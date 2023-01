Se consolida entre los 6 intendentes del PJ la decisión de desdoblar las elecciones comunales

A los que les critican que así le quitarán respaldo a quien termine siendo su candidato a la gobernación, les responden envalentonados que adelantando las elecciones, ese peronista que compita por el sillón de San Martín llegará a la contienda habiendo ganado 6 comunas.

Para eso cada uno de los intendentes deberá firmar los decretos convocando a esos comicios el próximo 30 de enero, para que en las comunas de Maipú, San Rafael, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa y La Paz se realicen las PASO para intendente el domingo 30 de abril.

"Al ser electiva, esa es una decisión que tiene que tomar cada uno de los intendentes en su comuna. Sin embargo, al menos yo, lo que más quiero es que sea una decisión que surja del consenso, porque hay que pensar en la estructura completa del partido", advertía días atrás el intendente de La Paz, Fernando Ubieta.

"Es mejor para el ciudadano que pueda votar individualmente para diferenciar la propuesta local, de la provincial y de la nacional. Y que pueda apreciar esa propuesta de futura gestión con más objetividad, de manera tal de que el voto tenga que ver con los intereses de todos los sanrafaelinos", valoró en su momento el diputado Omar Félix, hermano del intendente de San Rafael, y al que varios ven como el futuro candidato a sucederlo en la intendencia.

"Al desdoblar aislás la elección comunal de cualquier efecto arrastre de figuras externas a la decisión de definir quién comandará la intendencia y a la vez lográs que el elector se concentre en evaluar la gestión", aportaron desde el PJ tunuyanino.

Si bien todos coinciden en que la estrategia más válida es apuntar a que el elector valore las gestiones comunales y elija en consecuencia en una elección acotada, hay al menos uno de ellos que pone reparos. De la consulta a los jefes comunales, se desprende que Matías Stevanato es el menos convencido de todos. Fue el único que faltó a una reunión de los otros 5 intendentes, que se hizo tras la visita del ministro Gabriel Katopodis a Tunuyán.

Algunos creen que el maipucino dilata la decisión porque guarda la esperanza de que Adolfo o Alejandro Bermejo pudieran presentarse como candidato a gobernador, y en ese esquema entiende que su obligación sería no desdoblar para respaldar esas posibles candidaturas con los votos que consiguiesen en Maipú.

Sin embargo, hasta ahora no hay indicadores de que alguno de los Bermejo se sienta tentado con volver a ponerle el cuerpo a una nueva campaña. Hay que recordar que Adolfo fue el candidato del PJ en el 2015, cuando todos los intendentes desdoblaron las elecciones, menos su hermano Alejandro, que en aquel momento comandaba Maipú.

Y cuatro años más tarde, en el 2019 Alejandro Bermejo -casi forzado por un sector del partido- aceptó ser candidato, pero perdió en las PASO con Anabel Fernández Sagasti, que terminó siendo la ungida para competir con Rodolfo Suarez en las generales.

Los que van por la reelección y los que buscarán un lugarcito en las listas

Lo único que hoy diferencia las distintas estrategias electorales de los jefes comunales peronistas es la posibilidad o la imposibilidad de buscar una reelección.

Los tres habilitados para hacerlo, Flor Destéfanis de Santa Rosa, Matías Stevanato de Maipú y Fernando Ubieta de La Paz, están decididos a dar la pelea por una gestión más al frente de esas intendencias, y es muy probable que los tres lo consigan. No sólo porque tienen gestión para usar de vidriera, sino también porque Cambia Mendoza no ha logrado construir en esas comunas una propuesta atractiva y competitiva.

felix righi aveiro.jpg Los tres intendentes históricos del PJ, Emir Félix, Roberto Righi y Martín Aveiro no podrán reelegirse y por tanto deberán rediseñar su futuro político y buscar un lugar en las próximas listas.

En una situación mucho más apremiante están los tres intendentes más experimentados del peronismo: Emir Félix, Martín Aveiro y Roberto Righi. Ninguno de ellos podrá buscar una nueva reelección y por tanto están forzados a rediseñar su futuro político.

El único que ya hizo su apuesta es Aveiro. Desde hace tiempo le reconoció a su entorno político cercano que ante este escenario de elecciones desdobladas, está dispuesto a ir como candidato a primer concejal con el fin de "apuntalar" la boleta que llevará como candidato a sucederlo a Emir Andraos.

Por su lado, Roberto Righi podría sumarse a la lista de diputados nacionales para la cual al peronismo le sobran nombres. Si bien el lavallino aún no ha confirmado cuáles son sus aspiraciones para los próximos comicios, si es claro que se respalda en el sector de los intendentes y últimamente se lo ha visto muy cercano a los massistas mendocinos que lidera Gabriela Lizana.

El destino de Emir Félix es incierto. Si bien hay quienes se entusiasman con que pueda ser candidato a gobernador, él mismo no parece fascinado con dar esa pelea. Esa posibilidad no suena lógica: si estuviese pensando encabezar la lista a gobernador no debería desdoblar las elecciones en su comuna, al menos para asegurarse el respaldo de los votos sanrafaelinos que lo vienen acompañando a él y a su hermano en los últimos 20 años.

Desdoblan "para simplificarle la vida al votante"

Otro de los argumentos a los que apelarán los intendentes peronistas para justificar la decisión de desdoblar, es que haciéndolo le van a simplificar la elección a los votantes, que en los próximos comicios deberán elegir por primera vez usando la boleta única de papel.

Marisa Uceda con boleta única.jpg La diputada nacional Marisa Uceda, criticó en el tratamiento en el Congreso, la implementación de la boleta única de papel.

Críticos de esa herramienta electoral, que impulsó y ganó en la Legislatura el gobernador Rodolfo Suarez, los jefes comunales van a insistir en que al desdoblar las elecciones, esa enorme boleta única que contendrá los candidatos de todos los partidos y los frente electorales, se va a acotar y "será más simple para el votante elegir a sus candidatos".

"Desdoblando y acotando la boleta a la elección de intendentes y concejales, creemos que no sólo restringimos los coletazos de efectos arrastre de las candidaturas provinciales y nacionales, también acotamos el margen de error que pudiera haber con la enorme boleta única de papel. Hay que decirlo, si la gente se equivocaba con la vieja lista sábana imaginen lo que sucederá cuando se encuentre con la enorme boleta única", sinceraron algunos referentes desde el PJ de Tunuyán.

La misma mirada sostuvo el intendente de La Paz, cuando sentenció: "la boleta única de papel no va a resolver ni cambiar nada porque la foto que aparece es la del principal candidato y es probable que nadie sepa quienes están debajo en la lista. Sólo viene a complicarle la vida al elector. La elección en Mendoza va a ser compleja, van a haber muchas impugnaciones", pronosticó Ubieta.