las que venía realizando en los últimos días. Entre ellas, destacó que la provincia es la antepenúltima en el ranking de crecimiento económico elaborado por la CEPAL (en los últimos 15 años) . Esta vez, agregó una vez más que provincias que antes estaban a la cola de Mendoza, ya la superan. Mencionó a San Luis y San Juan.

Rodolfo Suarez viviendas.jpg Suarez, en una entrega de viviendas. Para De Marchi, fue uno de los peores años para Mendoza en esa materia.

Además, dijo que la unidad, por sí misma, no es un activo que le sirva a la ciudadanía. Manifestó que prefiere trabajar por elementos que sí mejoren la calidad de vida, aunque eso pueda molestar en las filas del oficialismo: "Hace doce años que no crecemos. No hay un plan que nosotros conozcamos. No sé, tal vez aparezca más adelante", expresó, aunque sin dejar en claro si su pronóstico era irónico o literal.

El tema escaló hasta la mesa de Juntos por el Cambio

"Que lo ordenen. Que lo pongan en caja". Fue lo que más o menos pidió Rodolfo Suarez en la primera mesa amplia de Juntos en 2023. Ocurrió este martes cerca del mediodía, y -sabedor de que se trataría el tema- el mandatario pidió que lo ayuden a mantener cierta tranquilidad en el fuero interno y de cara a las urnas. Es decir, que alguien se sentara a aplacar al lujanino y lo obligase a tomar una decisión: o se corre y va por otro espacio, o se queda en el PRO y se ciñe a las "reglas" de Cambia. Desde sus pantallas, a Suarez lo escuchaban Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y los mencionados Larreta y Morales, entre otros. El jefe de Gobierno recogió el guante:

"Lo vamos a ordenar", lanzó como toda respuesta. Desde luego, no develó cómo, o si tendría algún tipo de diálogo con su colaborador (sabido es que lo ayuda a coordinar la campaña en el interior). Según pudo saber UNO, todavía no hubo charlas entre el porteño y los líderes del PRO mendocino, pero sí se sabe que, en realidad, HLR llegó a ese encuentro sabiendo lo que iban a plantearle, así que no se sorprendió.

Mesa radical.jpg La mesa radical en Mar del Plata donde se hizo el planteo inicial.

Es que Omar y el candidato a la Presidencia ya habían hablado sobre este planteo. Según cuentan entre las filas amarillas, tienen todo el apoyo de las fuerzas que comandan la Capital Federal, y hasta han considerado positivo el hecho de discutir temas de la gestión en la mesa mendocina. Habrá que ver si ese supuesto apoyo incondicional continúa ante una avanzada desde el órgano institucional del PRO. Esto, porque se está agitando cada vez más la hipótesis de intervenir el partido a nivel local, si es que se avanza en una posible salida de Cambia Mendoza.

"Eso no va a suceder", contestaron confiados desde adentro. "Primero porque somos una jurisdicción importante, y porque las jurisdicciones son independientes. Aquello de que se iría siempre por la vía de la PASO es más una expresión de deseo. Siempre se puede evaluar la mejor estrategia", agregaron. Aunque en Buenos Aires no están de acuerdo, y el radicalismo insiste en que no se está respetando aquel pacto hecho hace algunos meses: que, sí o sí, al menos UCR y PRO irán siempre a las primarias en el caso de que las haya.

Referentes del PRO-De Marchi-Rodriguez Larreta-Bragagnolo-Martinez.jpg Referentes locales del PRO junto a Larreta, en su última visita.

► TE PUEDE INTERESAR: Cobos y Juri, en la mesa radical que pidió "paralizar el Congreso" por el juicio a la Corte

La respuesta en el PRO local

En el mosaico de rostros, casi todos validaron que "algo había que hacer con el caso De Marchi", pero por ahora no hay ningún tipo de consecuencias a esa videollamada de la oposición. En Mendoza, el PRO sí acusó recibo y ya lanzó un operativo de defensa que constó de un Zoom casi en simultáneo, pero con las figuras mendocinas. El objetivo era tener una estrategia en común.

Fue al mediodía, casi en simultáneo con la mesa virtual de Juntos. Allí estaban las dos figuras más importantes, que son el propio De Marchi y Álvaro Martínez -presidente del partido-. Junto a ellos estaban los titulares de los comités en los departamentos y casi todos los legisladores: Gustavo Cairo y Rolando Baldasso, que son los jefes de bloque en ambas cámaras, y otros pesos pesados como Gabriel Pradines y Germán Vicchi.

No se habló mucho más de lo esperable. Se bajó una línea para que todos manejasen más o menos la misma información y se volvieron a mencionar algunos de los puntos por los que criticaron a la gestión radical en estos días. Muchos coincidieron en aquella queja que se viene manteniendo desde hace tiempo y que se circunscribe a "nos vienen a buscar cada vez que faltan cuatro meses para cerrar listas".

juntos por el cambio mesa nacional.jpg Los planteos en la mesa nacional de Juntos por el Cambio activaron al PRO local.

Por último, en el conciliábulo PRO respondieron una pregunta que varios se han hecho: ¿No les conviene un poco lo que está pasando? El nombre de Omar de Marchi ha ocupado portadas de diarios nacionales como pocas veces en los últimos años -cuando lo ha hecho, ha sido por aspectos legislativos y no tanto política partidaria-. Además, queda en evidencia hacia el votante que están haciendo fuerza hacia adentro y que son actores importantes dentro de la coalición.

"No se si conviene, pero sí nos ha dado señales. Evidentemente Cornejo está preocupado en serio, y estamos teniendo consideración de la gente por trtatar tantos temas que, justamente, les preocupan a ellos. Algunos más mundanos, como la RTO, y otros muy importantes, como cuando dimos batalla por el intento de modificar la Suprema Corte", manifestaron.

► TE PUEDE INTERESAR: De Marchi sumó una nueva crítica a Suarez: "Debieron llevar el roll over a la Legislatura"