Llegan las dos reuniones que decidirán el futuro político de Mendoza en 2023

El encuentro es clave por los antecedentes: tras las críticas de De Marchi hacia el Gobierno, y sobre todo por su mensaje ambiguo en términos de romper o no romper, el conflicto escaló hasta la cúpula de Juntos por el Cambio y las cabezas del radicalismo a nivel nacioanal. Como si fuera poco, días atrás Bullrich hizo público su tirón de orejas casi como si el asunto fuera una novedad, aunque en absoluto lo era: sus socios mendocinos, más cercanos a Cornejo y a la UCR que a sus líderes locales, le vienen hablando de este conflicto desde agosto. Algunos exigen lisa y llanamente una intervención y agitan -como anticipó UNO este lunes- que el poder en el PRO está usurpado. Cosa que el otro sector desmiente.

Con ese caldo de fondo se dará este encuentro. Había trascendido que la buena relación entre Ulpiano Suarez y Sebastián Bragagnolo traccionaría hacia la unidad, pero es más una expresión de deseo que algo firme. Es cierto que ambos tienen buen vínculo -e incluso, que el lujanino lo tiene también con el propio gobernador-, pero en el PRO se muestran realmente dolidos. Dan a entender que "algo se rompió" en ese proyecto que -en lo electoral- funcionó por siete años casi sin sobresaltos.

Omar De Marchi-Sebastian Bragagnolo-Alvaro Martinez.jpg Las patas del PRO local -Omar De Marchi, Sebastián Bragagnolo y Álvaro Martínez- resisten en la discusión con la UCR y contra su propia disidencia interna.

Lo que sí, en Luján, la única comuna PRO, quedó claro algo: no habrá desdoblamiento de elecciones como algunos habían especulado. Sienten que no las necesitan y están conformes con los números que manejan. La última encuesta la hicieron en diciembre con la consultora Reyes-Filadoro (también trabaja con CABA y con un intendente del Valle de Uco). Le dio a la gestión una imagen positiva del 75%. A eso le agregó números alentadores para De Marchi en una eventual PASO con Cornejo -que, por supuesto, difícilmente se repiten en otros departamentos- y midió también a dos de los que podrían pelearles la intendencia: Martín Kerchner por la UCR y Paloma Scalco por el peronismo. Ambos quedan más atrás, según esos números.

Hay algunos en la UCR a los que no les inquieta el panorama. Piensan que es todo una bravuconada; simple especulación para lograr un mejor acuerdo. Tensar la cuerda de la misma manera en que se hizo en las legislativas del '21, insinuando que iban a abrirse y finalmente jugando por adentro. Dicho sea de paso, aquellas boletas oficialistas terminaron bastante nutridas por el sector ahora rebelde. Tanto, que hoy tienen siete legisladores respondiéndoles, concejales en las comunas, y dos diputados nacionales.

Pero hay otros que no. Creen que esta vez es en serio.

Les preocupa el nacimiento de una tercera posición que les quite votos y, encima, fortalezca al alicaído peronismo. Y De Marchi tiene cartas para mostrar en ese sentido: acercamiento a su viejo amor, el Partido Demócrata; la posibilidad de que se plieguen los libertarios -que desde esta semana ya tienen personería jurídica y pueden competir-; vínculo muy estrecho con Matías Stevanato -que en la grieta del PJ no se casa con nadie- y la chance de que un eje conservador se le acople y esta vez saque más de los cinco puntos que arañó hace dos años. A eso hay que sumar su coqueteo con Carlos Ianizzotto y con partidos menores pero firmes, como el de los Jubilados.

Alfredo Cornejo interna de Cambia Mendoza.jpg A mediados de febrero o principios de marzo se develarían los candidatos a gobernador. Para Rodolfo Suarez, la mejor opción de Cambia es Alfredo Cornejo.

Quién es quién (y qué buscan) en la reunión de Cambia Mendoza

El encuentro tiene interlocutores confirmados. Además de los radicales, encabezados por Tadeo García Zalazar, y con la casi asegurada presencia de Cornejo, estarán otros socios de la coalición como el Partido Demócrata Progresista, con la diputada Josefina Canale a la cabeza; el Partido Socialista, que tiene al funcionario de Godoy Cruz Gerardo Santarelli como cara visible, y el espacio que está gestando el metalúrgico Julio Totero a través del MID: Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza.

Libres del Sur también estará, aunque no irá su presidente -Ernesto Mancinelli- sino que lo hará en su lugar Silvina Anfuso (otra figura de la política godoicruceña). El partido ganó algo de centralidad mediática en el arranque del año, porque fue con lo que se tiraron demarchistas y radicales en sus últimos cruces: "¿¡Qué tenemos que ver nosotros con Libres del Sur?!" se preguntaba De Marchi en su última nota con Nihuil. "¡Esa gente le responde a Victoria Donda!".

Del otro lado fueron incluso (y si es que fuera posible) más explícitos: que se vaya De Marchi de Cambia, parecen decirle. El propio Mancinelli tuiteó este sábado por la mañana que "lo que le molesta al eterno candidato es que él y su personalismo desmedido tienen poca injerencia en el frente". Respecto a injerencias, precisamente, ese espacio es el que más ha crecido en el ala "progresista" de Cambia, con lo cual surgen dudas respecto a qué buscarán pelear de cara a las boletas del 2023.

