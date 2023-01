"Queremos que quede bien expuesto, porque son claves esos diputados para que el kirchnerismo consiga mayoría y poder aprobarlo en el recinto", afirmó el ex gobernador de Mendoza en una entrevista al diario Clarín

Al ser consultado sobre la relación de algunos integrantes de JxC con el ministro de Economía sostuvo que "me cuesta ver esas amistades de dirigentes de Juntos por el Cambio con Sergio Massa, que es un aliado del kirchnerismo y en momentos en que la Argentina está rota. No me consta que hablen con él, es algo que dicen los medios, pero si así es no me parece bien. Yo creo que no tenemos que tener diálogo con Massa, que es parte de este proyecto populista del Frente de Todos".

La interna de JxC por las elecciones 2023

Alfredo Cornejo se refirió a las actividades de algunos miembros de JxC como Rodríguez Larreta, Gerardo Morales o Martín Lousteau, a quienes se los puede ver en distintas actividades públicas en este verano en modo campaña con miras a las elecciones 2023.

"Es inevitable que aquellos que tienen pretensiones de ser candidatos a presidente este año no hagan actos o recorridas de campaña. Después las cosas se resolverán en una PASO, con todos adentro, y en la que compitan uno, dos o tres candidatos, depende lo que se decida", sostuvo el mendocino.

Alfreco Cornejo 3.jpg Elecciones 2023: Alfredo Cornejo quiere que el radicalismo sea protagonista en JxC.

Aunque agregó: "Tenemos la necesidad de ponernos firmes en los hechos y la narrativa, porque el kirchnerismo está vivo, no está derrotado y va a dar pelea hasta el final, a ser competitivo. No le va bien en nada de lo que propone, pero están unidos, Massa con Cristina, más allá de lo paupérrima que pueda ser la gestión de Alberto Fernández. No podemos bajar los brazos, hay que ser coherentes".

"Por eso planteo que tiene que ser una PASO con dos o tres nombres, no más que eso. La experiencia de 2021 fue muy buena, ya que estuvimos unidos en 21 de los 24 distritos electorales. En mi caso, estoy para contribuir a que estemos unidos y demos una opción de alternancia de poder para reemplazar al kirchnerismo, que es lo más nefasto que le ha pasado a la Argentina", sostuvo el líder radical.

Alfredo Cornejo sobre su posible candidatura

Cornejo se refirió al lugar que podrá ocupar como candidato en las elecciones 2023, ya sea a nivel nacional o en Mendoza, y afirmó que "esta para contribuir desde donde me toque. Incluso no descarto seguir en el Senado. No voy a anteponer candidaturas, creo que nadie debe hacerlo. Yo lo pienso de esa manera, pero quizá no todos entienden eso en Juntos por el Cambio.

Días atrás, Rodolfo Suarez -en dialogo con radio Nihuil- lo eligió como "su candidato" a Gobernador de Mendoza por el radicalismo y argumentó su posición: "Tiene que ver con la continuidad, con la visión compartida de cómo se tiene que llevar la provincia de Mendoza en cuanto a la austeridad".

Luego de ello, Alfredo Cornejo se mostró agradecido con el comentario del Gobernador pero afirmó que su candidatura es un tema que "no está resuelto porque hay que hacerlo en equipo".

Por otra parte, al ser consultado sobre las posibilidades de Cristina Kirchner y Alberto Fernández como candidatos sostuvo: "Creo que finalmente, Cristina va a ser candidata a algo, pero da igual. Lo importante es que el Frente de Todos lo maneja ella, lo lidera. En cuanto al Presidente aseguró que "tiene la fantasía de ser candidato es simplemente eso, una fantasía que tiene Alberto, nada más. Puede ir a una PASO, pero su gestión no lo avala", finalizó.

