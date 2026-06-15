El arco político despide a Taty Almeida, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Durante los mandatos de Néstor Kirchner y de la ex jefa de Estado, Taty Almeida respaldó de forma abierta las iniciativas oficiales de Memoria, Verdad y Justicia. En múltiples encuentros compartidos, como las reuniones en el Senado de la Nación, la referente social había destacado la fortaleza de la ex mandataria, consolidando un vínculo de mutuo reconocimiento histórico.

En los últimos años, ante los procesos judiciales que afrontó la ex presidenta, la titular de las Madres se manifestó públicamente a su favor. Sostuvo ante la prensa que existía una persecución política en su contra y acompañó activamente las movilizaciones en apoyo a la referente de la oposición nacional.

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El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se ubicó entre los primeros funcionarios en manifestar su pesar a través de los canales digitales, donde dedicó un sentido "Hasta siempre, Taty" para recordar a la militante. Su mensaje destacó la importancia de mantener vivas las banderas que defendió la dirigente.

La diputada del FIT, Myriam Bregman escribió en sus redes: "Marzo de 2025, ese día se colocó una baldosa en homenaje a Alejandro Almeida, el hijo de Taty secuestrado por la Tripe A en 1975. Fuimos muchos las y los que estuvimos allí para decir ¡Presente! Y escuchar a Taty decir 'no nos han vencido'. ¡Hasta siempre, Taty!".

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Por su parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, describió a la referente social como una mujer que dejó una huella imborrable para las generaciones enteras del país. El jefe comunal extendió su afectuoso saludo a la familia y destacó la calidez y el compromiso que caracterizaron las acciones de Taty Almeida.

A los mensajes institucionales se sumó el jefe municipal de Florencio Varela, Andrés Watson, quien manifestó su profunda tristeza por el deceso. El mandatario local remarcó la convicción inquebrantable de la dirigente para transformar el dolor individual en una causa colectiva por la justicia y la igualdad social.

Detalles del último adiós a Taty Almeida

La familia de la activista confirmó las precisiones sobre las ceremonias de despedida, respetando las disposiciones que la propia militante había expresado en vida. El velatorio de Taty Almeida se desarrollará en la sede del sindicato de las telecomunicaciones Foetra, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las puertas del establecimiento gremial se abrirán para recibir al público este lunes a las 14 y la actividad se extenderá hasta la medianoche. Las autoridades informaron que la jornada del martes mantendrá el espacio abierto desde las 8 hasta las 12 para permitir el saludo final de todos los allegados.

Su hija, Alejandra Almeida, precisó que la ceremonia se realizará a cajón cerrado y solicitó de manera especial a los asistentes que no envíen flores. En su lugar, pidieron encarecidamente destinar ese dinero en forma de donaciones para el sostenimiento económico de la organización de Madres de Plaza de Mayo.