El peronismo demandó a Suarez por el roll over y no descarta ir a la Corte Suprema de la Nación

“El Gobernador decidió violar la Constitución. Aun cuando el propio Fiscal de Estado, la Asesoría de Gobierno y el mismo informe jurídico del Ministerio de Hacienda le advirtieron que lo que está haciendo no es legal. Creo que, incluso, es la primera vez en la historia mendocina en que se rechaza un dictamen de la Fiscalía de Estado”, apuntó Ilardo en referencia al informe que publicó el titular de esa dependencia, Fernando Simón, días atrás.

legislatura camara de diputados mendoza.jpg Por ahora, el intento de reestructuración de la deuda pública no pasará por la Legislatura.

“La impunidad y la sensación de creerse dueño de todo lo llevaron a esto. Y queremos destacar que para tomar este camino ha habido unidad de cada uno de nosotros. Todos los legisladores del Frente de Todos lo pidieron y estamos de acuerdo”, contó ante los micrófonos.

Respecto a las respuestas que ha brindado el oficialismo para defender su postura (que implican que la discutida acción no es, según ellos, una deuda nueva en sí, sino la reestructuración de una que se tiene actualmente), desde el PJ recalcaron que consideran erróneo ese pensamiento: “La Constitución es clara y afirma que necesita una mayoría especial. Y el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera no contradice eso, pero tampoco puede pasar por encima de lo señalado en la Carta Magna”, apuntó la otra figura que tomó la palabra, el jefe de la bancada opositora en Diputados, Germán Gómez.

"Y si finalmente fuera a la Legislatura el pedido de roll over, ¿tendría los dos tercios?" -les consultaron-. “Deberíamos analizarlo y ver. Siempre ha estado abierta nuestra postura a consensuar y discutir los temas”, respondió el sanrafaelino.

Por último, el diputado José Luis Ramón también habló y lanzó acusaciones graves: dijo que Suarez pretende sobreendeudar a la provincia porque se avecina un año electoral: “Las arcas provinciales no están en una situación de crisis. Quieren dinero fresco para la campaña”, apuntó el hombre de Protectora. “Además, se aprobaron sistemáticamente todos los pedidos de roll over de las administraciones radicales desde la asunción del ex gobernador Cornejo, salvo por alguna excepción en 2017. No es que falte diálogo en la oposición”, aseguró.

El peronismo pidió que se pague la deuda con el dinero del superávit

La senadora Mercedes Derrache viene siendo una de las voces más críticas desde el arco opositor por este tema. También tomó la palabra y reanudó un pedido que el PJ hace desde hace meses: “Es claro el superávit que se tiene luego del ejercicio 2022. Será de por lo menos 70 mil millones de pesos, cuando esta primera amortización de la deuda (lo que debe abonar la provincia dentro de dos meses) es de 25 mil millones; o sea que les sobraría dinero. Entonces no se entiende: ¿Tienen que volver a endeudar la provincia para pagar? Lo que queremos es que vengan a la Legislatura si quieren rollear y que paguen la deuda con los fondos que tienen”, marcó.

gomez germán roll over.jpg Germán Gómez dijo que no está cerrada la puerta para que el roll over sí se discuta en la Legislatura. El oficialismo cree que no se lo aprobarían.

Seguidamente, la senadora redobló la apuesta y dijo que el mencionado superávit tiene que ver con una gestión defectuosa: “Hay cosas que no vienen cumpliendo. Tanto en materia educativa como de seguridad, además de la subejecución en la obra pública. No quisieron sincerar las cuentas cuando se los pedimos desde acá. Nos cerró las puertas como nos tiene acostumbrados”.

Lo que hizo el peronismo fue un planteo de inconstitucionalidad con la solicitud de no innovar. Según expresaron los dirigentes del PJ, esto implica que la Corte deberá impedir que avance la decisión de Suarez, en tanto no se resuelva la cuestión de fondo: si es o no posible que el Ejecutivo refinancie sus pasivos –en este caso en dólares- a través de emisión de bonos a nuevos acreedores. Si fuera con el mismo tenedor actual, sí podría hacerlo sin tener que pasar por la Casa de las Leyes, según había dictaminado el fiscal de Estado, Simón.

