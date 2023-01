Wado de Pedro le reprochó a Suarez "su actitud poco democrática" tras el desplante al Presidente

Y valoró: "No es contra nadie, sino en favor del medioambiente y las futuras generaciones”.

Eduardo Wado De Pedro y Rodolfo Suarez tras el otorgamiento de un crédito para cloacas en Tunuyán.webp Rodolfo Suarez y Wado de Pedro, con sonrisas que se desvanecieron rápidamente.

Críticas a Rodolfo Suarez

El titular de la cartera de Interior, a la vez, resaltó que “el viaje del Presidente -que tiene previsto llegar a Mendoza este miércoles- es oficial y tiene por objetivo inaugurar una obra que mejorará la calidad de vida de 340 mil mendocinos: la planta purificadora de Paramillo (en Lavalle), que generó además 250 puestos de trabajo y requirió una inversión de más de $3 mil millones del gobierno nacional para la provincia de Mendoza”.

Ese subrayado sobre el carácter "oficial" del viaje apuntó directamente contra Suarez, quien se ha mostrado reticente a una reunión con Fernández.

"No quiero ser hipócrita; no voy a acompañar a Alberto Fernández en su visita a Mendoza. Está en modo campaña, él mismo lo ha dicho", siguió Suarez en una extensa entrevista concedida a radio Nihuil. Además, aseguró que no estará presente porque nadie lo invitó de modo formal a participar de la recorrida que incluirá tres obras públicas financiadas por la Nación: la finalización del complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo, la inauguración de la Planta Depuradora de Líquido Cloacales El Paramillo, en Lavalle; y la recorrida de la obra de duplicación de calzada sobre la Ruta Nacional 40, entre el acceso al aeropuerto El Plumerillo y la localidad de Jocolí, en Lavalle.

“No recibir a un presidente para inaugurar una obra en beneficio de los habitantes es una actitud poco democrática y antirepublicana. Parece que lo que usted no quiere es mostrar esta obra porque atenta contra su relato de autovictimización permanente”, señaló De Pedro.

Y concluyó: "Parece que el que está en campaña es usted”.

En el marco del laudo, el Presidente instruyó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas a colaborar con el COIRCO en la elaboración de los procedimientos técnico administrativos necesarios y de los términos de referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, los cuales deberán concretarse en un plazo de 60 días.

