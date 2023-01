Denunciaron que en la ruta de Chile una banda pincha las ruedas y asalta a los turistas argentinos

Lo alarmante del tema, es que según autoridades chilenas, esta temporada veraniega se han registrado varios robos con esta modalidad con los argentinos como víctimas elegidas.

pinchadura-turista-chile.jpg Imagen del "clavo miguelito", que en realidad es un dardo hueco, con el que pinchan las ruedas de los turistas y realizan los robos en Chile. Gentileza Verónica Drazich

El relato de una odisea

Apenas ingresada este lunes de vuelta a Mendoza, se pudo tomar contacto con Verónica, que había contado escuetamente su mal momento en las redes sociales, y también al aire de Radio Nihuil en el programa Primeras Voces.

En comunicación telefónica con Drazich, que ya estaba por la tarde en Uspallata, en su retorno a casa, ella relató detalladamente lo sucedido. "El primer intento fue antes de ingresar a la ciudad de Los Andes, cerca de las 14, donde trataron de encerrarme entre dos vehículos -dos camionetas de alta gama-, lo que demuestra que la banda no es de improvisados".

Uno de ellos seguía a las turistas mendocinas "casi pegado al paragolpes" -camioneta blanca-, y el otro iba delante -camioneta azul-. Cuando redujeron la velocidad en un paso a nivel ferroviario, la camioneta delantera se detuvo de repente para que frenara el auto de Verónica, mientras que de la que iba detrás se bajó un sujeto y se acercó sospechosamente", recordó.

Afortunadamente la mendocina no se amedrentó, se abrió y escapó, con la rueda pinchada (en llanta), y no se detuvo hasta el casco urbano de Los Andes, donde pudo ir a una gomería y reparar el daño hecho por un singular clavo "Miguelito", en realidad una especie de dardo hueco (para que salga el aire más rápido), que le fue disparado con algún dispositivo desde la distancia. La cubierta quedó destruida por la audaz decisión de no frenar con la rueda trasera izquierda en llantas, y llegar a un lugar seguro.

los andes-cruce ferroviario-chile.jpg En este cruce ferroviario previo al ingreso a Los Andes, el auto de las turistas mendocinas sufrió el primer intento de robo y pinchadura de un neumático.

Pero el acecho de los delincuentes no se detuvo ahí, sino que unos 60 km más adelante, antes de llegar a Quillota, volvió a aparecer la fatídica camioneta azul, con tres ocupantes, coincidente con el claro sonido del pinchazo. "Estando en el peaje San Pedro, de Quillota, cuando estaba pagando, mi amiga me dice que nos habían vuelto a pinchar una rueda. Se sentía claramente el ruido del aire saliendo. Y encima veo a la camioneta azul, más adelante, esperándonos", contó Vero sobre el angustioso momento que vivió junto a su amiga.

"Los chicos del peaje llamaron al servicio mecánico que tiene la misma empresa del peaje, y vino un mecánico a cambiarnos la rueda. Además le avisamos a un móvil del PDI (Policía de Investigaciones), que argumentaron que no tienen jurisdicción en la ruta internacional, y nos dijeron que le correspondía a Carabineros. El chico que nos atendía en el peaje, llamó a Carabineros, y le dijeron que tenían una hora de demora", continuó relatando la infortunada veraneante.

Ya asustadas ambas viajeras por la presencia de los maleantes, tomaron una decisión. "Decidí llamar a un amigo que vive en Chile, y además de venir a acompañarnos, se puso en contacto con una conocido de él, que es diputado, y mágicamente vinieron los policías. Ellos nos dijeron además, que el PDI debería haber actuado ya que ambos tienen jurisdicción. Ya cuando quisimos hablar con el móvil de la PDI, desapareció la camioneta azul. Así que pudimos luego ir a Viña (del Mar), que era nuestro destino", explicó.

Finalmente y ya disfrutando de su descanso en las aguas del Pacífico, tuvo por boca de los trasandinos un panorama más claro de lo sucedido. "En una cena que tuvimos con nuestro amigo que vive hace años en Chile, había otro político, creo que era senador nacional, y nos dijo que hace un tiempo que está actuando esta banda, que creen que es de colombianos, y que busca a los argentinos porque generalmente no hacemos la denuncia, y viajamos con dólares. Además me felicitó por hacer la denuncia y agregó que también el objetivo son preferentemente mujeres solas, ya que suelen llevar alhajas, y son más fáciles de dominar", concluyó.