Alfredo Cornejo defendió a Rodolfo Suarez y calificó de hipócrita al ministro Wado de Pedro

Una vez más el senador nacional Alfredo Cornejo (UCR) no se guardó nada y fiel a su estilo confrontativo se despachó contra el ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, al que calificó de hipócrita. Justamente ese mismo calificativo había utilizado Rodolfo Suarez para fundamentar su ausencia en la visita presidencial de este miércoles cuando dijo: "No quiero se hipócrita y no voy a acompañar a Alberto Fernández".