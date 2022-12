Con Flor Destéfanis como presidenta, el peronismo buscará atraer a sus intendentes no kirchneristas

Por ahí andaban otros aliados políticos, como el diputado nacional Adolfo Bermejo y el jefe comunal de La Paz, Fernando Ubieta.

Congreso del PJ (1) Flor Destéfanis Anabel Fernández Sagasti.jpg El acto del peronismo donde asumió Flor Destéfanis como nueva presidenta del PJ local. Foto: Martín Pravata

Cerca del mediodía, el Servicio Meteorológico acusaba 39 grados. En el andén conversaban dos de los pocos funcionarios radicales que fueron a ver cómo llegaba la locomotora: que no hubiera más es una muestra de hasta qué punto están agrietados los puentes entre la oposición y el oficialismo en Mendoza.

-¿Te vas a subir al tren?- preguntó uno de los radicales.

-Si la cosa se pone muy peronista, no- ironizó el otro. Al final, los dos ascendieron al vagón y se sentaron. Pero puede haber sido sólo porque adentro había aire acondicionado.

En ese contexto de antagonismos -internos y externos- asumió la nueva titular del justicialismo local. El tiempo dirá si reordena los frentes abiertos o los deja más o menos igual.

Presentes y ausentes

El acto de renovación de autoridades estaba convocado para las 19 en el camping El Pinar, de Bermejo (Guaymallén). Según fuentes partidarias había allí unas 2.000 personas, con la intensidad propia de una semana en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió una condena en primera instancia acusada de administración fraudulenta.

En el evento de Bermejo se presentó al nuevo Consejo Provincial del PJ, que está encabezado por la presidenta Destéfanis; escoltada por el secretario de Gobierno de Maipú, Gustavo Aroma, como vicepresidente primero y el titular de La Bancaria, Sergio Giménez, como vicepresidente segundo.

Entre el público estaban los peronistas que habían asistido a la llegada del tren, más el jefe del bloque Frente de Todos, Lucas Ilardo, el senador provincial Alejandro Bermejo, el exgobernador Celso Jaque, el exvicegobernador y armador Carlos Ciurca y otras figuras, en su mayoría ligadas al kirchnerismo o a sectores que no antagonizan con Cristina.

También había viejos adversarios, como el doctor Jorge Pujol, que en los últimos comicios denunció la cooptación del partido por parte de sectores kirchneristas y ahora decidió acercarse "en pos de la unidad".

Bermejo Ilardo Jaque.jpg Adolfo y Alejandro Bermejo, Lucas Ilardo y Celso Jaque durante el acto de asunción de Florencia Destéfanis como presidenta del PJ.

Se habló de un acto con "impronta K". Sin embargo la interpretación no admite una linealidad absoluta. Y es que los referentes de Alternativa Peronista, el ala que le disputa el poder a Destéfanis y compañía, no asistió pero sus dirigentes sí han salido a bancar a Cristina.

Tanto el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, como la funcionaria maipucina Fernanda Lacoste y el senador provincial Rafael Moyano -principales referentes de Alternativa- defendieron públicamente a la vicepresidenta, mientras en la arena doméstica compiten con la lista "cristinista" que ganó las internas del PJ.

Por su parte, los intendentes Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle) han sido más cautos. No han hablado mucho sobre el tema Cristina; y fue significativo que decidieran no asistir a la asunción de Destéfanis.

(En el caso del sanrafaelino, desde su entorno argumentaron que se había puesto la quinta vacuna contra el covid y que hasta el jueves por la tarde estaba con 40 grados de fiebre).

Martín Aveiro, jefe comunal de Tunuyán, se ubicó en un punto intermedio: salió a bancar a la vicepresidenta pero en vez de asistir al acto de Destéfanis envió un video. Otro tanto podría conjeturarse sobre Matías Stevanato: el cacique maipucino justificó su ausencia diciendo que andaba de viaje por Buenos Aires.

Para pasar en limpio las ausencias: en la órbita del PJ mendocino hay sectores que ocupan el centro institucional -Destéfanis, Sagasti, Ilardo, Ubieta- y otros que orbitan en cierta periferia pero ostentan considerable poder territorial -Righi, Félix, Aveiro-.

La incógnita es si los que orbitan se conformarán con ese rol y si existirá alguna posibilidad de acuerdo para mantener la unidad de cara a las elecciones del año que viene.

Los municipios tienen una herramienta para apretar en ese sentido. Si -como se viene rumoreando- desdoblan las elecciones 2023, podrían "abrirse", adelantar el llamado a las urnas y librar a su suerte a los candidatos del PJ provinciales y nacionales. Es una carta que los seis intendentes peronistas seguramente tienen guardada bajo las cortas mangas que permiten estos días tropicales.

El cronograma indica que tendrán que decidir si desdoblan o no antes del 30 de enero.

Destéfanis busca un perfil flexible y convoca a la unidad

La presidencia de Sagasti no fue sencilla, con un gobierno nacional averiado y un peronismo "tradicional" que busca diferenciarse de La Cámpora y de Unidad Ciudadana.

En contraste, el perfil más "flexible" de Destéfanis puede jugarle a favor. Mucho tiempo no tiene: en menos de un año, tendrá que articular una propuesta para competirle a un frente Cambia Mendoza que se siente seguro luego de casi 8 años gestionando la provincia.

arco pj junto a cristina anabel flor destéfanis.jpg La figura de Cristina sigue siendo central en los debates del peronismo.

"La verdad es que en el peronismo no están 'los unos' y 'los otros'. Todos tenemos mucho para aportar y todas las construcciones de los compañeros son importantes", invitó la santarrosina luego del acto del miércoles.

La primera prueba del peronismo local

Esa unidad que pretende Destéfanis enfrentará su primer examen el próximo fin de semana. El domingo 11 habrá internas con dos listas que pujarán por cargos partidarios en Tupungato y Rivadavia. Allí se verán las caras kirchneristas, el Movimiento Evita, referentes locales y algunos representantes ligados a Carmona.

"Al momento en que tengamos los resultados de esas elecciones, felicitaremos a los compañeros que ganaron y convocaremos a los que no para que también se sientan parte", definió Destéfanis al ser consultada sobre ese asunto.

Y admitió: "Será el primer desafío de esta convocatoria a la unidad. Después, ya teniendo a los presidentes partidarios de los 18 departamentos, podremos empezar a trabajar en conjunto en toda la provincia".

La meta de la unidad no es un imperativo moral -o no es sólo eso-, sino una necesidad política. En el congreso partidario que realizó la UCR el fin de semana pasado, se acordó que esa fuerza irá, a pesar de eventuales disonancias internas, con un único candidato. El peronismo intentará hacer lo propio para no sufrir en las urnas.

Destéfanis es consciente de ese apuro: "El objetivo es que los distintos sectores del peronismo logren una fórmula única competitiva", dijo el miércoles; y aclaró que en todo caso no ve las PASO como una instancia problemática.

"En 2019 tuvimos dos fórmulas que fueron a las PASO y luego tanto Anabel como Alejandro Bermejo lograron consolidar un caudal de votos común en las generales", ejemplificó la intendenta.

Habrá que esperar a que se acomoden los melones, como decía el General.

