Nuevas complicaciones con la Justicia para Manuel Adorni

ariel lijo El juez Ariel Lijo. Foto: Archivo Diario UNO

Otra decisión de la Justicia sobre el caso Adorni

El juez Ariel Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni, quien lo acompañó en el último feriado de Carnaval en un vuelo privado a Punta del Este.

Grandio, a través de su productora ImHouse, cerró contratos con la Televisión Pública, la cual depende de la Jefatura de Gabinete. La medida judicial abarca los contactos de Grandio con Adorni y con Horacio Silva, titular de la productora.

La posición del PRO

El presidente del bloque del PRO en la legislatura porteña, Darío Nieto, afirmó que el jefe de Gabinete debería dar “explicaciones claras” sobre si se enriqueció de manera ilícita, ya que “el argentino de a pie quiere saber qué pasó”.

Nieto, ex secretario de Mauricio Macri, expresó que la situación le produce “bronca y tristeza”, cuestionando que un gobierno que prometió terminar con la “casta” mantenga estos privilegios.

“Está muy bien que vaya a la Justicia, pero le debés explicaciones al argentino que no llega a fin de mes”, señaló el legislador.

Recordó además que Macri fue el primero en criticar a Adorni hace meses y que el tiempo le dio la razón. Nieto sugirió que el gobierno podría haber puesto al funcionario en “stand by” hasta que aclare su situación pública y judicialmente. Por último, relativizó una alianza nacional con La Libertad Avanza, enfocándose en la necesidad de unidad en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al kirchnerismo, y reafirmó que el PRO desea que Mauricio Macri sea candidato a presidente.