¿Gobernador o vice de Bullrich? Alfredo Cornejo dio señales sobre el futuro presidencial de Juntos

En un mano a mano con El Cronista, el expresidente del partido centenario habló sobre las amenazas de Omar De Marchi de romper el Frente Cambia Mendoza; cuestionó la decisión del oficialismo de avanzar con el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia y defendió la decisión de su sucesor, Rodolfo Suárez, de no participar del acto que encabezó el Presidente Alberto Fernández en su provincia.

Además, explicó por qué le preocupa el avance de figuras en política de figuras como Javier Milei y advirtió que el Frente de Todos sigue siendo "competitivo" de cara a las elecciones presidenciales.

Las amenazas de ruptura interna en Cambia Mendoza y su futuro político

-¿Cómo viste la decisión de Rodolfo Suarez de no participar del acto de Alberto Fernández?

-Correcta porque el Gobierno no ha parado de perjudicar a Mendoza por ser de un signo político distinto. Y por tener posiciones críticas sobre su administración. El punto cúlmine es el laudo de Portezuelo. Lo pagaba Mendoza, con recursos propios, y generaba energía para todo el país. Sin embargo, no tuvo la inteligencia de no dejarse influir por La Pampa. Y obliga a una solución que no tiene nada que ver con los problemas que tiene la Argentina, como la falta de energía. Una cosa absurda, que ya estaba resuelta. En particular, no hay indicador que dé favorable a Mendoza, con este Gobierno, en materia de distribución de recursos.

-¿Esta discusión no la debería haber dado de cara al Presidente?

-Pero qué sentido tiene, cuando ya se ha hablado y él niega la realidad.

-Hablando de Mendoza... En las elecciones provinciales, Omar de Marchi amenazó con ir por fuera de Juntos por el Cambio. ¿Lograrán ordenarse?

-Es un error. Las amenazas generan incertidumbre en todo el sector republicano antikirchnerista, antipopulista que nos quiere ver unido. Esa amenaza no es buena. Si tiene aspiraciones a ser gobernador, tiene abiertas todas las puertas para competir en las PASO. Él podría competir por adentro del frente Cambia Mendoza, sin poner en duda la constitución del frente.

Cornejo y De Marchi.JPG

-¿Y quién es su candidato a gobernador? ¿O tiene en mente volver a competir por la Gobernación?

-Todavía no está resuelto. Lo vamos a conversar en febrero, marzo. Recién están adelantando las elecciones los municipios justicialistas. Recién ahí empezará a funcionar el cronograma de elecciones. Ahí veremos con el gobernador y el resto de los intendentes del frente quién va.

-No dice que no va a ser candidato.

-Cualquier opción está abierta. Quiero influir en los temas nacionales, creo que puedo hacer un aporte en materia de programa, etc; puedo quedarme en el Senado y no ser candidato. Están todas las puertas abiertas. Pero la decisión va a ser en equipo, con el gobernador, el vicegobernador, los intendentes.

Sobre la foto Beatle

-A propósito de la UCR, partido que presidió hasta hace poco... ¿Cómo analiza los acercamientos del presidente radical, Gerardo Morales, y Horacio Rodríguez Larreta? Hubo algunos enojos...

-Yo no veo mal que los candidatos se muevan. Es bueno que seamos claros y concretos en las estrategias. Desde un primer momento fui partidario de fórmulas cruzadas y lo dije primero que nadie. En 2021 fuimos mezclados, radicales con PRO y PRO con radicales, en 17 provincias tuvimos PASO. Y en 16 de esas 17 tuvimos mejores elecciones en las generales, después de las PASO. Me parece que es la estrategia correcta. Además, las fórmulas cruzadas y las PASO entre nosotros ayuda a que sea un gobierno de coalición en el futuro.

-O sea, da por hecho que ahí hay una fórmula: Larreta-Morales.

-No tengo información de que eso esté cerrado. Pero no veo mal que hayan fórmulas cruzadas.

-Fue uno de los ausentes la convocatoria que hizo Morales en Mar del Plata luego de la foto "Beatle". ¿Tuvo algo que ver con esa foto su ausencia?

-Yo estaba en Chile, de vacaciones. También fui invitado por Mauricio Macri, a Mar del Plata, a la presentación del libro y no fui.

-Se puede decir que es más cercano a Patricia Bullrich, ¿no?

