El PRO explicó los motivos de su ausencia con una carta a Tadeo García Zalazar: "En la UCR falta buena fe"

La novedad ahora es que quienes responden a De Marchi salieron a fundamentar su desplante. No sólo lo hicieron, sino que aprovecharon para volver a decir que la gestión de Suarez les parece deficiente en muchos aspectos. Escribieron: "No se avanzó de modo significativo en ningún área de la gestión. Los números así lo indican. Porque, en el intento de atomizar a propios y extraños, el Gobierno de Mendoza se quedó sin interlocutores válidos con quien discutir y acordar reformas estructurales". Un golpe más hacia la tarea de sendos gobernadores del radicalismo.

Cambia Mendoza.jpg No saldrán en la foto. La cúpula del PRO decidió no ir al encuentro y tensó más la cuerda en Cambia Mendoza.

Pero no fue lo único: la misiva se extiende sobre supuestas malas prácticas de sus socios (o ex socios) en el frente. Les dijeron que se inmiscuyen en la vida interna de otros partidos (ellos mismos, el PRO, dicen ser un ejemplo de esa práctica); y que, concretamente, no hay un funcionamiento regular de la coalición oficialista desde que se ganaron las elecciones del año 2021. O sea, les marcaron que el frente no funciona bien desde hace más de catorce meses.

¿Y cuál es la causa principal de esa falta de articulación? Que no confían entre sí y que por momentos reinan las faltas de respeto, dijeron en el oficialismo PRO. Ahí le apuntaron no sólo a la cúpula del centenario partido, sino también a otra fuerza: "Su socio principal, la izquierda de Libres del Sur. Llegando incluso a agredir y descalificar en términos personales a otros dirigentes, sólo por señalar con datos fidedignos algunos asuntos a mejorar en la gestión provincial".

La referencia es, al menos en parte, para Ernesto Mancinelli, titular de ese espacio y senador provincial. El sábado, el dirigente replicó en su cuenta de Twitter una nota de Diario UNO que hablaba sobre De Marchi y dijo: "Lo que le molesta al eterno candidato es que su propio personalismo desmedido no tiene injerencia en esta alianza de Gobierno". Antes, el aludido se había preguntado si era correcto tener vínculos con aquel partido: "¿Qué tenemos que ver nosotros con Libres del Sur?", fue su frase textual.

Omar De Marchi, Enrique Thomas, Alvaro Martínez y Gustavo Cairo en la Legislatura.webp Mejores momentos. Enrique Thomas (derecha) se desmarcó del resto del PRO y asistirá este martes al encuentro.

"Dispuestos al diálogo", pero con chicana a los socios menores de Cambia

El texto cierra dejando una puerta abierta para que los puentes funcionen nuevamente, pero al mismo tiempo lanza algo que muy probablemente sea una chicana: le pide al radicalismo que le exprese cuáles son los partidos políticos invitados al cónclave que tienen personería jurídica provincial, a sabiendas de que algunos de esos espacios no la tienen - y tal vez no la alcancen en los cinco meses que faltan para las elecciones.

"No obstante estas reflexiones, siempre estamos dispuestos a reabrir el diálogo constructivo para fortalecer una posible alianza futura, aunque seguimos advirtiendo que será muy difícil lograrlo. Sobre todo si algunos integrantes del frente persisten en su utilización de métodos alejados de la buena fe y el respeto", tipeó Álvaro Martínez.

El diálogo, o la ausencia de él, volvió a ser central en esta carta. De hecho, el PRO dice lamentar que no se haya impuesto una mesa como la de Juntos por el Cambio, donde suelen debatirse algunos temas de la gestión nacional -tanto cuando fueron oficialismo como ahora que son oposición- y también ejes centrales de la política: "Qué lástima que no se imitó el modelo a nivel país de JxC", comentaron las espadas de Omar De Marchi en su carta a los radicales. Según ellos, la Legislatura es el único espacio donde "forzosamente" se ha podido establecer algún grado de debate.

Rodolfo Suarez 2023 (1).jpg De Marchi reapareció y criticó la tarea del gabinete suarista.

