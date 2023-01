Al menos 10 vehículos reventaron sus ruedas por una seguidilla de pozos sobre en la Ruta 7

Al menos 10 vehículos quedaron varados al costado de la Ruta 7 hacia el Oeste, a la altura de calle Cochabamba, en Luján, entre la madrugada y la mañana de este martes, luego de que reventaran uno o dos neumáticos. Según denunciaron las víctimas, algunos hasta rompieron las llantas al pasar por los pozos sobre la calzada que afectan la mano que va hacia la alta montaña.

ruta 7 pozos vialidad nacional 2.jpg Los pozos sobre la Ruta 7 tienen una gran profundidad y extensión. Las víctimas aseguraron que no se ve nada.

Tal fue el susto y nerviosismo de las personas, que aseguraron que hasta ahora no hubo un accidente grave "de milagro". Precisamente, los pozos de gran profundidad los encuentan quienes circulan por el Acceso Sur y toman la Ruta 7 hacia el Oeste, a 300 metros del cruce.

"Reventamos las dos cubiertas. Nos hicimos a la orilla y había otros dos autos más. Al rato le pasó lo mismo otros dos más. Y nos contaron que en la noche había otros dos autos más, por lo menos a 10 vehículos les pasó lo mismo", expresó una mujer que iba con su familia hacia Chile.

María, otra de las víctimas, dio su testimonio en el siguente video:

Indicaron que es "un pozo seguido del otro. Reventamos dos ruedas, y una de las llantas ya no sirve más, la tenemos que cambiar", indicó otra víctima, que agregó: "Como estaba de noche no se veía, y no está señalizado".

Una mujer que iba solo con su pequeña bebé hacia Pedriel, dijo indignada a Radio Nihuil: "Acabo de romper la cubierta. Es una vergüenza, se rajó entra. Ando con una bebé y no sé qué hacer. Estamos las dos solas. Podría haber pasado cualquier cosa si ella no venía bien sujeta, y encima hay muchos autos en la banquina". Además, los camiones pasaban a toda velocidad por el mismo lugar.

Algunos pudieron cambiar la rueda por el auxilio, mientras que otros debieron esperar una grúa para ser remolcados e ir a conseguir nuevas para poder viajar.

ruta 7 pozos vialidad nacional 3.jpg Las víctimas fueron asistidas por allegados para cambiar las cubiertas rotas y así poder regresar para el recambio.

Vialidad Nacional aseguró que se hará cargo

Guillermo Amstutz, titular de Vialidad Nacional en Mendoza, expresó: "En ese tramo la estructura de la carpeta asfáltica está muy deteriorada y muy vieja", y adelantó que está incorporada en un proyecto para obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero no es una solución inmediata sino a largo plazo.

En el siguiente video se puede ver en detalle la dimensión de los pozos:

El problema es que, en ese sector donde está la seguidilla de pozos "se junta el tránsito internacional, el de las destilerías y los turistas, los que van hacia Chile, o a la montaña, y los remiendos que se hacen son de corta duración".

El funcionario detalló que "antes de fin de año hicimos un repaso completo de la calzada, pero con las tormentas y el alto tránsito que circula por allí, aparecieron nuevamente los pozos que generaron estas roturas, que son inaceptables".

Para solucionar esto lo más rápido posible, aunque sabe que no es algo duradero, aseguró que mandó inmediatamente a las cuadrillas que trabajan en la obra de la Ruta 40 para que bacheen los pozos, ya que la reparación estructural de la calzada no es inmediata y no se puede reencarpetar encima. Además, ordenó que se colocaran carteles de señalización para precaución y velocidad.

"Quienes tuvieron un accidente o sufrieron alguna rotura, les pedimos que se acerquen a mesa de entrada de Vialidad Nacional y vamos a canalizar los daños acá con los seguros que contamos", señaló Amstutz.