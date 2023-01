Hinojosa aprovechó la visita del Presidente para pedirle que active un préstamo del BID

"Pude hablar con el Presidente y le conté que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene acordado un préstamo para la vitivinicultura de Mendoza. Le pedí que acelere el decreto para aceptar el préstamo, dadas las necesidades del sector. Me dijo que sí, tomó nota y lo va a trasladar a su gabinete para emitirlo rápidamente. O sea, aproveché la oportunidad", le dijo Hinojosa al periodista Pablo Pérez Delgado en el programa El Ventilador de Radio Nihuil.

Enseguida relacionó la gestión que hizo él con el Presidente, con la actitud de Rodolfo Suarez: "Es un ejemplo puntual de lo que significa estar presente en la visita de un Jefe de Estado. Su no hubiera ido, no hubiese tenido esa posibilidad de hablar dos minutos con el Presidente. A eso me refiero cuando digo que se pierden oportunidades".

►TE PUEDE INTERESAR: Una turista de Brasil sufrió un accidente en El Challao cuando iba en un parapente con un piloto

"Suarez es el gobernador de todos los mendocinos, no de un sector político"

Hinojosa en llegada de Alberto Fernandez.jpg Uno más del público. Martín Hinojsa es el primero de la izquierda, en el acto de inauguración de obras en Lavalle en el que participó Alberto Fernández.

El presidente del INV dijo que "el presidente de la Nación visite Mendoza siempre está bueno. Cuando viene un presidente trae obras como ahora la de El Paramillo y la cárcel federal y son obras que quedan en Mendoza. Uno puede o no estar de acuerdo pero la realidad es esa, que se inauguran obras, que se invierte desde el Estado nacional. Institucionalmente es importante. Por eso, con todo el respeto que le tengo al gobernador, a mi juicio comete un error al no estar. Además es el gobernador de todos los mendocinos, no de un sector político".

►TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Cornejo defendió a Rodolfo Suarez y calificó de hipócrita al ministro Wado de Pedro

Hinojosa insistió con que se tiene que terminar con la grieta y dejó su reflexión: "Tiene que respetar la institucionalidad. No recuerdo que haya habido un gobernador que no reciba al Presidente. Vos podés estar más o menos de acuerdo, tener tus intereses, pero no podés no sentarte a dialogar y a discutir".

"Esa forma de hacer política es vieja. No poder sentarte a una mesa con alguien que piensa distinto y tratar de llegar a obtener algo para los mendocinos deja mucho que desear. No me parece bien, no es tan inconveniente ni tan difícil reunirse con alguien de otro partido y acordar cuestiones que sirven para la gestión" "Esa forma de hacer política es vieja. No poder sentarte a una mesa con alguien que piensa distinto y tratar de llegar a obtener algo para los mendocinos deja mucho que desear. No me parece bien, no es tan inconveniente ni tan difícil reunirse con alguien de otro partido y acordar cuestiones que sirven para la gestión"

Incluso, el dirigente peronista fue más allá al decir que "estarse quejando todo el tiempo no es el camino. Quedarse en la queja es perjudicar a los mendocinos. Se pierden oportunidades. Cuando viene un presidente, el gobernador le puede plantear problemas, explicar situaciones y mostrarle su disconformidad".

"Vos podés discutir sin pelearte -añadió-. A mí me pasa todos los día en el Instituto. Tenemos discusiones y a veces llegamos a un acuerdo pero otras veces no. Pasa en todos los ámbitos. Pero si te querés reunir nada más que con los que están de acuerdo con vos, empezás a perder el sentido de la realidad".

Señaló también el precandidato a gobernador por el peronismo mendocino: "Me pasó con las heladas, tema que me toca muy de cerca porque soy productor. Entramos en una discusión de quién ponía los fondos, si la Nación o la Provincia. Y la verdad es que cuando hiela -sé lo que es eso- lo que menos te importa es quién pone el dinero, lo que importa es solucionar el problema".

Acto en Lavalle.jpg El acto en Lavalle. Allí no estuvo el gobernador como tampoco asistió a la inauguración de la cárcel federal en Cacheuta.

El préstamo del BID

Martín Hinojosa dio alguna precisiones sobre el préstamo de 40 millones de dólares para el sector vitivinícola acordado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El funcionario aclaró que si bien el INV es el responsable administrativo habrá una mesa de diversidad que será la que tome decisiones integrada también por la Coviar y el INTA.

Los fondos se manejarán con el sistema "llave en manos" y no pasarán por el Instituto de Vitivinicultura que sólo los administrará.

Se hará un reglamento operativo para los beneficiarios, que será público. Allí se van a establecer las condiciones y requisitos para acceder a los fondos como también las prioridades.

►TE PUEDE INTERESAR: Flor Destéfanis lamentó no poder acompañar a Alberto Fernández pero le mandó un mensaje