Por último, el PRO dijo no olvidar los valores que los unieron y el motivo en común que potenció la alianza junto a la UCR en su momento: frenar el avance del kirchnerismo. Sin embargo, el hecho de que Cornejo y compañía "hayan tomado decisiones unilaterales en nombre de Cambia Mendoza", desalentaron las ganas de trabajar en conjunto, según explicaron.

En definitiva, fue una explicación ampliada del faltazo: "No vamos. Ustedes siguen ignorando nuestros planteos".

Qué está armando el PRO rebelde

"Armaron una reunión para tener la justificación partidaria de no ir, cuando al primer encuentro de Cambia Mendoza, decidieron personalmente que no se asistía. Fue todo una pantomima", se quejó la concejal del PRO en Capital Sol Salinas, una de las referentes del ala rebelde que tiene el espacio. Más tarde, dijo que De Marchi y Martínez estaban fallándole a los canales democráticos de la fuerza política. "Cada vez que una decisión no les gusta, o no ganan una discusión, se corren o rompen. Ya lo hicieron con el PD y ahora lo están intentando con Cambia Mendoza", denunció la dirigente.

Salinas será la representante de dicho espacio en el encuentro. Estará allí con otro bullrichista mendocino, el diputado Enrique Thomas. Son quienes, desde la plataforma de Propuesta Participativa Liberal, le están exigiendo a Álvaro Martínez, presidente del PRO, que habilite elecciones internas. Aseguraron -fue anticipo de este diario- que los plazos estaban vencidos desde agosto de 2022, y que debían llamarse a comicios. Los destinatarios de esa solicitud aseguran que, por las dilaciones de la pandemia y su propia interpretación del reglamento interno, nada de eso es así, y que el titular está en correcta vigencia.

Bullrich Sol Salinas.jpg Sol Salinas (derecha) es una de las referentes del PRO alejado de De Marchi.

Hebe Casado, "halcón" local, se refirió a aquella última votación con una serie de tuits publicados este lunes: "Cuando De Marchi y sus secuaces me ofrecieron hacer una lista de consenso y bajarme de las elecciones internas, no acepté. Aceptaba si me daban la presidencia del partido o mayoría en el Consejo. Me ofrecieron vicepresidencia y minoría en el Consejo. Era meramente ornamental. No iba poder influir en las decisiones del partido. No me iban a dar micrófono como venían haciendo hasta ese momento", afirmó.

Ahora el planteo se dirige hacia un nuevo enfrentamiento entre facciones. Casado, Pablo Priore y compañía están decididamente más cerca de Alfredo Cornejo que de Omar De Marchi. Si no hay internas antes de las elecciones -que parece el escenario más probable-, la idea que tienen es ir a pelear en unas PASO contra el lujanino y los suyos. Es decir que, en algunas jurisdicciones, el PRO tiene chances de ir con dos listas distintas -y gravemente enfrentadas- de candidatos.

De Marchi, a la carga de nuevo: "Con las viviendas, dibujaron números"

El diputado nacional reapareció públicamente este martes por la mañana, en una extensa nota brindada a Radio Nihuil. Volvió a apuntarle a la política habitacional en los gobiernos de Cornejo y Suarez. Pero esta vez no se quedó ahí, sino que subió la vara y dijo que los números con los que el oficialismo salió a contestarle no fueron del todo honestos.

Cornejo De Marchi Suarez.jpg En la carta del PRO se habla de una posibilidad: volver a tender lazos para una alianza futura.

"Ustedes recuerdan que, cuando dije lo de las casas, lo dije como una cosa más. Fue una conversación al paso (NdR: marcó que 2022 había sido el peor ciclo en construcción de viviendas de los últimos cuarenta años). La respuesta que tuvieron no fue decir 'es verdad, consigamos más recursos para mejorar. No: metieron Mendoza Activa en el medio y empezaron a dibujar números para justificar lo que no se puede justificar", lanzó.

Como se observa, el nivel de las críticas no ha bajado, y los puentes para volver a dialogar aparecen bastante lejanos en el oficialismo. Para cerrar, De Marchi lanzó una inquietante mirada de futuro: "Si seguimos así, van a tener las dos cámaras legislativas. Y de ahí a avanzar en la reforma de la Constitción, estamos a un paso".