-Tengo una muy buena relación con ella, construida cuando ella era ministra de Seguridad y yo Gobernador. También, cuando yo era presidente de la UCR, y ella del PRO. Ese proceso coronó con muy buenas elecciones en el 2021, y tuvimos coincidencias en la pandemia, que nos pusimos firme en muchos aspectos.

Alfreco Cornejo Patricia Bullrich 2.jpg

-¿Hay una fórmula ahí?

-Como dije... No descarto nada hoy. Pero tampoco te extrañes si no soy candidato a nada. Lo que quiero es influir.

-Con el acercamiento a Larreta, ¿Morales dejó atrás esa promesa que hizo de que la UCR no volverá a ser "furgón de cola del PRO"?

-No quiero polemizar. Solo digo que es inexorable que el radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica y Peronismo Republicano honren la demanda ciudadana de mantenerse unidos. Si no, el kirchnerismo vuelve a ganar y la Argentina se deteriora cada vez más. El objetivo de todos debe ser buscar la identidad partidaria por afuera de Juntos por el Cambio genera incertidumbre, zozobra.

Juicio político a la Corte Suprema

-Hablando del kirchnerismo... ¿A qué le atribuye la decisión del Presidente de avanzar con el juicio político a la Corte Suprema?

-Quieren generar una deliberación pública para escrachar a los jueces de la Corte. Ese es el objetivo: hacer relato.

-Con esta decisión, afectan a uno de sus socios, Sergio Massa. Con la determinación de Juntos por el Cambio de no dar quórum, una serie de leyes que él necesita -y que la Argentina necesita- seguirán frenadas en el Congreso....

-Eso es lo que él dice en off, pero hay que ver qué hacen sus diputados. Si no, es puro biri biri lo de Massa. Él, en off, dice que esto afecta a la economía, pero vamos a ver cómo actúan sus tres diputados en la comisión de Juicio Político. Nosotros vamos a dar pelea todo el tiempo.

-¿Les preocupa hasta dónde pueda avanzar esa comisión?

-Está constituida para hacer circo: desprestigiar a los jueces de la Corte. Van a hacer campaña con eso.

-¿Es un debate desconectado de la realidad el que propone el oficialismo?

-Sí, es desconectado. Pero ellos se apalancan en que la Justicia está desprestigiada. Es un argumento muy malo, porque el Senado y la Cámara de Diputados también están desprestigiados.

-Y desde Juntos por el Cambio, ¿cómo hacen para no desconectarse de las preocupaciones de sus votantes?

-Necesitamos que nuestros votantes comprendan que esta pelea es por el equilibrio de poder. Sino se llevan puesto todo. Si se llevan puesta a la Corte, se llevan puesto todo.

-El debate en la comisión de Juicio Político ¿no podría ir por un carril separado al tratamiento de otras leyes que están pendientes en el Congreso, vinculadas con la la economía, salud o educación?

-Según. No hay ninguna ley que cambie radicalmente la situación del país. No hay un plan de estabilización de la economía requeriría otras leyes. Esa no es la prioridad del Gobierno. Manda leyes que son marginales al problema central de la Argentina.

-En estos días Alberto Fernández está en modo candidato, subiendo a Mauricio Macri al ring...¿tiene chances de ser reelecto Presidente?

-Es una pregunta para el PJ y para el Frente de Todos si quisieran llevarlo. Yo no lo veo, lo veo muy desautorizado. Me parece que la fórmula del Frente de Todos va a terminar siendo la de siempre: alguien con piel de cordero, moderado, para tratar de buscar votos que sean antikirchneristas, como fue Alberto Fernández.

-¿Y un vice como Cristina Fernández o Zannini?

-Exactamente.

-¿Confía en que el próximo gobierno será de Juntos por el Cambio?

-Tengo mucha esperanza de que eso ocurra. Si nos mantenemos unidos, y damos señales de unidad concretas, podemos. Pero el Gobierno se mantiene competitivo. Porque, si bien están desunidos conceptualmente, piensan diametralmente distinto, están unidos para conservar el poder. Y eso lo han demostrado en las votaciones en el Senado y en Diputados.

-¿Le preocupa Javier Milei?

-Sí, pero no creo que haya que personalizarlo. Cualquier surgimiento de variantes de ese tipo generan mayor inestabilidad en los países, porque no tienen gobernabilidad. Me preocupa más eso.

Fuente: El Cronista