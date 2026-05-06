El juez Ariel Lijo ordenó este miércoles levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti. La Agencia Noticias Argentinas dio a conocer que el magistrado había dado la orden en marzo para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia.
Nuevas complicaciones con la Justicia para Manuel Adorni
El juez Ariel Lijo resolvió levantar el secreto fiscal tanto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti
Esta medida también busca determinar si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.
Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a conocer que tanto los gastos en viajes al exterior como las compras de dos propiedades -una en el barrio porteño de Caballito y otra en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz- se realizaron desde que inició sus funciones en el gobierno nacional.
Otra decisión de la Justicia sobre el caso Adorni
El juez Ariel Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni, quien lo acompañó en el último feriado de Carnaval en un vuelo privado a Punta del Este.
Grandio, a través de su productora ImHouse, cerró contratos con la Televisión Pública, la cual depende de la Jefatura de Gabinete. La medida judicial abarca los contactos de Grandio con Adorni y con Horacio Silva, titular de la productora.
La posición del PRO
El presidente del bloque del PRO en la legislatura porteña, Darío Nieto, afirmó que el jefe de Gabinete debería dar “explicaciones claras” sobre si se enriqueció de manera ilícita, ya que “el argentino de a pie quiere saber qué pasó”.
Nieto, ex secretario de Mauricio Macri, expresó que la situación le produce “bronca y tristeza”, cuestionando que un gobierno que prometió terminar con la “casta” mantenga estos privilegios.
“Está muy bien que vaya a la Justicia, pero le debés explicaciones al argentino que no llega a fin de mes”, señaló el legislador.
Recordó además que Macri fue el primero en criticar a Adorni hace meses y que el tiempo le dio la razón. Nieto sugirió que el gobierno podría haber puesto al funcionario en “stand by” hasta que aclare su situación pública y judicialmente. Por último, relativizó una alianza nacional con La Libertad Avanza, enfocándose en la necesidad de unidad en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al kirchnerismo, y reafirmó que el PRO desea que Mauricio Macri sea candidato a presidente.