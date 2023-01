Fayad aseguró que la deuda de Mendoza está en la mejor situación de las últimas dos décadas

-Desde la oposición -y particularmente en el justicialismo- se ha criticado el destino que se le da al superávit, porque se entiende que el dinero que queda debería dedicarse a ayuda social. Máxime frente a un presente con altos índices de pobreza y urgencias varias ¿Qué les respondería?

-Los superávit de un año se trasladan al otro en forma de remanentes: en 2023 son unos $20.000 millones. Eso se destina de manera genérica a financiar el gasto de 2023 tanto de prestación de servicios como de obra pública. Asimismo, la provincia -al igual que cualquier administrador de una pyme o de una familia- debe contar con un fondo anticíclico. Sobre todo en estos contextos de tanta inestabilidad, en los cuales la demanda por servicios públicos puede aumentar considerablemente en Salud, Seguridad y Educación.

Victor Peque Fayad.jpg Fayad dice que la deuda de Mendoza no representa un gran problema para la provincia.

El ahorro y la deuda

No es sólo Fayad quien piensa en ahorrar: en Casa de Gobierno intuyen que el próximo gobierno nacional tendrá que hacer recortes y temen que eso pueda impactar en las provincias. Por eso guardan algunas cartas a la espera de lo que venga.

Y entre los datos que resaltó Hacienda en el balance difundido está que se pasó de una economía deficitaria (-19% en 2015) a un superávit del 4% a diciembre de 2022. Eso -afirmó el documento- se consiguió al mismo tiempo en que se ejecutaban "medidas de alivio en materia de impuestos durante los últimos siete ejercicios fiscales".

►TE PUEDE INTERESAR: El peronismo demandó a Suarez por el roll over y no descarta ir a la Corte Suprema de la Nación

-El balance indica que “los resultados fiscales positivos permitieron tomar endeudamiento únicamente para financiar el plan de inversión pública provincial y no para gastos corrientes”. En ese apartado, sin embargo, no se menciona la toma de empréstitos para cubrir la deuda en 2023: ¿qué anticipan desde su cartera respecto al futuro del decreto que firmó el gobernador en ese sentido?

-La discusión sobre la deuda de Mendoza no puede reducirse a lo que podemos hacer con esa operación del rollover. Es importante entender que desde 2016 venimos trabajando sobre el tema de forma sostenida. Los años 2016 y 2017, de hecho, consistieron en recuperar la estabilidad de las cuentas después del desorden que dejó la administración de Paco Pérez.

-Y al asumir Cornejo se tomaron compromisos...

-Por entonces buscamos la forma de pagar un problema que nosotros no habíamos generado. Recalco esto porque parece que la deuda de Mendoza no tuviera que ver con el peronismo...Desde aquel punto, en que se tomó deuda por 500 millones de dólares, el total de lo que se debe ha venido cayendo. Esa es la película. No se puede analizar el 2023 sin tener eso en cuenta. Nosotros venimos gestionando de forma eficiente los pasivos de la provincia, que de hecho hoy no representan algo que no pueda afrontarse. Pero resulta que ahora nos centramos en ver qué se entiende por una palabra que aparece en la ley...

Pausa. El ministro aludió aquí a la disputa que hay acerca del término "reestructuración" en la novela del rollover. El Gobierno de Mendoza pretende tomar deuda con un nuevo acreedor en pesos para cambiar esa plata al dólar oficial y con eso afrontar los vencimientos -en dólares- que llegarán en los próximos meses. Sus técnicos aseguran que es una jugada maestra.

"Las cautelares que se presentaron no tienen sentido" "Las cautelares que se presentaron no tienen sentido"

La Fiscalía de Estado ya emitió un dictamen contra esa posibilidad: "reestructuración", para el fiscal Fernando Simón, significa negociar con el acreedor original un cambio en la deuda que con él se tiene. No se puede sumar a otros actores; no es un concepto elástico.

Por su parte, el gobernador Rodolfo Suarez firmó un decreto para concretar la estrategia oficialista sin pasar por la Legislatura, en medio de acciones legales del justicialismo y el Partido Verde para que se declare la inconstitucionalidad de la medida.

