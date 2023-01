El radicalismo local llevó su posible ruptura con De Marchi a la mesa nacional de la oposición

Sin embargo, en la segunda mitad del cónclave el tópico se posó en el futuro de Juntos por el Cambio y en las posibles primarias que se darán en cada una de las provincias. Ahí surgió Mendoza y el "tema De Marchi", que evidentemente está inquietando tanto a los radicales, que ya lo llevan hasta las altas esferas de la coalición en Buenos Aires.

► TE PUEDE INTERESAR: Un hombre terminó con la cara desfigurada al ser atacado a palazos por un limpiavidrios en Capital

Omar de Marchi presentación PRO (6).jpeg ¿Quedándote o yéndote? De Marchi aún no decide si su futuro está en Cambia Mendoza. Foto: Martín Pravata

"Se habló mucho de robustecer el frente y del panorama en todas las jurisdicciones. Además reafirmamos que Juntos había firmado en septiembre que, en cualquier provincia en que tengamos primarias, sí o sí se iba a ir por adentro, que nadie podía correrse de eso", dijo a Diario UNO uno de los tres mendocinos que estuvieron presentes. Es claro que están obligando virtualmente a De Marchi a definirse, pero fuera de sus respuestas -que no han sido ni por sí no por no, aprovechando esa incertidumbre-, el exintendente de Luján nunca ha expresado que se irá. Al menos no de modo explícito.

"A nivel nacional lo vieron muy serio al tema, y hasta (Martín) Lousteau fue crítico con Rodríguez Larreta por esto", agregaron. La sorpresa llega porque el economista está muy cerca del jefe de Gobierno -tanto que es casi de su equipo y asoma con firmeza para sucederlo, en un poco usual enroque de la UCR con el PRO-. Sin embargo, según marcaron, se paró en la otra vereda y puntualizó que no era buena la estrategia de amagar con abrirse. Precisamente, lo que sienten que hace De Marchi con una posible anuencia del porteño.

► TE PUEDE INTERESAR: Una turista de 61 años murió cuando realizaba una expedición en el Manzano Histórico, en Tunuyán

La postura de Juri habría sido apoyada por Ernesto Sanz y Julio Cobos, además de otros de los presentes. El presidente del partido, Gerardo Morales, prometió tomar el tema "especialmente" en la mesa nacional, que comenzó este martes y está inaugurando una serie de encuentros. Esos cónclaves se mantendrían durante todo el verano y es probable que el asunto del PRO mendocino se dialogue allí.

Un dato no menor es que se esbozó la chance de que, el 10 de diciembre, en Mendoza haya un tercer mandato radical consecutivo (inédito desde la aparición del peronismo). Ningún correligionario querría poner en peligro esa foto, y por eso se apuntó dicho dato en la noche del lunes. "Se valora mucho que pueda haber 12 años seguidos de UCR en la provincia", confiaron.

mesa ucr cobos juri.jpg La mesa nacional de la UCR.

Además se repasó el cronograma electoral en todas las provincias y se mencionaron algunas de las estrategias que pondrán en marcha para intentar ganar en ellas. Por ahora no hubo respuestas desde el eje del PRO mendocino, pero se espera con que pueda haber alguna devolución en la tarde del martes, probablemente después de escuchar si en el encuentro de JxC se toca o no el tema, como especulan algunos radicales que ocurrirá.

► TE PUEDE INTERESAR: Cobos y Juri, en la mesa radical que pidió "paralizar el Congreso" por el juicio a la Corte

Un antecedente parecido con Omar De Marchi

No es la primera vez que el asunto escala tanto: en la previa de las legislativas 2021 también hubo especulaciones respecto a un portazo del diputado. De hecho, frentes como Vamos Mendocinos (que aglutinó al PD, liberales, la Coalición Cívica y el novísimo Mendoexit) se quedaron esperando un guiño del dirigente para ir con ellos. No ocurrió. Se quedó en Cambia Mendoza. Pero, según contaron en aquella época, la ambivalencia que mostrara en aquellos días motivó a que hubiese llamados a Patricia Bullrich para que intercediera como titular del PRO.

Es claro que esa carta no podría ser jugada ahora. Las aguas amarillas están nítidamente separadas y dejaron a De Marchi absolutamente corrido hacia el sector de Horacio Rodríguez Larreta.

Del otro lado, Bullrich sigue haciendo campaña para pelearle la presidencia y tiene en la provincia a ciertos aliados importantes: desde Alfredo Cornejo, quien no esconde su vínculo con ella, hasta el diputado Guillermo Mosso del PD disidente; pasando por Enrique Thomas y la ex legisladora -pero tan vigente como siempre en redes- Hebe Casado. Eso sin mencionar que tiene su propio grupo militante: las excéntricas "Pelo de Cocker Planchado", una veintena de mujeres que se mueven en las redes y se reúnen casi semanalmente.

Horacio Rodríguez Larreta Omar de Marchi.jpg Larreta, en una de sus visitas a Mendoza en 2022, acompañado por el PRO local.

Mientras, De Marchi no vacila en continuar con su campaña, que arrancó formalmente con su acto de lanzamiento de metas, el viernes 23 de noviembre. Después de eso, y como ya adelantó Diario UNO, tiene pensado arrancar un recorrido por el territorio provincial desde la segunda quincena de enero, junto a algunos de los que componen la Agencia Mendoza para la Acción (AMA), su plataforma preelectoral.

La única duda es si seguirá tan activo como siempre en el armado federal de Horacio Rodríguez Larreta, o si los avatares de la carrera mendocina hacia las urnas le hace tomar distancia de ello.

En Buenos Aires, algunos pusieron a rodar la versión de que analiza "bajar un cambio" en el raid por la presidencia de HRL, y que hasta hay un nombre para hacerse cargo de su rol: Eduardo Machiavelli, contador y colaborador del porteño desde hace muchos años.

La respuesta sólo la tiene el ex demócrata. Al menos por ahora.

► TE PUEDE INTERESAR: De Marchi sumó una nueva crítica a Suarez: "Debieron llevar el roll over a la Legislatura"