Esto: mantener la banca que ya ostentan y sumar una más en Diputados. Para ese escaño ya suena un referente clave: el titular de Desarrollo Social, Alejandro Verón.

tadeo garcia zalazar ucr.jpg Tadeo García Zalazar será el anfitrión del encuentro en la sede de calle Alem.

Así viene el encuentro. Movido, concurrido. A esos participantes se sumará Sergio Miranda, de Republicanos Unidos, el espacio de Ricardo López Murphy. El ex armador de Cambia Ya (hermano menor del oficialismo en las últimas primarias) viene asomando la cabeza y dejó clara su posición respecto al futuro del oficialismo, al que le vaticinó un 2023 en el que se puede ir con o sin la "parte disconforme" del PRO.

¿Y la parte conforme, qué hace? La encabezan Hebe Casado, Pablo Priore, Enrique Thomas y la concejala de Ciudad Sol Salinas. Todos hoy muy cerca de Bullrich y, por lo tanto, del radicalismo. (NdR: Patricia Bullrich estuvo a punto de hacer una última visita a Mendoza el 22 de diciembre, pero terminó cancelándola por asuntos personales). La edila capitalina y Thomas serán los enviados el martes por la tarde. Encarnan un espacio que va a presionar mucho en estos meses para que Álvaro Martínez y el oficialismo amarillo convoquen a internas y van a erosionar por ahí.

Por mientras, van cocinando algunos candidatos para las intendencias: ya están lanzados el ex árbitro Matías Mostaccio en Las Heras y el empresario Alfredo Andión en San Rafael. Además suena otro empresario: Sebastián Martínez Barón, en Alvear (ya jugó en 2019) y la propia Salinas, en Capital. Aunque su cercanía con Ulpiano haría que sólo compita si él no va por la reelección, lo cual es casi un hecho.

Hasta ahí todo bastante normal en la convocatoria. Pero a algunos sorprendió que no estuviera representado el sector de Rolando Scanio y Jorge Difonso. A San Carlos, cuna -literal- de los dos máximos exponentes de Cambia, no llegó ningún tipo de convite; por lo que estarán afuera, tanto el intendente como el diputado de Unión por Mendoza. La relación no está en su mejor momento, y la idea de desdoblar los comicios en el Valle de Uco -que está prácticamente confirmada y se comunicaría esta semana- cayó bastante mal en el seno del radicalismo.

Rolando Scanio.jpg Rolando Scanio va por su segundo mandato en San Carlos. Por ahora, desdoblaría los comicios.

De eso también se va a hablar en el encuentro, porque como se dice más arriba, la estrategia en las comunas que adelanten sus elecciones será uno de los tópicos esenciales. Desde cómo se va a encarar la campaña hasta quiénes recorrerán esas -por ahora- siete comunas. En cuanto a candidatos, algunas están más resueltas que otras: en San Rafael se sabe que apoyarán al médico Abel Freidemberg y en Maipú es muy poco probable que no compita Néstor Majul. Está definido casi al 100 %. Resta ver si en Lavalle será el diputado Jorge López o si aparecen otros con posibilidades, y si en Tunuyán se termina animando el doctor Luis López -hermano de Ida, de Juegos y Casinos-.

Faltan diez días y arranca todo

Al que no le guste mucho la política, que aproveche esta semanita final de enero. Es prácticamente el último mes en el que no se va a votar absolutamente nada. A nivel país, el 12 de febrero ya arrancan las urnas en la primera provincia, porque se hacen las PASO en La Pampa (a propósito, es bueno mirarlas para ver con quién se peleará Mendoza entre 2023 y 2027). Después, en marzo, ya se conocerán los candidatos en algunos departamentos en territorio provincial, y el 30 de abril, las primeras votaciones.

Pero febrero trae otro hito político de alcance local: el encuentro de Juntos por el Cambio.

Según palabras del propio Rodofo Suarez, quien muy probablemente esté ahí, la mesa ampliada tendrá lugar el viernes 3, y se discutirá bastante de lo que viene. Sin embargo, se cree que la embestida judicial del peronismo contra la Corte y las estrategias para seguir defendiendo a los jueces desde la oposición tendrán un lugar preponderante.

"No hay tantas precisiones aún sobre los temas que se van a tratar", expresó un legislador nacional de la UCR a UNO. Sí se sabe que hay chances de que el affaire Mendoza ingrese al temario, porque ya tiene escalada nacional. "De todos modos, son reuniones que hemos quedado en hacer periódicamente, que igual iban a realizarse. Algunas las encararemos de modo presencial y otras por zoom. Sobre el PRO, ya han sido muy contundentes acá en la provincia y en Buenos Aires: quieren que se respete el acuerdo de ir por adentro", sentenciaron.

Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo en la reunión de Juntos por el Cambio.jpg Cornejo y Suarez, casi confirmados en ese encuentro amplio que prepara la oposición nacional. Podría discutirse la situación con el PRO y De Marchi.

El calendario sigue en marzo. Para los municipios que adelanten, el 12 se presentarán las listas y 48 días después se votará, con el debut de la flamante boleta única como elemento llamativo.

De hecho, el encuentro oficialista provincial también tendrá que ver con eso, porque el estreno del sistema está en el temario. La intención es definir cómo se va a instrumentar y de qué manera se instalarán "postas" para ir enseñándole a la ciudadanía a usar el mecanismo.

Las primeras listas no serán tan extensas, porque sólo estarán la categoría de intendente y la de concejales.

Lo complejo es que, por todo lo descrito más arriba, podrían tener dos, tres, o hasta cuatro tiras de candidatos adentro de un mismo frente.