-Parece que este asunto terminará con un fallo de la Suprema Corte de Justicia; y eso puede llevar un tiempo ¿Qué hará mientras tanto la provincia?

-Nosotros vamos a esperar lo que diga la Justicia y así lo hemos expresado, por lo que las cautelares que se presentaron no tienen sentido: no haremos la operación hasta que no esté claro el panorama. Igual estamos preparados para enfrentar el pago de la deuda sin problemas. Planteamos la discusión que llegará a la Corte porque -por su importancia- es un debate que tiene que darse. Y no creemos tener la única verdad, por eso queremos que se expida el máximo tribunal.

►TE PUEDE INTERESAR: El fiscal de Estado insistirá contra Suarez ante la Corte por el decreto para rollear la deuda

El vínculo con la oposición

Fayad consideró que los peronistas vetan el decreto del rollover porque necesitan protagonismo.

"El peronismo está haciendo un acting con el objetivo de medir cuál será su poder negociador en los presupuestos de Mendoza. Pero el poder negociador no se gana así, sino con actitudes responsables. Uno escucha hablar a los legisladores (Lucas) Ilardo o a (Mercedes) Derrache y le dan ganas de contratarlos para nuestra campaña", señaló el entrevistado.

"La relación con la Fiscalía de Estado es fluida" "La relación con la Fiscalía de Estado es fluida"

Y siguió: "La realidad es que acá hay un manejo político que está impidiendo a la provincia hacer algo que le conviene. El propio fiscal de Estado reconoce en su dictamen que se trata de una operación conveniente. Y la ley no dice en ninguna parte que la reestructuración de lo que se debe tenga que hacerse con el acreedor original.

-¿Cómo es la relación con el fiscal de Estado, Fernando Simón?

-Tenemos un vínculo extremadamente fluido y reconozco que su equipo está integrado por gente muy profesional. En muchas cosas hemos coincidido y en otras no, y es importante que en Mendoza solucionemos esas diferencias de forma civilizada. Acá se trata de una discusión que excede al 2023: es a largo plazo, con vistas a cómo gestionará sus deudas la provincia.

alfredo cornejo rodolfo suarez.jpg Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, las caras de la gestión de Cambia Mendoza desde el 2015.

►TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno rechazó llamar a una sesión especial en la Legislatura para tratar el decreto del roll over

Los ejes que menciona la gestión radical

En el oficialismo gustan hablar del "Modelo Mendoza" como una serie de características que consideran saludable exportar a otras administraciones. Entre esos rasgos están los tres ejes que destacó Hacienda en su balance: baja de impuestos, equilibrio fiscal y disminución de la deuda.

"Del déficit recibido en el año 2015, que alcanzó el 19% de los ingresos, se pasó en 2022 a un superávit de 4% (...) El orden fiscal permite que la reducción de impuestos lograda sea sostenible en el tiempo", se lee en el documento.

El segundo eje, la consolidación del equilibrio fiscal, se habría logrado -según el informe- porque "la deuda pública total provincial medida en dólares es actualmente un 19% menor a la registrada en diciembre de 2015".

Eso conduce al tercer ítem, la deuda: "El stock de deuda consolidada, medido en dólares, es el menor de los últimos 20 años".

-Frente a esa lectura, el precandidato a la gobernación Omar De Marchi (PRO) afirmó que si bien hay algunos aspectos positivos, Mendoza quedó muy lejos de otras jurisdicciones en relación al crecimiento del Producto Bruto Geográfico (PBG) ¿Considera que se trata de una opinión acertada? ¿Qué variables podrían añadirse a la interpretación que hizo De Marchi?

-No he leído lo que dijo De Marchi. En los últimos 5 años los indicadores han mejorado, principalmente en materia de generación de empleo. Y la comparación con otras provincias es improcedente, sobre todo con aquellas que reciben 2, 3 y hasta 4 veces más coparticipación que Mendoza.

A continuación, el Balance 2022 que publicó el Ministerio de Hacienda:

Balance 2022 Las finanzas publicas de Mendoza-1 (1).pdf

►TE PUEDE INTERESAR: Presupuesto 2023: Suarez y Fayad confirmaron que no le pedirán apoyo al peronismo para refinanciar la deuda