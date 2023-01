El intendente de La Paz vaticinó que Martín Hinojosa no será el único candidato del PJ y que habrá PASO

Embed

Pero su vaticinio de que aparecerán en los próximos meses más competidores a la gobernación en el PJ, no se quedó en una mera expresión de deseo, el intendente paceño deslizó que a esa competencia se podría sumar alguno de los tres intendentes que ya no podrán elegirse: Emir Félix, Roberto Righi y Martín Aveiro.

felix righi aveiro.jpg El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, adelantó que uno de los tres intendentes que ya no podrán reelegirse, Emir Félix, Roberto Righi y Martín Aveiro, podría ser también candidato a la gobernación por el PJ.

"Quizás un intendente saliente quiera competir con Martín, que también es valedero. Puede ser un intendente sureño o uno del secano, que tienen mucho peso específico para poder ser candidatos, que llevan muchos años en la política y han hecho crecer sus departamentos y han resistido cualquier embate político durante mucho tiempo", deslizó en clara referencia a Emir Félix, intendente saliente de San Rafael y a su par de Lavalle, Roberto Righi.

"No creo en las listas de unidad pegadas con plasticola, prefiero dirimir candidaturas en las PASO"

En ese escenario de varios precandidatos compitiendo por ser el elegido para dar la pelea por la gobernación, Ubieta aseguró que es de los que prefiere que eso se dirima en las PASO y no forzar supuestas listas de unidad que luego tambalean.

"Yo siempre prefiero las PASO. Soy de la idea peronista de toda la vida, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Las listas de unidad a veces se pegan con plasticola y duran hasta que la plasticola se seque y se caen. Eso no me gusta, prefiero ir a una elección y validarse ahí. Como le pasó a Anabel, ella no vino a dedo desde Buenos Aires, fue compitió y le ganó a un Bermejo", reafimó el jefe comunal, poniendo el ejemplo la competencia que lideró Fernández Sagasti en el 2019.

Para el intendente paceño esa validación le sirvió a la senadora nacional para construir poder dentro del peronismo mendocino, " tanto que hoy es la mayor dirigente peronista más importante de Mendoza a la cual tenemos que consultar la mayoría de los dirigentes si queremos tener alguna chance de protagonizar algo en alguna elección", dijo, dejando en claro que toda construcción de candidaturas en el PJ local debe contar si o si con la validación de Sagasti para prosperar.

Pero además, con esa afirmación Ubieta también envió un mensaje por elevación a los disidentes que discuten la conducción de la senadora nacional, y ya se lanzaron como candidatos por fuera de ese esquema. Tal es el caso de Rafael Moyano, que se enrola en el sector que comanda Guillermo Carmona, que se aventuró a pelear por la intendencia de Guaymallén y se lanzó el último día del 2022.

