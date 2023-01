Flor Destéfanis lamentó no poder acompañar a Alberto Fernández pero le mandó un mensaje

De todos modos, pese a los posteos de la titular del PJ, las críticas del peronismo alternativo por las notorias ausencias de algunos referentes del kirchnerismo -espacio al que está alineada la jefa comunal santarrosina- no se hicieron esperar, por parte del senador provincial Rafael Moyano y de la secretaria de Gobierno de Maipú, Fernana Lacoste.

La justificación de Destéfanis

Destéfanis expresó este miércoles: "Lamento no poder acompañarlos presencialmente, me encuentro esta semana de licencia junto a mi familia ya planificada hace meses. Seguramente no faltará oportunidad para que podamos encontrarnos y seguir proyectando la patria que soñamos, el lugar que nos merecemos"

Antes, había hecho conocer un mensaje de salutación: "Bienvenido querido compañero Alberto Fernández a Mendoza. Desde el Consejo Provincial celebramos su visita, la tercera desde que asumió, junto a un gran ministro como Gabriel Katopodis con quien venimos trabajando fuertemente por Santa Rosa y cada rincón de la patria mendocina".

De los otros referentes del kirchnerismo mendocino se sabía que no iban a asistir a la visita presidencial por no estar en Mendoza aunque no hubo ninguna manifestación salvo de la diputada nacional Marisa Uceda con publicaciones en redes sociales.

Tuit Marisa Uceda.JPG

Uceda también aprovechó para meterse en el debate Nación versus Mendoza por la distribución de fondos: "En el marco de los planes Argentina Grande y Argentina Hace del Ministerio de Obras Públicas, durante el periodo 2020-2023 la provincia de Mendozase ha visto incluida y beneficiada por el Estado Nacional con 145 obras que implican una inversión de más de $93.000 millones".

Nada dijeron, en cambio, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el senador provincial Lucas Ilardo.

Críticas del peronismo alternativo

Fernanda Lacoste.jpg Selfie. Fernanda Lacoste junto a un grupo de militantes en El Paramillo, Lavalle, donde Alberto Fernández inauguró obras.

Dos de los militantes del peronismo alternativo, en el que se referencia Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, hicieron conocer su malestar por las ausencias del peronismo K o de La Cámpora. Se trata del senador provincial Rafael Moyano y de la secretaria de Gobierno de Maipú, Fernanda Lacoste.

Contundente, Rafa Moyano, quien aspira a competir por la intendencia de Guaymallén, dijo: "Para propios y para los extraños al movimiento nacional, la ausencia de aquellos que detentan cargos por el Frente de Todos en Mendoza, de los actos inaugurales encabezados porAlberto Fernández, además de ofender la investidura, ofenden sus cargos al igual que Rodolfo Suarez".

En el mismo tono crítico también comunicó: "La acción denota enormes falencias en la formación política. La unidad de concepción y de acción es algo por lo que nos caracterizamos los peronistas. La unidad está por arriba de la opinión. ¿Cuántos de estos tienen fotos con el Presidente agarrados del éxito electoral del 2019? Ahora que es necesario ponernos la Patria al hombro, mandan tibios comunicados y se esconden".

Lacoste, por su parte, indicó: "No somos todos lo mismo. Hoy estuvimos los que queremos una provincia diferente con desarrollo y crecimiento para todos y todas. Construimos con los que saben donde tienen que estar. Gracias presidente Alberto Fernández".

