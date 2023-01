La titular del IPV cruzó a De Marchi: "El 2022 ha sido súper positivo en construcción de viviendas"

"Este año que pasó fue el peor de los últimos cuarenta en cuanto a construcción de viviendas en Mendoza", dijo en Radio Nihuil. "Es algo que le he comentado a Horacio (Rodríguez Larreta), porque él es muy obsesivo de que las cosas se cumplan, de que suceda. Imaginate que yo tengo que contarle cómo están las cosas acá y la verdad es esa: el peor de los últimos cuarenta", remarcó.

Ante la crítica que le apuntó directamente, la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, dijo este jueves en diálogo con Radio Nihuil que "los datos de Omar son erróneos". Según la funcionaria, "en el 2022 se abrieron más de 83 licitaciones. Al día de la fecha el IPV ha abierto más de 160 licitaciones que indican un número de 9.000 viviendas licitadas, en distintos procesos, algunas ya entregadas, otras en proceso de construcción y otras próximas a iniciarse en este primer trimestre del 2023".

Sin embargo, el número al que apela es un balance de toda la gestión de Rodolfo Suarez, que según los datos oficiales de la página del IPV ha entregado en los primeros 3 años de gestión 2.377 casas, número al que se llegó entregando en el 2022 660 casas. Eso se reflejó en un informe que publicó Diario UNO el 2 de enero pasado.

"Todavía el año 2022 no está cerrado administrativamente, de todas las obras que se terminan de ejecutar en diciembre los certificados se pagan en enero. Pero los datos que manejamos, es que en la gestión se han entregado cerca de 3.000 viviendas, hay ejecución 4.100 y estamos por iniciar 2.882. No hay que dejar de lado, que el Gobierno como el mundo atravesó un proceso de pandemia, por el cual si bien no se paralizó la obra, en el 2020 no pudimos hacer nuevos llamados a licitación y eso en una gestión de 3 años atrasa los tiempos", repasó Ontanilla.

Para sostener su afirmación de que la construcción de viviendas es un eje en la gestión de Suarez, la titular del IPV también sumó que con Mendoza Activa se ha "apalancado" la construcción de 5.000 casas, a las cuales el Estado aportó el 40% de las inversiones.

Cómo impactó la variabilidad de los precios y la falta de materiales de construcción

Además del impacto que pudo tener la pandemia, Ontanilla también apuntó que la variabilidad de los precios de los materiales de construcción y la misma falta de esos materiales también ralentizaron algunas construcciones.

"No hemos tenido grandes complicaciones con licitaciones desiertas, algunas muy pocas las hemos vuelto a llamar actualizando algunos precios. Si por supuesto los precios van variando y el año pasado hubo falta de materiales y eso hizo que algunas obras tuviesen un atraso en la ejecución, pero eso ha mejorado bastante, y en los últimos llamados a licitación, las empresas se han presentado incluso por debajo de los presupuestos oficiales", remarcó.

En la proyección que el IPV hace para este primer semestre del 2023 figura un banco de proyectos de 1.200 viviendas más, que se suman a tres líneas de trabajo: "el programa Construyo mi casa, en el que el IPV entrega un crédito hipotecario, el IPV Mi casa que prontamente vamos a abrir inscripciones de 600 viviendas que ya están en ejecución y otras 1.000 que están arrancando y el programa Mejoro mi casa, que es un programa que existió con fondos de la Nación y hoy se financia con fondos de la provincia", enumeró.