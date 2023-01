Rodolfo Suarez contó los motivos de su desplante al Presidente: "Lo de Portezuelo me produjo bronca"

"No es sólo que pidiera un nuevo estudio de impacto ambiental; lo que hizo fue, directamente, darle un 'no' rotundo a la obra", explicó Suarez. "Porque en el laudo, finalmente escribió que debían hacerse esas pruebas, pero además someterse a que las aceptara el Coirco (el comité de cuenca donde están las cinco provincias del Río Colorado). Al hacer eso, lo que está haciendo es frenar la obra para siempre, porque La Pampa nunca va a querer que se haga y las decisiones en ese marco deben ser unánimes", sumó.

Alberto Fernández en Mendoza Katopodis(46).jpeg Suarez habló de Portezuelo, pero en torno al laudo, no mencionó la demora de Alberto Fernández para emitirlo. Según los radicales, estuvo cuatro meses desfasada. Foto: Axel Lloret

Precisamente ese fue el punto que horas atrás objetó el ministro del Interior, "Wado" De Pedro. Según el dirigente peronista, lo único que pidió Fernández fue lo mismo que había exigido antes Mauricio Macri. Es decir, un análisis de toda la cuenca y no de sólo una porción. Entienden que Mendoza ha hecho un estudio parcial a propósito, y que este debe ser ampliado. La respuesta en la provincia -y Suarez lo dijo en la entrevista- es que esos documentos ya fueron aprobados por el Coirco una vez, con lo cual deberían seguir siendo válidos, según dio a entender.

"Esto fue algo que, de un día para el otro, se sintió como un plumazo, como un golpe en la cabeza. Cuando es una obra histórica, que lleva años de estudiarse, de trabajarse; con una licitación que va para más de 24 meses, en este momento" agregó Suarez. A eso sumó algunos beneficios que tendría la central hidroeléctrica para el resto del país, como los ya mencionados 240 megavatios que produciría y los miles de puestos de trabajo.

Otros motivos para la ausencia de Suarez

Suarez también dijo que no había estado por otras actitudes que no le han gustado del Ejecutivo nacional. Mencionó un tema que surgió nuevamente esta semana, como los aportes discrecionales del Tesoro. Según un estudio de la consultora Politikón (que el Gobierno provincial se encargó de difundir esta semana), la provincia está última en el ranking de esos desembolsos no automáticos, marcando nuevamente esa discriminación de la que se viene hablando desde finales del 2019.

Rodolfo Suarez y Alberto Fernández.jpg Suarez y el presidente se reunieron a mediados de año. El encuentro había generado expectativas en torno a destrabar el laudo, pero no ocurrió.

Además de eso, volvió sobre los viajes a Chile a los que no fue invitado en ningún momento. De hecho, el mandatario sí llevó en su comitiva -en ese entonces- a otros dirigentes mendocinos, pero del peronismo. A una de sus giras oficiales por el vecino país -en marzo de 2022- llevó a la diputada nacional Liliana Paponet, del sector de los hermanos Félix, pero jamás cruzó una convocatoria al mandatario local.

Por todo esto es que el sancarlino había hablado de "no ser hipócrita" y que por ello no asistiría a los encuentro. Además dijo que Fernández estaba en "modo campaña" y que por eso venía a Mendoza. "Hasta él mismo lo admite", había rematado. De eso se tomó el mandatario en su discurso, y aseguró que "tal vez a Rodolfo Suarez alguien lo confundió. No estoy haciendo campaña".

Sí lo acompañó al Presidente el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, al igual que personal de Aysam y, por supuesto, un grupo de dirigentes del peronismo y partidos afines.

