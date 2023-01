Alberto disparó desde La Pampa: "Suarez debería enojarse con su compañero de fuerza política"

Alberto Fernández volvió a advertir que Suarez se había equivocado al no hacerse presente en el acto y aclaró que "sí estuvo invitado a participar y no lo hizo". En igual sentido se pronunció este viernes el ministro Gabriel Katopodis, quien aseguró que "fue avisado el ministro de Obra Pública (Mario Isgro) casi con una semana de anticipación y el Gobernador dentro del protocolo correspondiente".

►TE PUEDE INTERESAR: Fernández consolidó a un nuevo grupo de leales en Mendoza y hay amenaza de reelección

Sobre el laudo por Portezuelo, el Presidente recordó: "Quien me precedió en el cargo (Mauricio Macri) dijo que se debía hacer un estudio de impacto y eso nunca se cumplió, con lo cual Suarez debería enojarse con su compañero de fuerza política".

Alberto Fernández pasó de Mendoza a La Pampa y volvió a cargar contra Rodolfo Suarez

El Presidente, que el miércoles estuvo en Mendoza inaugurando la ampliación de la cárcel federal de Cacheuta y una planta depuradora de líquidos cloacales en Lavalle, viajó a La Pampa este jueves para recorrer la obra del Gasoducto Néstor Kirchner.

Desde allí, reiteró su postura sobre el faltazo de Suarez pero hizo particular hincapié en hacer una aclaración: "No es que no me recibió sino que él sí estuvo invitado a participar y no lo hizo, pero lo importante es que el Estado nacional lleva invertidos $96 mil millones en Mendoza y la obra que inauguramos es una de las cinco plantas más grandes del país, que va a beneficiar a 350 mil mendocinos y que permitirá regar cuatro mil hectáreas justamente en una provincia que tiene problemas con el agua".

Al ser consultado por el laudo de Portezuelo del Viento, ratificó: "Lo que se les dice a las provincias que componen la cuenca (del Río Colorado) es que cumplan con los estudios de impacto ambiental".

►TE PUEDE INTERESAR: El laudo de Alberto Fernández y su referencia al de Macri en 2018

alberto fernandez en la pampa 1.jpg El presidente Alberto Fernández recorrió las obras del gasoducto Néstor Kirchner en La Pampa junto al gobernador, Sergio Ziliotto.

"El gobernador (Rodolfo Suarez) se enoja mucho conmigo pero hay que recordar que quien me precedió en el cargo (Macri) dijo que se debía hacer un estudio de impacto y eso nunca se cumplió, con lo cual debería enojarse con su compañero de fuerza política", dijo el Presidente.

Insistió en que la actitud de Suarez "no es una buena práctica de la política" y, como dijo en Mendoza, lamentó que "haya habido alguien que quizás lo confundió o no sé; porque siempre he tenido muy buen trato con el gobernador".

"Por eso lamento profundamente que esa idea de despotricar contra el Estado nacional sea tomada por algunos porque piensan que así les rinde internamente", opinó.

Katopodis negó el desfinanciamiento de la Nación a Mendoza

A su vez, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, aseguró en diálogo con Ari Paluch por Radio Rivadavia AM 630, que "la actitud del gobernador no se puede enmarcar en otra cosa que no fuese un capricho".

En tanto que negó rotundamente que desde el Ejecutivo se desfinancie a la provincia manejada por el radicalismo: "Nunca Mendoza tuvo la obra pública que está teniendo".

►TE PUEDE INTERESAR: El informe del que Suarez se hizo eco y muestra a Mendoza última en el reparto de fondos nacionales

Mientras que sobre la visita presidencial y la invitación o no a Suarez, Katopodis advirtió: "Fue avisado el ministro de Obra Públicas (Isgro) casi con una semana de anticipación y el Gobernador dentro del protocolo correspondiente".

Según declaró Suarez en Nihuil, recién el lunes se enteró de la visita presidencial (cuando los medios ya lo habían informado el sábado). "Cuándo uno no quiere darse por invitado siempre va a encontrar una excusa", cuestionó Katopodis.

"Cuando a uno no le gusta algo también tiene responsabilidades institucionales", dijo sobre la actitud de protesta y sus obligaciones como gobernador.