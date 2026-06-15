Docentes de las universidades convocaron al paro por 4 días tras rechazar la oferta de Nación

las-universidades-convocaron-a-la-cuarta-marcha-federal-en-reclamo-de-que-el-gobierno-cunpla-con-la-ley-de-financiamiento-foto-tnjuan-pablo-chaves-MD65PHTS7NGHLMUCXBNA3IL77Y

Los representantes sindicales formalizaron la negativa en las actas del Ministerio de Capital Humano, argumentando que los porcentajes otorgados por el Poder Ejecutivo no logran frenar el deterioro del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. Según indicaron los delegados, una porción mayoritaria de los cargos iniciales se encuentra actualmente por debajo de la línea de la pobreza, lo que motivó este fuerte plan de lucha.

El esquema estructurado por las bases gremiales se sostiene sobre tres ejes principales que consideran urgentes para el sector. El primero es la recomposición salarial para recuperar la capacidad de compra; el segundo es el reclamo de una ley de financiamiento para la educación superior; al tiempo que el tercero consiste en la exigencia de partidas operativas para el funcionamiento edilicio y el otorgamiento de becas estudiantiles.

Reclamos presupuestarios y el impacto del paro universitario

Más allá de la discusión salarial, el plenario de los trabajadores encendió las alarmas por la situación financiera de las instituciones educativas con vistas al segundo semestre del año. Desde el gremio señalaron que la falta de recursos para sostener las investigaciones y la reducción de los programas de bienestar estudiantil amenazan con paralizar de forma irreversible el funcionamiento del sistema educativo.

Javier Milei promulgó la ley de financiamiento a las universidades, pero suspendió su aplicación Desde Conadu señalaron que la falta de recursos para sostener las investigaciones.

“No se trata solo de defender nuestros sueldos, sino de defender la supervivencia misma de la universidad pública, gratuita y de calidad”, advirtieron los referentes de la federación docente tras finalizar el encuentro. Los sindicatos locales ratificaron que el presupuesto destinado al funcionamiento institucional no se encuentra sujeto a negociaciones que posterguen las necesidades básicas de las distintas facultades.

La protesta afectará la regularidad del calendario académico en un momento clave del año, coincidiendo con cierres de cuatrimestres y turnos de evaluación fijados con anterioridad. Diversas asociaciones de base locales confirmaron que se plegarán a la medida de forma total, garantizando la visibilización del conflicto mediante acciones en los accesos de las respectivas unidades académicas.

Expectativas ante la continuidad del conflicto salarial y el paro universitario

Con la confirmación de las cuatro jornadas consecutivas de huelga, la comunidad educativa ingresa en una etapa de alta tensión. Las comisiones directivas anticiparon que coordinarán protestas conjuntas y actividades de difusión pública para exponer la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación general.

El sindicato exige una convocatoria urgente a una nueva mesa de negociación donde las autoridades nacionales presenten una oferta superadora que permita destrabar la situación. Hasta el momento, los canales oficiales de diálogo no han emitido una nueva citación para retomar las discusiones paritarias con el sector educativo afectado.