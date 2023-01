De Marchi sumó una nueva crítica a Suarez: "Debieron llevar el roll over a la Legislatura"

Ante la pregunta, entonces, de si se debió llevar la discusión al recinto como se ha hecho normalmente, y señala el artículo 41 de la Constitución Provincial, afirmó que era clara la necesidad de hacerlo, y someter así el reperfilamiento del pago en dólares a lo que dijeran ambas cámaras. "Debió ir a la Legislatura el roll, entonces?", le consultaron.

cornejo de marchi.jpg Una posible foto de las PASO. Si De Marchi se mantiene en la coalición y compite, su rival podría ser Alfredo Cornejo.

“Pero claro. Ya se llevó a la Legislatura antes y no prosperó porque creo que faltó convencimiento. Hay que entender que el consenso no es una herramienta más, sino la más importante de todas para avanzar. Esto pasa en todos lados, hasta en un kiosko que tiene dos dueños y necesita ponerse de acuerdo. Eso mismo es lo que está necesitando Mendoza".

Sin embargo, agregó que no iba a meterse en la cuestión de fondo. De hecho prefirió no opinar sobre si la idea del Ejecutivo (intentar cambiar el perfil de deuda en dólares, pero amparándose en la Ley de Administración Financiera en lugar de ir a la Legislatura) está bien o mal: “Sí digo que si tenés dictamen en contra de la Fiscalía de Estado, si los partidos de la oposición ya fueron a la Justicia, bueno, no vas a poder avanzar”.

Las otras críticas de De Marchi

Luego de que dirigentes radicales salieran a cruzarlo por las redes, el diputado volvió a la carga con los puntos que le parecen incompletos en las gestiones de la UCR. Ahora puntualizó sobre conectividad, viviendas, educación y una matriz económica que, según su mirada, mantiene características del pasado y “no define exactamente qué es lo que quiere hacia el futuro”.

tuit de marchi 2.jpg El mapa de la discordia. Con este gráfico comenzó uno de los últimos cruces entre el PRO y la UCR mendocinos.

Los últimos choques con sus aliados en Cambia Mendoza (a propósito, dijo que no estaba claro que el frente vaya a continuar llamándose así, y hasta señaló que deberían juntarse a definir ese aspecto) fueron por una publicación en Twitter. Allí, el exintendente mostró un informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) donde se muestra que Mendoza está antepenúltima en crecimiento si se toman los últimos 17 años y se la compara con otras provincias.

“Pero esto no es para imputárselo a un gobierno en particular. Eso es lo que muchos no entienden, que lo digo para impulsar el avance que necesitamos. Porque cuando decimos ‘actividad económica’, en el fondo estamos hablando de producir oportunidades para la gente, o de la chance de que se generen cada vez más puestos de trabajo. Además, la CEPAL es de las más serias y prestigiosas instituciones de América Latina, no es que tomamos el trabajo de algún improvisado”, aclaró.

El gráfico muestra a Mendoza sólo por delante de Catamarca y Santa Cruz. Aunque le valió golpes de los correligionarios en la red, De Marchi fue más allá: criticó la conectividad, diciendo que la provincia está en el puesto 17 de 24 (otra vez, si se compara a nivel país); dijo que en materia de riego se siguen usando las mismas técnicas que hace tiempo, perdiendo la chance de ampliar fronteras productivas, y también apuntó a la necesidad de mejoras en la creación de viviendas.

Omar de Marchi presentación PRO (4).jpeg De Marchi lanzó sus ejes de gobierno el 23 de diciembre, en el Sheraton del centro mendocino. Foto: Martín Pravata

Cómo sigue el futuro del candidato

De Marchi viene lanzando guiños a otros espacios, y desde hace más de un año dice que debe abrirse la “cabeza política” en términos de sumar a gente que pueda estar en otras veredas partidarias. Esta vez volvió sobre esa idea: “Debe unirnos el futuro, y no debe separarnos tanto el pasado. Si miramos para atrás vamos a encontrar a mucha gente respecto a la que pensamos distinto, por haber estado en distintas fuerzas o por lo que sea. Pero si miramos para adelante, encontraremos que coincidimos mucho más en lo que hace falta. Incluso con gente con la que creíamos no tener coincidencias”, explicó.

Más allá de esas alianzas con las que se viene especulando (y sobre las cuales ya se tejen algunos posibles nombres propios), su alejamiento de la cúpula radical es notorio y podría ser decisivo de cara a su campaña política para este año. Concretamente, para que defina si irá por dentro o por fuera de la coalición gobernante. Respecto a esa interna, dijo que hay dirigentes que lo llaman para decirle “yo estoy de acuerdo con vos, pero no lo puedo decir”.

Por último, volvió a hacer hincapié en tener un plan de gobierno. En no poner “el carro delante del caballo”. Dijo que muchos políticos hablan de planificación porque hacen marketing, pero que en el PRO lo están haciendo en serio; con un desarrollo de más de un año, con cuatro expertos que ayudaron a impulsar los ejes y, según sus palabras, con diagnósticos de lo que le hace falta a la provincia.

